«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

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вчера, 23:13

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании 38-летнего бразильского защитника .

Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.

Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 и завоевал с командой 23 трофея. Бразилец присоединится к тренировкам со следующей недели, но не сможет играть до января.

Ранее сообщалось, что в «Барселону» может вернуться другая легенда клуба.