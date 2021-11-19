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Азмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»

вчера, 13:39

Нападающий Сердар Азмун, скорее всего, покинет «Зенит».

Иранский форвард принял решение не продлевать контракт с питерским клубом и станет свободным агентом летом 2022 года. В подписании Азмуна заинтересован «Лион», который уже приготовил для футболиста соглашение на 4 года. Информацию об интересе к нападающему «Зенита» подтвердил спортивный директор французского клуба Жуниньо.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 06:37
Зато бабла срубил немало 🙂
Землянин
Землянин ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:36
За много уже никто не купит, а за мало Зениту не выгодно и продавать, тем более 20% Рубину отпадёт по контракту 🧐
протон
протон
вчера в 21:10
Удачи Азмуну, свои деньги он отработал на 200%.
Как бы не повторил судьбу Влашича! Тот тоже считал себя звездой, а вне нашей лиги оказался достаточно посредственным игроком
Лично мне, так и хорошо. Можно найти нападающего посильнее, и потехничней. Мне кажется больше из него уже не выжать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:54
Значит бесплатно летом уйдет🤗
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31
Точно не Анюков?! Ты серьёзно?) Он был одним из лидеров Зенита тогда.

В финале с Рейнджерс играли 7 россиян, из них 3 воспитанника. Было бы 8, если бы Погребняк не получил дисквалификацию за лишние жк)

Зенит тащили в УЕФА как раз российские футболисты, а иностранцы были на подыгровке. Данни пришёл в Зенит уже после победы в Кубке УЕФА)
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:07
В борьбе между деньгами и футболом, победил футбол.......
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:53
Бегут из Зенита !
zooveterinar
zooveterinar ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:41
Нахрена им продавать,там бабла не меренно!!! Что вы ребята,вроде умные ,а такое наивное пишем!!! Это какой-нибудь Ювентус,или Порто,они продали бы!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:40, ред.
Наконец то...
Азмун - первый игрок который будет играть за Зенит без контракта....
Всяко лучше...чем как некоторые ...ходить к руководству и просить понизить зарплату....))))
4RT
4RT
вчера в 17:30
David Young
David Young ответ Ярослав Небезразличный (раскрыть)
вчера в 17:27
Это предстоит узнать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:17
Классный игрок и хорошо , что в свое время покинул Рубин , а теперь надо во время уходить в Европы . Это , конечно потеря для зенита и РПЛ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:11
Пойдет на повышение.
Oliver S
Oliver S
вчера в 17:06
Игрок неплохой, но затянул с переездом. Потерял минимум 3-4 года игры в топ-чемпионате.
Ярослав Небезразличный
Ярослав Небезразличный
вчера в 16:55
"Азмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»". Это сам Азмун заявил, или некто Мыкола Ширинкин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Враки.....
1.Шкртел не играл в плейофф....ибо ушёл из Зенита за полгода до победы в еврокубке...
2.Данни вообще ни сыграл ни матча....ибо появился впервые только в игре на Суперкубок УЕФА....
3.Чонтофальски - вообще мимо кассы...ибо... 29 ноября 2007 года в матче группового этапа Кубка УЕФА против немецкого «Нюрнберга» (2:2), допустив ряд грубых ошибок. После этого на поле в официальных матчах не выходил ни разу за полтора года!!!!! Сезон 2008 Чонтофальски назвал худшим в своей карьере.

....что бы вести дискуссию...надо владеть хоть малой долей информации....а не придумывать...небылицы....

Удачи и успехов !!!!!
за
за
вчера в 16:34
Азмун взялся за ум!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:24
Могу напомнить кто выиграл кубок УЕФА в 2005 г. Это Вагнер, Карвалью, Олич, ЖО. а в 2008 году Данни, Шкртел, Ширл, Чонтофальски (по Зениту могу ошибиться, но точно не Анюков, Быстров, т.е не благодаря паспортистам эти успехи были.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:21
А между тем и Мусса, и Думбия играли в Европе в одно время с Ивановичем (старик до сих пор пылит), Шкртелом (вроде еще не завязал). Так что раз на раз не приходится. С другой стороны Халк не заиграл, а Витсель на коне в Дортмунде и вроде не в средневековье. Я предпочитаю более аргументированные примеры. Но причина деградации всей РПЛ в ином. И ты знаешь мое мнение на этот счет. РПЛ перегружена, перенасыщена огромными госденьгами. И это тупик наряду с Китаем ( там уже запретили бюджет тратить на это), Саудитами, Бахрейном и прочими денежным мешками. А мы твердо стоим на своем. Госденьги не пахнут и грех их не транжирить. А результат 35 место России в рейтинге ФИФА т "успехи" клубов в ЕК,
berda2003
berda2003
вчера в 16:19
все, без исключения, поддержали решение азмуна, как-то настораживает и обидно, что у нас такой отстойный чемпион и никудышный чемпионат...
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:14
- Как же всем хочется, чтобы "Зенит" разбежался ... (Азмуна сватают в "Лион", Дзюбу - в "Урал", Ракицкого - на Украину, Оздоев "якобы" тоже ищет новый клуб, Мостовой с Круговым недовольны малым количеством игрового времени в основе, Семака - в отставку....) Тогда всем станет хорошо!!! И тогда любой сможет спокойно выиграть чемпионат РПЛ!

- И ЭТО, ПО-ВАШЕМУ, И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ??? Разогнать спецов, чтобы у лузеров был шанс на победу??? А дальше - трава не расти...?

- А может самим-то пора повзрослеть? Укрепиться действительно сильными игроками - а "дармоедов" - разогнать к "чёртовой матери"? Взять нормального тренера, да и составить конкуренцию "Зениту"? СЛАБО?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:44
Да никуда он не уйдет.Азмун за столько лет уже настолько свыкся с теплом и уютом газпромовского болота,что у него даже мысли не возникает,куда-то идти,чего-то еще добиваться.Зачем менять жирную синицу в руках на тощего журавля,да еще и в небе.....
Выбьет улучшенный контракт и на этом все успокоятся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Я не про средневековье....
Тогда и наши паспортисты играли.....и даже выигрывали еврокубки....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:35
А как же Иванович, Видич, Шкртел....?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:31
Вот газпромовские 56ы во всей красе !
Вместо того чтоб продать, теперь Азмун уйдет БЕСПЛАТНО !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:26
Вполне ожидаемо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:14, ред.
Скорей всего пятнично-вечерние сказки....
Азмун 11 сезонов в РПЛ...и знает чем кончаются рандеву в европы....на примере Нияссе-Муссы-Промеса-Думбии и ещё 15-ти легов посчитавших что они переросли РПЛ...)))
Ибо возвращением ибо бесславием .....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:14
Азмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» .
А вот это уже скорее всего серьёзнее , чем те слухи которые были вокруг Азмуна, когда и якобы Милан хотел его подписать. Но тогда всё прошло как слухи. А сейчас чувствуется, что и сам Азмун уже чувствует что пора уходить из РПЛ который он точно перерос . Да и возрас говорит о том ,что пора повышать свой уровень и мастерство в более топовых чемпионатах. И заинтересованность в его услугах от Лиона пойдёт на пользу Азмуну и его карьере. А Зенит должен быть благодарен за годы проведённые Азмуном в достижения целей и самоотдачу которую он демонстрировал за всё это время. Потеря для Зенита будет очень ощутима , ведь он являлся все эти годы лучшим голеодором , деля это с Дзюбой. Ну а сейчас появился новый этап в его карьере и этим шансом он должен воспользоваться. Хочется пожелать ему только Удачи и достичь ещё больших Успехов !!! Будем с удовольствием наблюдать за его игрой в других клубах !
Всем Добра !!!
makkie
makkie
вчера в 15:11
Азмун перерос уровень РПЛ и России в целом.
Пора двигаться дальше и пробовать себя в более конкурентной среде. Лион - один из лидеров чемпионата Франции, так что среда будет максимально благоприятной для развития.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:49
Это было предсказуемое, и абсолютно правильное решение со стороны Сердара.
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