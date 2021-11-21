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«Фиорентина» готова отпустить Влаховича за 70 млн евро

вчера, 10:37

«Фиорентина» определилась с ценой за трансфер форварда команды Душана Влаховича.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «фиалки» готовы продать 21-летнего серба за 70 млн евро.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном покупателе Влаховича. Душан забил 27 голов в 37 матчах Серии А в «Фиорентине» в 2021 году.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:03
Главные шпионы Турина наблюдали за «киллером» в действии, когда его страна квалифицировалась на Чемпионат мира, победив Португалию.

21-летний Влахович может быть продан в январе, если будет подходящая цена.
Комиссия будет велика, но, по словам тех, кто приближается к сделке, отчеты о 70 млн фунтов являются чрезмерными. А поскольку «Ньюкаслу» будет сложно найти таланты у соперников Премьер-лиги, они настороженно относятся к игрокам за рубежом.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» - поклонники Влаховича, но у них нет острой необходимости покупать в следующем окне, в то время как «Ньюкаслу» - борцам за выживание он нужнее.

Помимо этого, они все еще ищут нового директора по футболу, а Фрэнк Макпартленд, вероятно, останется советником совладельца Аманды Стейвли.
Босс Эдди Хау будет иметь последнее слово по поводу подписания контрактов, несмотря на изменения за кулисами. Он ищет опытного игрока в Премьер-лиге, если ему удастся его привести в клуб.

«Ньюкаслу» нужны два крайних защитника, центральный полузащитник, полузащитник и нападающий, но знайте, что им будут предлагать повышенные цены, куда бы они ни пошли. В прошлом месяце Стейвли пообещал, что в парк Сент-Джеймс будут «большие инвестиции».

Она отметила: «Мы собираемся инвестировать значительные средства, очевидно. Но мы должны делать это в рамках правил Премьер-лиги».

«Нам нужно будет придерживаться правил финансового Fair Play. Мы будем инвестировать столько, сколько сможем. Я думаю, что все это знают».

«Мы должны смотреть на цифры, и есть правила и положения, о которых мы говорили, мы должны убедиться, что доход поступает, в Премьер-лиге есть правила о том, как мы инвестируем».

Ну, это будет Влахович или нет, посмотрим. Но все-таки думаю он будет играть в «Юве».
ДСА
ДСА
вчера в 12:00
Только кто же их теперь даст.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:55
Хорошая цена,немногие смогут осилить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:29
...а Кокорина опустить с приплатой.
протон
протон
вчера в 11:20
Кокорин: я только за, а то еще мне играть придётся.
112910415
112910415
вчера в 10:46
отличный игрок, но сильно же дорого !
Futurista
Futurista
вчера в 10:41
Фиалки продажей Влаховича заодно решили восполнить финансовую брешь от покупки Кокорина...
drug01
drug01
вчера в 10:39
Слишком много
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