«Фиорентина» определилась с ценой за трансфер форварда команды Душана Влаховича.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «фиалки» готовы продать 21-летнего серба за 70 млн евро.
Ранее в СМИ сообщалось о возможном покупателе Влаховича. Душан забил 27 голов в 37 матчах Серии А в «Фиорентине» в 2021 году.
21-летний Влахович может быть продан в январе, если будет подходящая цена.
Комиссия будет велика, но, по словам тех, кто приближается к сделке, отчеты о 70 млн фунтов являются чрезмерными. А поскольку «Ньюкаслу» будет сложно найти таланты у соперников Премьер-лиги, они настороженно относятся к игрокам за рубежом.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» - поклонники Влаховича, но у них нет острой необходимости покупать в следующем окне, в то время как «Ньюкаслу» - борцам за выживание он нужнее.
Помимо этого, они все еще ищут нового директора по футболу, а Фрэнк Макпартленд, вероятно, останется советником совладельца Аманды Стейвли.
Босс Эдди Хау будет иметь последнее слово по поводу подписания контрактов, несмотря на изменения за кулисами. Он ищет опытного игрока в Премьер-лиге, если ему удастся его привести в клуб.
«Ньюкаслу» нужны два крайних защитника, центральный полузащитник, полузащитник и нападающий, но знайте, что им будут предлагать повышенные цены, куда бы они ни пошли. В прошлом месяце Стейвли пообещал, что в парк Сент-Джеймс будут «большие инвестиции».
Она отметила: «Мы собираемся инвестировать значительные средства, очевидно. Но мы должны делать это в рамках правил Премьер-лиги».
«Нам нужно будет придерживаться правил финансового Fair Play. Мы будем инвестировать столько, сколько сможем. Я думаю, что все это знают».
«Мы должны смотреть на цифры, и есть правила и положения, о которых мы говорили, мы должны убедиться, что доход поступает, в Премьер-лиге есть правила о том, как мы инвестируем».
Ну, это будет Влахович или нет, посмотрим. Но все-таки думаю он будет играть в «Юве».
21-летний Влахович может быть продан в январе, если будет подходящая цена.
Комиссия будет велика, но, по словам тех, кто приближается к сделке, отчеты о 70 млн фунтов являются чрезмерными. А поскольку «Ньюкаслу» будет сложно найти таланты у соперников Премьер-лиги, они настороженно относятся к игрокам за рубежом.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» - поклонники Влаховича, но у них нет острой необходимости покупать в следующем окне, в то время как «Ньюкаслу» - борцам за выживание он нужнее.
Помимо этого, они все еще ищут нового директора по футболу, а Фрэнк Макпартленд, вероятно, останется советником совладельца Аманды Стейвли.
Босс Эдди Хау будет иметь последнее слово по поводу подписания контрактов, несмотря на изменения за кулисами. Он ищет опытного игрока в Премьер-лиге, если ему удастся его привести в клуб.
«Ньюкаслу» нужны два крайних защитника, центральный полузащитник, полузащитник и нападающий, но знайте, что им будут предлагать повышенные цены, куда бы они ни пошли. В прошлом месяце Стейвли пообещал, что в парк Сент-Джеймс будут «большие инвестиции».
Она отметила: «Мы собираемся инвестировать значительные средства, очевидно. Но мы должны делать это в рамках правил Премьер-лиги».
«Нам нужно будет придерживаться правил финансового Fair Play. Мы будем инвестировать столько, сколько сможем. Я думаю, что все это знают».
«Мы должны смотреть на цифры, и есть правила и положения, о которых мы говорили, мы должны убедиться, что доход поступает, в Премьер-лиге есть правила о том, как мы инвестируем».
Ну, это будет Влахович или нет, посмотрим. Но все-таки думаю он будет играть в «Юве».