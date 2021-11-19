ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент «Урала»: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой»

вчера, 14:10

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что команда из Екатеринбурга готова арендовать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит еще от главного тренера и хочет ли Артём.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 19 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.

Все новости
«Окончательный ответ будет за клубом». Глебов — об интересе «Спартака»
Вчера, 15:47 Комментарии9
Селюк рассказал, где Гогуа может продолжить карьеру
Вчера, 15:13 Комментарии11
СлухиАзмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»
Вчера, 13:39 Комментарии52
СлухиУ «Зенита» не было переговоров с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну
Вчера, 00:09 Комментарии17
Слухи«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну
18 ноября Комментарии40
Спортдир «Лиона»: «Постараемся сделать всё, чтобы подписать Азмуна»
17 ноября Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:13
Никакой Урал ему не нужен. Он согласен сидеть на лавке и эпизодически выходить на замену.
протон
протон
вчера в 20:09
Мы можем ему дать шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре"

Ему что хорватский паспорт оформят?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:43
Если Питер купит напа в замен Дзюбе и возможно Азмуна то аренда вполне реальный варик....
Семак не видит его в основе да и года берут своё....
Как не крути Артём не созидатель ..обычно от него отскакивает в ворота ..и сейчас с ним расстаться пока он что то стоит это умно
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 19:14
Дрова в зимний трансфер на Урал! Очень практично!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:52
Все Дзюба сбитый летчик ...пойдет по арендам.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:33
Он в думу полезет,там столы высокие,можно шалить!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:15
От сборной Дзюба сам отказался. Не нужен ему Чемпионат мира. Там Сан-Марино и Лихтенштейнов не будет. Не на ком статистику набить.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:08
летом забирай его бесплатно господин Иванов но готов ли ты ему платить бабки то есть?
memphis
memphis
вчера в 18:07
То чувство когда не удержал "удачу" за "хвост"
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:05
Денег у людей не брал
Не кутил и не гулял
Одноглазый змей бывало
В гости к Тёме забегал

Только Тём совсем не крол
Для друзей накроет стол
Но в судьбе конфуз случился
Тёма по рукам пошёл......
ABir
ABir
вчера в 17:40
А что Россия уже попала на ЧМ в Катаре?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:30
Так дзюба скоро сам станет Гл. тренером в зените....)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:25
Хватит врать !
Дзюба на лайках онанизма заработает больше чем сидеть на лавке в Зените !
Elliada
Elliada
вчера в 15:57
Недалек тот день, когда Дзюба поедет к Казахстан
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:55
Уже ищут новое место работы.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 15:37, ред.
Если вещь пошла по рукам, то это уже не вещь,))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:29
А у него и сейчас отличный шанс попасть на ЧМ-22... Туристом. Какие проблемы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:18, ред.
Как то не масштабно....сборная...))
Надо :
"Мы можем ему дать шанс войти в тройку лучших снайперов Мира. Выиграть ЛЧ. Получить таки "Золотой мяч"
Брулин
Брулин
вчера в 15:18
«Можем дать ему шанс попасть на чемпионат мира.....или на порнхаб»
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:16
Хорошо , что клуб РПЛ интересуется, скоро клубы из ФНЛ должны подключиться.
makkie
makkie
вчера в 15:13
Зачем Дзюбе идти в Урал?
Его и в Зените неплохо кормят - причём в самом буквальном смысле)
Тем более, скоро и Семака уберут, так что все карты будут в руках Артёмки - да и не только карты будут в его руках )))
за
за
вчера в 15:09
Артем пошел по рукам?
Сантус
Сантус
вчера в 15:07
Поздно,он с января в аренду на Порно хаб идёт...
berda2003
berda2003
вчера в 15:06
насчёт ЧМ - это замануха...
не поведётся, хоть и бревно, но пара извилин, ведь, есть...
YVG
YVG
вчера в 15:05
Чемпионат мира в Катаре можно забыть.
4RT
4RT
вчера в 14:59
Ну вот и конец раздутого рекордсмена 😁
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:57
Ну вот она полная гармония - Дзюба под чутким руководством Шалимова и Гриша Иванов в роли президента. И всей могучей кучкой - в ФНЛ!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:56
Ждём реакцию от рукопомойника.
pele1981
pele1981
вчера в 14:54
Да он вам там всю арену об74т!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
...попасть на чемпионат мира в Катаре...

Да он тролль 80-го уровня. Одновременно протроллить Дзюбу и сборную не каждому дано...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100