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«Просто зверский вариант». Уткин советует «Зениту» форварда из Ла Лиги

вчера, 09:56

Известный футбольный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин посоветовал петербургскому «Зениту» форварда из чемпионата Испании. Речь идет о Рауле Де Томасе, который выступает за «Эспаньол». Об этом Уткин написал в своем twitter:

Если «Зенит» станет искать нападающего в Европе, то Рауль Де Томас из «Эспаньола» — просто зверский вариант.

Испанец в текущем сезоне Ла Лиги забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи в 13 играх.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 млн евро. Он является воспитанником «Реала», за основной состав которого провел лишь 1 матч в 2014 году.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:20
Страшной силы атакующая связка...намечается...
Де Томас и Де Дзюбас...
dzvinka
dzvinka ответ Лакшери (раскрыть)
вчера в 12:32
а за частичку национального достояния одного очень даже щедрого народа, почему бы и нет?!)))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:26
Совсем дела плохи у Васьки,раз решил агентом подработать..))
Gahi
Gahi
вчера в 10:51
В октябре Де Томасу Рауль исполнилось 27 лет, с клубом "Эспаньол" у него контракт до 2026 года, игрок национальной сборной Испании в последних ноябрьских матчах против Греции и Швеции выходил в стартовом составе команды. Так что уровень игрока достаточно высокий по меркам испанского футбола. Но весь вопрос в том захочет сам игрок на данный переход, если да, то это будет очень сильное укрепление в атакующей линии команды в которую он перейдёт. Удачи
112910415
112910415
вчера в 10:41
Василий не обманет, надо брать !
Лакшери
Лакшери
вчера в 10:27
Де Томас конечно хорош, но не поедет в Россию
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:25
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Пусть лучше Уткин советует, чем Губерниев.)))
YVG
YVG
вчера в 10:19
Пусть лучше Уткин посоветует своему любимому спартаку как избежать пердива в год столетия.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:04
Скорее-птичий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
Совет от Уткина,дожили!
beefs
beefs
вчера в 09:59
ну дает, уже стал сватать игроков...
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