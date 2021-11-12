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«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

вчера, 23:13

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса.

Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.

Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 и завоевал с командой 23 трофея. Бразилец присоединится к тренировкам со следующей недели, но не сможет играть до января.

Ранее сообщалось, что в «Барселону» может вернуться другая легенда клуба.

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Все комментарии
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 13:42
Верните еще Иньесту, Месси и тд... Возвращение возрастных игроков - это шаг назад!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 13:41
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    Хави взял в команду Алвеса, что б всяких Миньгес жизни научил. Почему-то когда Скоулз возвращался с пенсии в МЮ, то все пищали от восторга....
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 10:23
    Иньесту выкупать надо у японцев, а с деньжатами туговато)
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    сегодня в 07:49
    Ахахахах .Теперь давайте Иньесту с Пуйолем ))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:06
    Староват он для великих свершений.
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 03:40
    Пуйоль еще свободен.
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 03:39
    Нафига(с) Агата Кристи.
    Хотя пусть:))) Поржем.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 00:48
    Лишь бы кого взять.
    владик новиков
    владик новиков
    сегодня в 00:37
    Ради этой новости авторизовался и пишу впервые.
    Алвесу 38 лет. Если не ошибаюсь. Насмешки понятны.
    Но как он играл и как сейчас играет! Поэтому Хави его вернул. И правильно сделал. Год точно отыграет. Помню Месси был крайне недоволен из за ухода Алвеса ( не знаю почему он ушёл). Жаль что нет Месси- друзья возвращаются : Хави, Алвес . Без Месси не та Барса.
    Да, состав Барселоны сегодня странный. Кризис.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:10
    достойный поступок ветерана, респект
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:49
    Молодогвардейцы снова в бою !) Ретро Барса !!!)
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 23:47
    Это уже не защитник вернулся, а удача вернулась!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 23:45
    Хотелось бы чтобы Иньеста вернулся.
    Было бы отлично Хави-Иньеста.
    makkie
    makkie
    вчера в 23:43
    Осталось Месси вернуть.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 23:34
    Он поможет наладить игру в обороне
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Хотя бы без ауры как у Трофеенхэма))
    DXTK
    DXTK
    вчера в 23:30, ред.
    с такими трансферами у барсы точно нету будущего........... первый ТОП трансфер Хави))))))))
    вместо того чтобы давать шанс молодым, подбирают стариков)))) .......

    PS Хави таким трансфером похож на Черчесова....... вместо того что обмолодить состав возвращал Игнашевича, Жирков бегал.....ну и тут не ржавеющий и не стареющий Алвес....... после такого...... Бускетс и Пике еще лет 10 точно отыграют....... в стартовом составе
    Сантус
    Сантус
    вчера в 23:29
    Читал уже вью с Иньестой,он тоже уже готов вернуться...))Ждём пока вылезет из бассейна Роналдинье...))
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:27
    Все старые знакомые
    allemz
    allemz
    вчера в 23:26
    После его ухода из Барселоны, никогда не представлял его возвращение, это свершилось спустя почти 6 лет. Скажите Алвесу, чтоб не зазнавался, приглашали бы из любви, то сделали бы это в денежный период, когда на коленях просился обратно признаваясь в любви, а не на безрыбье))
    bonek
    bonek
    вчера в 23:18
    Ну все..Алвес счас будет всех рвать ))) вперёд Барса!!
    beefs
    beefs
    вчера в 23:17
    это что Хави собирает своих друзей...
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