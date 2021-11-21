Экс-хавбек «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в Россию, сообщает его агент Матеус де Фария.

Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой — и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день — очень силен.

Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, необязательно топ-5.