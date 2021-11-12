«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса.
Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.
Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 и завоевал с командой 23 трофея. Бразилец присоединится к тренировкам со следующей недели, но не сможет играть до января.
Ранее сообщалось, что в «Барселону» может вернуться другая легенда клуба.
Алвесу 38 лет. Если не ошибаюсь. Насмешки понятны.
Но как он играл и как сейчас играет! Поэтому Хави его вернул. И правильно сделал. Год точно отыграет. Помню Месси был крайне недоволен из за ухода Алвеса ( не знаю почему он ушёл). Жаль что нет Месси- друзья возвращаются : Хави, Алвес . Без Месси не та Барса.
Да, состав Барселоны сегодня странный. Кризис.
Алвесу 38 лет. Если не ошибаюсь. Насмешки понятны.
Но как он играл и как сейчас играет! Поэтому Хави его вернул. И правильно сделал. Год точно отыграет. Помню Месси был крайне недоволен из за ухода Алвеса ( не знаю почему он ушёл). Жаль что нет Месси- друзья возвращаются : Хави, Алвес . Без Месси не та Барса.
Да, состав Барселоны сегодня странный. Кризис.