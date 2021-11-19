Президент «Урала»: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что команда из Екатеринбурга готова арендовать нападающего «Зенита» .

Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит еще от главного тренера и хочет ли Артём.