Азмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» .

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вчера, 13:39

Нападающий , скорее всего, покинет «Зенит».

Иранский форвард принял решение не продлевать контракт с питерским клубом и станет свободным агентом летом 2022 года. В подписании Азмуна заинтересован «Лион», который уже приготовил для футболиста соглашение на 4 года. Информацию об интересе к нападающему «Зенита» подтвердил спортивный директор французского клуба Жуниньо.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи.