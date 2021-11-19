Президент «Урала»: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что команда из Екатеринбурга готова арендовать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит еще от главного тренера и хочет ли Артём.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 19 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.
Ему что хорватский паспорт оформят?
Ему что хорватский паспорт оформят?
Семак не видит его в основе да и года берут своё....
Как не крути Артём не созидатель ..обычно от него отскакивает в ворота ..и сейчас с ним расстаться пока он что то стоит это умно
Семак не видит его в основе да и года берут своё....
Как не крути Артём не созидатель ..обычно от него отскакивает в ворота ..и сейчас с ним расстаться пока он что то стоит это умно
Не кутил и не гулял
Одноглазый змей бывало
В гости к Тёме забегал
Только Тём совсем не крол
Для друзей накроет стол
Но в судьбе конфуз случился
Тёма по рукам пошёл......
Не кутил и не гулял
Одноглазый змей бывало
В гости к Тёме забегал
Только Тём совсем не крол
Для друзей накроет стол
Но в судьбе конфуз случился
Тёма по рукам пошёл......
Дзюба на лайках онанизма заработает больше чем сидеть на лавке в Зените !
Дзюба на лайках онанизма заработает больше чем сидеть на лавке в Зените !
Надо :
"Мы можем ему дать шанс войти в тройку лучших снайперов Мира. Выиграть ЛЧ. Получить таки "Золотой мяч"
Надо :
"Мы можем ему дать шанс войти в тройку лучших снайперов Мира. Выиграть ЛЧ. Получить таки "Золотой мяч"
Его и в Зените неплохо кормят - причём в самом буквальном смысле)
Тем более, скоро и Семака уберут, так что все карты будут в руках Артёмки - да и не только карты будут в его руках )))
Его и в Зените неплохо кормят - причём в самом буквальном смысле)
Тем более, скоро и Семака уберут, так что все карты будут в руках Артёмки - да и не только карты будут в его руках )))
не поведётся, хоть и бревно, но пара извилин, ведь, есть...
не поведётся, хоть и бревно, но пара извилин, ведь, есть...
Да он тролль 80-го уровня. Одновременно протроллить Дзюбу и сборную не каждому дано...
Да он тролль 80-го уровня. Одновременно протроллить Дзюбу и сборную не каждому дано...