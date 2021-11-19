«Окончательный ответ будет за клубом». Глебов — об интересе «Спартака»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

Что я отвечу на предложение «Спартака»? Ни точно «нет», ни точно «да». Когда переходил из «Анжи» в «Ростов», сказал агенту: «Благодарен, что клуб дал шанс себя проявить. Если в дальнейшем будут какие-то предложения, то обсуждать их будем все вместе».

Не секрет, что в «Ростове» нет больших денег. Клуб живет при поддержке города, президента и трансферов. Ситуация может сложиться так, что в какой-то момент «Ростову» будет не хватать денег, и мой трансфер поможет. Тогда мы с руководством и тренерским штабом сядем и переговорим. Окончательный ответ будет за клубом.

Если ли желание играть в Европе? Да.