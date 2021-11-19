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«Окончательный ответ будет за клубом». Глебов — об интересе «Спартака»

вчера, 15:47

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

Что я отвечу на предложение «Спартака»? Ни точно «нет», ни точно «да». Когда переходил из «Анжи» в «Ростов», сказал агенту: «Благодарен, что клуб дал шанс себя проявить. Если в дальнейшем будут какие-то предложения, то обсуждать их будем все вместе».

Не секрет, что в «Ростове» нет больших денег. Клуб живет при поддержке города, президента и трансферов. Ситуация может сложиться так, что в какой-то момент «Ростову» будет не хватать денег, и мой трансфер поможет. Тогда мы с руководством и тренерским штабом сядем и переговорим. Окончательный ответ будет за клубом.

Если ли желание играть в Европе? Да.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:23
Если этот трансфер состоится, то будет класс, он хороший игрок. Спартаку такой нужен.
Сп62
Сп62
вчера в 20:06
Стиль игры Данила напоминает игру Зобнина в лучшие годы. И в отборе себя не жалеет и работоспособность на уровне. Игрок нужный.
ABir
ABir
вчера в 17:43
Все решат деньги и желание Спартака
112910415
112910415
вчера в 16:44
формулирует хорошо
ДСА
ДСА
вчера в 16:37
Игрок уже точно согласен.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:09
Желательно оставить Данила в Ростове. Но если придётся его продать, то Спартаку придётся заплатить уже большую сумму чем предлагали Ростову несколько месяцев назад
makkie
makkie
вчера в 16:02
Рассудительный парень.
Лично я за, чтобы Спартак взял его летом на проблемную позицию в центре поля.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:54
Молодой,шайтан,а не по годам хитрый!
за
за
вчера в 15:49
четко и по делу.
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