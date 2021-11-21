«Манчестер Юнайтед» хочет помешать «Барселоне» продлить контракт с Дембеле

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вчера, 09:38

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается переманить нападающего у «Барселоны». Для этого им придется помешать продлить контракт между двумя сторонами. Действующее трудовое соглашение француза с каталонским клубом истекает будущим летом.

Англичане предлагают заработную плату выше, чем в «Барселоне». Это заставило игрока, который регулярно нарушает дисциплину в каталонском клубе, задуматься о переходе в АПЛ .

«Юнайтед» попытается подписать Дембеле уже в зимнее трансферное окно.