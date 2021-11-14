Зидан отказывается возглавить «Диснейленд для взрослых». Почеттино променяет Месси на Роналду

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14 ноября 2021, 11:00

МЮ снова может ошибиться с тренером.

Зинедин сохраняет магический статус

Невзирая на второй непростой заход в «Реал», француза запомнили как победителя Лиги чемпионов. Оба раза он бросал Переса по собственной инициативе, и впервые неожиданно для самого Флорентино. Как и Роналду, который решал, куда идти – в Турин и Манчестер. Но о переходе в МЮ португалец еще может пожалеть.

Закономерно, что агент Мендеш сейчас активно плодит слухи о переходе то в ПСЖ , то в «Манчестер Сити». Роналду – капризный миллиардер, его окружение всегда готовит почву для теорий заговора, чтобы его успокоить. Так было, когда Модричу отдали «Золотой мяч» — сестра португальца намекала, что Перес всё купил.

Сейчас Роналду боится остаться без ЛЧ , так что дни Сульшера в МЮ сочтены. Но норвежец оказался живучим середняком. МЮ на шестом месте, уступает «Арсеналу», который стартовал с поражений и был двадцатым. Оле-Гуннар на посту, ведь Вудворда назначили «крайним» за провал Суперлиги. Официально огласили об уходе Эдда в конце года.

Клуб без власти. Новый спортдир Джон Мерто и Дарен Флетчер – бывшего хавбека выбрали техническим директором, не аналог дуэта Грановской и Чеха. Зидан прекрасно осведомлен о делах МЮ изнутри от Роналду или Варана. Привык побеждать в раю, не хочет снова в ад. «Реал» избавляется от токсичности под присмотром человека ангельского терпения Анчелотти.

А вспыльчивый Зидан хотел на спокойное место тренера сборной Франции. Громить Казахстан 8:0 и хвататься за голову, когда 22-летний Мбаппе делает первый покер «трехцветных» за 63 года, со времен ЧМ -58 и подвигов Фонтена. Зидан выиграл слишком много, чтобы соглашаться на работу, которая приумножит печаль. Тем более, учитывайте фактор жены.

Королева Виктория не захотела в Турин, «Ювентусу» было отказано. А вот переезд в Париж возможен, ведь работа Почеттино вряд ли устраивает шейхов, тогда как Зидана арабских кровей они уважают.

Почеттино будет аналогом Кумана в «Барселоне»

Только с поправкой на отсутствие финансового кризиса в МЮ . Нельзя вместо одного не волевого тренера звать другого, когда проблема в дисциплине и стратегии на дистанции. Никто не спорит, что звезды МЮ тянут на роль чемпионов Англии. Дринкуотер, который пил не только воду, как и Варди, были первыми. Упоминание «Лестера» выводит на Роджерса, но Брендан не покорил АПЛ даже с «Ливерпулем».

А ставка на Сульшера могла сработать, только если бы Оле-Гуннар оказался вторым Фергюсоном. Не оказался. Нельзя улыбаться после поражений в команде, где играют люди, которые проваливают решающие матчи морально, причем чаще против проходных соперников. Погба, Фернандеш, Фред или Рэшфорд не умеют тащить на своем горбу целую команду, а Де Хеа сложно спасать постоянно.

Все о «Манчестер Юнайтед» сказал финал Лиги Европы против «Вильярреала». Нужно было уверенно побеждать в основное время, а не тянуть до серии пенальти. МЮ Сульшера не вызывает дрожи в коленях. В АПЛ опасаются «Ливерпуля», «Челси» и «Сити». С ними неприятно играть, Клопп, Тухель и Гвардиола поставили футбол мирового класса. Норвежец уступает по тренерскому таланту даже Артете, а по опыту – Мойесу.

Нужен человек совсем другого склада. Но поскольку у боссов МЮ страшный для мира больших решений грех – полное отсутствие вкуса, то скорее пригласят Почеттино, отдав Зидана парижским шейхам. И уж точно не найдут своего Тухеля или Нагельсманна. Когда-то давно МЮ активно пытался заманить Клоппа, вспомнить эту историю семилетней давности важно.

Эд Вудворд прилетел в Дортмунд к немцу, и на ужине описывал «Юнайтед» как «Диснейленд для взрослых, где исполняются мечты». Немец посмотрел на богатого бухгалтера и сразу понял две вещи. Во-первых, Вудворд пошлый и свято верит, что только клубный бюджет выигрывает трофеи в футболе. Во-вторых, оттолкнуло активное давление Эда – не ценил Клоппа с порога, а пытался его использовать.

Дальнейшую историю знаете. «Ливерпуль» победил 0:5 на «Олд Траффорд» совсем недавно. Свежий кубок чемпионов не в клубном музее МЮ , а на «Энфилд Роуд». Как и чемпионский, который в красном Манчестере не обмывали со времен Фергюсона. Зидан мог услышать на переговорах подобную чушь, ведь Вудворд не стал сильнее, как футбольный менеджер. Им до сих пор верит Мендеш. Бедняга Почеттино, что рвется в АПЛ , чувствуя скорое увольнение, будет заложником Диснейленда.

Увы, но Рой Кин и Пол Скоулз полностью правы

Дорожную карту превращения в чемпионов стоят в интервью и выступлениях на ТВ легенды МЮ . Лшь Ван дер Сар помалкивает, бережет себя и Тен Хага от захода в английский клуб. А ведь Эрик невероятно интересный тренер с атакующим стилем, а Эдвин – прекрасный футбольный менеджер. Но Рой Кин получает деньги за выступления на ТВ, а образ жесткого и честного эксперта позволяет называть вещи своими именами.

Конечно же, МЮ не хватает выдающихся центральных хавбеков, чтобы схема с Фернандешем и Роналду дышала полной грудью. Разумеется, надо высмеивать Магуайра, который празднует гол Албании, заткнув пальцами уши. Защитник передал «привет» хейтерам, которые лишь рассмеялись. Харри допускает ошибки в защите, поскольку Сульшер и тренерский штаб с ним персонально постоянно недорабатывают.

Психологические проблемы МЮ очевидны, Скоулз прав – Погба до 35 лет без тренерского присмотра продолжит обрезаться у своих ворот. Конечно, публика в МЮ «спартаковская» — Поля иногда клюют порой по инерции. Тут уже прав Эвра. Но Погба точно не хочет умирать на поле за «Юнайтед», давно очевидно. Но Вудворд не отпустил Поля ни в «Ювентус», ни в «Реал» вовремя. Вина на клубе, а игрок лишь остается собой.

Даже когда у МЮ на поле настоящие профессионалы, вроде Лукаку, то у них большие проблемы. Давно нет подходящего прогрессирующего тренера. Сульшер максимум второй Мойес. Это не молодой Моуриньо, чтобы создать аналог «Челси». Не Гвардиола в первых чемпионских сезонах «Манчестер Сити». МЮ собрал сильный состав, а приход того же Зидана может привлечь крутого опорника и еще одного классного центрального защитника.

Но к Сульшеру не пойдут Холанд или Кейн. Норвежцу вряд ли доверяют футболисты. Хоть Роналду, хоть Ван де Бек. Тренер не способен поступать нетривиально. Наставники ведь не только няньки тактики или селекции, а еще и вожаки. Многие обсуждают кандидатуры Зидана, Почеттино, чуть раньше – Конте, но забывают, что Оле-Гуннар вечно остается, хотя в других английских клубах на его веку в МЮ сменили уже десятки наставников.