Червиченко — Кудряшову: «Если у тебя травма — уходи с поля» .

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал защитника сборной России .

Кудряшов и раньше пожарил, и раньше привозил. Я не понимаю, для чего его позвали, потому что здесь он исполнил гол на ровном месте. Ни тебе игроков хорватов, ни опасности, ничего. Что он пытался этим сделать — не понятно, вообще. Мяч уходит в сторону боковой линии. Скорее всего, максимум, он бы улетел либо до боковой, либо остановился, и Кудряшов бы до него добежал первый. Ни угрозы, ничего, зачем он его пытался выбить на угловой. Я еще при Черчесове говорил, что это не игрок для сборной, ну, вот доэкспериментировались.

Не оправдывает ли травма его действия в этом моменте? Ну, изображать мышечное повреждение надо не до забитого мяча. И через 10 минут после он не свидетельствовал. У тебя травма — уходи с поля.