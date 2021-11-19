Селюк рассказал, где Гогуа может продолжить карьеру

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА , рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

Трансферное окно откроется только в январе, но, возможно, уже точно есть клуб не из России, где он продолжит карьеру. Но я не хочу его называть, в отличие от агентов, которые придумывают интерес клубов к своим клиентам, я так не делаю. Как только подпишет контракт, сразу об этом сообщу.

Из какой страны клуб? Скажу так: не бывший Советский Союз. Как Седрик будет поддерживать форму? Так сейчас все уходят в отпуск как раз. Но, может, он уже сейчас поедет в новый клуб, визы делаем.

Он точно не продолжит карьеру в России? Почему же. Будем смотреть, какой вариант лучше. Таких центральных защитников, как Гогуа, в России не так много — Дивеев, Джикия, Жиго, Ракицкий, Ловрен. А большинство других ему проигрывает во всех качествах.