Президент «Марселя» отреагировал на слухи об интересе к Жиго

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о том, что французский клуб интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.
Интерес к Жиго? Ничего подобного.
В нынешнем сезоне Жиго провёл 19 матчей за «Спартак», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Надеюсь, горе-руководители Спартака всё же прыгнут выше головы и переподпишут контракт с Жиго. Всеми правдами и неправдами надо оставлять в Москве!
Надеюсь, горе-руководители Спартака всё же прыгнут выше головы и переподпишут контракт с Жиго. Всеми правдами и неправдами надо оставлять в Москве!