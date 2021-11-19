Азмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» .

Нападающий Сердар Азмун, скорее всего, покинет «Зенит».
Иранский форвард принял решение не продлевать контракт с питерским клубом и станет свободным агентом летом 2022 года. В подписании Азмуна заинтересован «Лион», который уже приготовил для футболиста соглашение на 4 года. Информацию об интересе к нападающему «Зенита» подтвердил спортивный директор французского клуба Жуниньо.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи.
Не будем забывать тот факт, что С.Азмуна хотели видеть в своей команде "Бвайер", "Рома" а теперь и "Лион"... Возможно до окончания контракта С.Азмуна с "Зенитом" будут ещё предложения из другой топ-лиги и от других клубов, и он выберет самый лучший для себя вариант из тех, которые будут...
Понятно, что "Зенит" не хочет терять своего лучшего игрока, и будет пытаться оставить его, пытаясь уговорить остаться, предлагая лучшие условия контракта, чем были, но на мой взгляд, вряд ли удастся уговорить Сердара изменить своё здравое и логичное решение, надо двигаться вперёд, пока позволяет возраст, пока есть шанс!
И спасибо ему за то, что мы все имели возможность наблюдать за его отличной игрой в РПЛ!!!
Не будем забывать тот факт, что С.Азмуна хотели видеть в своей команде "Бвайер", "Рома" а теперь и "Лион"... Возможно до окончания контракта С.Азмуна с "Зенитом" будут ещё предложения из другой топ-лиги и от других клубов, и он выберет самый лучший для себя вариант из тех, которые будут...
Понятно, что "Зенит" не хочет терять своего лучшего игрока, и будет пытаться оставить его, пытаясь уговорить остаться, предлагая лучшие условия контракта, чем были, но на мой взгляд, вряд ли удастся уговорить Сердара изменить своё здравое и логичное решение, надо двигаться вперёд, пока позволяет возраст, пока есть шанс!
И спасибо ему за то, что мы все имели возможность наблюдать за его отличной игрой в РПЛ!!!
Для Зенита конечно же это будет потерей, т.к трудно будет найти скромного, трудолюбивого игрока, который пашет, и полностью заслуживает свою З/П, плюс еще и адаптирован к РПЛ...в любом случае удачи Азмуну.
Для Зенита конечно же это будет потерей, т.к трудно будет найти скромного, трудолюбивого игрока, который пашет, и полностью заслуживает свою З/П, плюс еще и адаптирован к РПЛ...в любом случае удачи Азмуну.