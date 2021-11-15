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Сёмин — о поражении сборной РФ: «Ничего страшного не произошло»

вчера, 17:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался на тему подготовки сборной России к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.

Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии – каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших. Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность – всё было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, всё было построено правильно.

Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать всё, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоёвывать очки в европейский рейтинг. Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:31
" по игре всё было построено правильно "
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:12
Всё это конечно прекрасно "особый цикл перед стыками", "перенести пару туров и дать лишние дни" и.т.п. Да вот только на мой сугубо субъективный взгляд никакие особые циклы и лишние дни подготовки не помогут Карпину сделать из нашей сборной условно "машину для убийства". Практически все игроки сборной играют в РПЛ, а футбол, демонстрируемый клубами в РПЛ, это по большей части доисторический анахронизм. Как-то после неудач в ЕК писал, что пока клубы в РПЛ не научаться и не начнут стараться играть в современный футбол со всеми его веяниями и требованиями ни о каких успехах в ЕК можно не думать. И игра сборной отражение клубного футбола, потому как практически все футболисты играют в РПЛ. Поэтому выходя условно против сборной Хорватии они только и могут поставить автобус и играть на отбой, как и условно "Зенит", "Локо" и "Спартак" против условно "Ювентуса", "Челси" и "Марселя". Но в клубах хоть легионеры имеются, и где-то изредка получается что-то в контратаках создать. Поэтому попав в стыке на условную Швейцарию или Португалию, которые начнут играть на скорости, давить прессингом мы сможем ответить только автобусом и безнадежными выносами вратаря или защитников вперед в никуда на удачу. А сборную поддерживать конечно будем, другой у нас нет. Как всегда личное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
YVG
YVG
вчера в 18:51
Ничего, если только можно распрощаться с чемпионатом мира.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:44, ред.
Наверное так и есть. Положа руку на сердце отскочить с ничейным результатом сборной России в матче с Хорватией при такой игре было бы если не огромной, то весьма крупной удачей. Везде надо искать плюсы, если не пройдем стыки возможно наверху хоть немного зашевелятся и что-нибудь в нашем футболе измениться к лучшему. Хотя хотелось бы чтобы сборная Карпина, завоевавшая благосклонность и любовь российских болельщиков смогла пробиться в финальную часть. Если брать статистику стыковых матчей сборной России и исходить из порядка "раз - получается, другой - нет", есть вероятность сто на этот раз срастется:
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:36
Нужно сделать выводы и спокойно готовиться к стыкам. Непобедимых там нет. Если только итальянцы не облажаются.
drug01
drug01
вчера в 18:33
Всё можно пережить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Еще есть надежда,надо готовиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:06
Уже можно забыть и готовиться к стыкам, надеясь на лёгкий жребий
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:05
Карпин должен попросить нормальный жребий.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:04, ред.
"Страшное" произойдёт тогда, когда сборная России не будет участником ЧМ-2022...
А это более вероятно, чем то, что она выиграет "дополнительные" игры квалификации... А пока, ничего страшного не произошло...
ДСА
ДСА
вчера в 18:03
Это просто случайность.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:58
Логичный финал европохода,с наиболее предсказуемым результатом.Что будет дальше-зависит от многих факторов.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 17:55, ред.
Нам каких то 10 минут не хватило. На стыках будет сложнее но верю пройдем удачно. Есть такое изречение. "Если долго мучиться что ни будь получиться."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:53
Я тоже так говорю,прорвёмся!
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