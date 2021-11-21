Экс-хавбек «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в Россию, сообщает его агент Матеус де Фария.
Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой — и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день — очень силен.
Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, необязательно топ-5.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Последним клубом 29-летнего бразильца был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.
а какой всё-таки нынче вес у спортсмена ? бывали с ним проблемы
а какой всё-таки нынче вес у спортсмена ? бывали с ним проблемы
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То есть нафик никому не нужен !
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То есть нафик никому не нужен !
Но нужен ли тяжёлый, немолодой и ленивый игрок, основным и возможно единственным достоинством которого, является исполнение стандартов...
Но нужен ли тяжёлый, немолодой и ленивый игрок, основным и возможно единственным достоинством которого, является исполнение стандартов...