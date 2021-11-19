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Селюк рассказал, где Гогуа может продолжить карьеру

вчера, 15:13

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

Трансферное окно откроется только в январе, но, возможно, уже точно есть клуб не из России, где он продолжит карьеру. Но я не хочу его называть, в отличие от агентов, которые придумывают интерес клубов к своим клиентам, я так не делаю. Как только подпишет контракт, сразу об этом сообщу.

Из какой страны клуб? Скажу так: не бывший Советский Союз. Как Седрик будет поддерживать форму? Так сейчас все уходят в отпуск как раз. Но, может, он уже сейчас поедет в новый клуб, визы делаем.

Он точно не продолжит карьеру в России? Почему же. Будем смотреть, какой вариант лучше. Таких центральных защитников, как Гогуа, в России не так много — Дивеев, Джикия, Жиго, Ракицкий, Ловрен. А большинство других ему проигрывает во всех качествах.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 18:10
Шоколадные зайцы зимой в тренде в Росси на ряду с яйцами и дедами Морозами
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:48
Словосочетание "возможно, уже точно" лишено смысла. Селюк говорит бессмыслицу из серии "я кое что знаю, но вам не скажу"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:54
Рассказывает то, что ему выгодно, в общем, тот ещё сказочник...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:45
..." ... но, возможно, уже точно есть клуб не из России...". СелЬДюк,так ВОЗМОЖНО,или УЖЕ ТОЧНО ???
В этом вся это мудобратия,жирующая на теле футбола,с попустительства генеральных пильщиков бюджетов всех уровней.Галицкий,как ты одинок в этом мире...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:40
Селюк ждёт когда какой ни будь негр что ни будь из себя выдавит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:32
То ли дело Спартак, на уголовниках специализируется. Сначала рецидивист, правда белый, Кокорин, потом реальный и уже черный. Круто!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:28
В Эстонию, наверное, собрался.
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:23
.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:22
Но этих негров почему-то только цска подбирает.
Не устали лбом об грабли биться?))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:20
А селюк носится по всей России со своими неграми, это как, кто о чём а вшивый про баню.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:14
Селюк пристроит его куда-нибудь)
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