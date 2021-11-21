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Экс-хавбек «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

вчера, 10:23

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в Россию, сообщает его агент Матеус де Фария.

Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой — и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день — очень силен.

Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, необязательно топ-5.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Последним клубом 29-летнего бразильца был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:51
Он и в Спартаке ожирением страдал, а с годами эта проблема только прогрессирует.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:46
Там ключевые слова "... клуб НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО из топ-5." Подойдут и Спартак и Урал , да и УФА. Примерно одинаковые по силам.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:37
И так в РПЛ появится клуб кому за 30 под названием спартак.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:29
Я думаю , что это не тот Фернандо , как и Промес. Да и тогда у него частенько был избыток лишнего веса
Сп62
Сп62
вчера в 12:24
Говорить можно, что угодно, а вот посмотреть на него специалистам было бы не плохо. Также посмотреть хронику последних выступлений его в КНР.
memphis
memphis
вчера в 12:01
Деньги кончились... Ну ничего Селюк поможт
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:56
нам промеса хватает!который сдал по сравнению с прошлым!
ОПС
ОПС
вчера в 11:39
Таким нужен не футбол, а деньги в футболе.
cska1948
cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:18
Поэтому и вспомнил про Россию...
112910415
112910415
вчера в 10:53
шикарные штрафные и пасы все помнят, конечно ...
а какой всё-таки нынче вес у спортсмена ? бывали с ним проблемы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:47
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Последним клубом 29-летнего бразильца был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента
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То есть нафик никому не нужен !
particular
particular
вчера в 10:44, ред.
Интерес Фернандо, конечно, понятен :)
Но нужен ли тяжёлый, немолодой и ленивый игрок, основным и возможно единственным достоинством которого, является исполнение стандартов...
4RT
4RT
вчера в 10:42
За обеспеченной старостью 😁
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:35
Учитывая как та же Барса, выбираясь со дна собирает своих бывших...ваша мысль движется в правильном направлении)...
YVG
YVG
вчера в 10:33
Нужно вернуться в спартак и помочь ему.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:28
На безрыбьи и Фернандо-усиление.
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