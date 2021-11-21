«Просто зверский вариант». Уткин советует «Зениту» форварда из Ла Лиги

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вчера, 09:56

Известный футбольный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин посоветовал петербургскому «Зениту» форварда из чемпионата Испании. Речь идет о , который выступает за «Эспаньол». Об этом Уткин написал в своем twitter:

Если «Зенит» станет искать нападающего в Европе, то Рауль Де Томас из «Эспаньола» — просто зверский вариант.

Испанец в текущем сезоне Ла Лиги забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи в 13 играх.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 млн евро. Он является воспитанником «Реала», за основной состав которого провел лишь 1 матч в 2014 году.