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Президент «Марселя» отреагировал на слухи об интересе к Жиго

вчера, 18:14

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о том, что французский клуб интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

Интерес к Жиго? Ничего подобного.

В нынешнем сезоне Жиго провёл 19 матчей за «Спартак», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 19:48
Ну и славно!
Надеюсь, горе-руководители Спартака всё же прыгнут выше головы и переподпишут контракт с Жиго. Всеми правдами и неправдами надо оставлять в Москве!
brooks
brooks
вчера в 19:12
После такого ответа... Жиго перейдёт🤔
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:16
Его зарплату они не потянут.
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