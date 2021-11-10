Президент «Марселя» отреагировал на слухи об интересе к Жиго

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вчера, 18:14

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о том, что французский клуб интересуется защитником «Спартака» .

Интерес к Жиго? Ничего подобного.

В нынешнем сезоне Жиго провёл 19 матчей за «Спартак», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.