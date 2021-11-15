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Червиченко — Кудряшову: «Если у тебя травма — уходи с поля»

вчера, 18:25
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Кудряшов и раньше пожарил, и раньше привозил. Я не понимаю, для чего его позвали, потому что здесь он исполнил гол на ровном месте. Ни тебе игроков хорватов, ни опасности, ничего. Что он пытался этим сделать — не понятно, вообще. Мяч уходит в сторону боковой линии. Скорее всего, максимум, он бы улетел либо до боковой, либо остановился, и Кудряшов бы до него добежал первый. Ни угрозы, ничего, зачем он его пытался выбить на угловой. Я еще при Черчесове говорил, что это не игрок для сборной, ну, вот доэкспериментировались.

Не оправдывает ли травма его действия в этом моменте? Ну, изображать мышечное повреждение надо не до забитого мяча. И через 10 минут после он не свидетельствовал. У тебя травма — уходи с поля.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:16
Вот готовый главный тренер сборной!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:16
Червиченко — Кудряшову: «Если у тебя травма — уходи с поля» .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:15
Других у нас нет.
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:51
Да ничего Червиченко не прав! Не бил Фёдор по мячу, а мяч ткнулся ему в ногу, которая была в движении. Посмотрите повтор, там нет удара, а есть тычок по мячу случайно попавшему под ногу. Виноват тренерский штаб, избравший тактику на удержание счёта. Хоть Карпин и взял вину на себя, но в своих последующих интервью ненавязчиво переводит стрелки на игроков. Про фобии, боязнь мяча заговорил.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:10
Здесь Червь прав. Кудряшов великий привозчик, косячил ещё на Евро, его должны были удалить с Данией. Какого чёрта его вообще Карпин позвал, да ещё и в старт поставил? Никогда не забуду его решающий обрез в Манчестере с Юнайтед при счёте 0-0, когда за Ростов играл. В результате решающий гол и МЮ выигрывает 1-0, хотя по игре Ростов мог рассчитывать на лучший результат. Вообщем, Кудряшов - это главный косяк Карпина!
Gahi
Gahi
вчера в 19:06
Сейчас можно много рассуждать о сборной, игроках, тактики и стратегии тренерского штаба. Но от этого не будет легче простому болельщику глядя на результат и игру команды в целом. Остался один шанс из всего что было и его нужно использовать в полной мере готовясь изучать соперника с кем выпадет играть по жребию. А Червиченко хочется ответить меткими высказываниями Виктора Степановича Черномырдина — "Хотели как лучше, а получилось как всегда". "А вот что касается, доживёт не доживёт — да все мы доживём. Доживём. В какой конфигурации? Должно быть, в хорошей конфигурации. И не надо делать из этого какой-то трагедии". Удачи
4RT
4RT
вчера в 19:04
Червиченко опохмелившись с утра,глянул счёт в новостях и так стало ему за Россию обидно....😁
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:59
А копытом бьет как конь)...
Сантус
Сантус
вчера в 18:55
...и сколько ещё такого му...чья вылезет с трактовками...))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:47
По толкованию легко определить, что спартач или близкий друг ловчева или то и другое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Ну без тебя вообще никуда. Даже удивительно, что немного запоздал !!!)))
Cat01
Cat01
вчера в 18:32
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