«Манчестер Юнайтед» хочет помешать «Барселоне» продлить контракт с Дембеле

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается переманить нападающего Усмана Дембеле у «Барселоны». Для этого им придется помешать продлить контракт между двумя сторонами. Действующее трудовое соглашение француза с каталонским клубом истекает будущим летом.
Англичане предлагают заработную плату выше, чем в «Барселоне». Это заставило игрока, который регулярно нарушает дисциплину в каталонском клубе, задуматься о переходе в АПЛ.
«Юнайтед» попытается подписать Дембеле уже в зимнее трансферное окно.
Увольнение Рональда Куманa позволило Хави вернуться на Камп Ноу, но говорят, что бывший полузащитник, выигравший серию, не был слишком впечатлен ранними признаками 24-летнего игрока.
Поль Погба, похоже, намерен уйти в «Реал» или «ПСЖ» (в конце своего контракта следующим летом).
Борьба «Юнайтед» в центре поля была заметна и подчеркнута на ранних этапах сезона. Де Йонг стал последним связанным именем и, как сообщается, был предложен на замену французу.
С появлением Гави и Педри, как говорят, они стремятся сократить свой фонд заработной платы. Поскольку до сделки Де Йонга в Испании осталось пять лет, любые попытки снизить его рыночную стоимость в размере 81 млн фунтов стерлингов могут оказаться бесплодными.
Они полны решимости «подтолкнуть» игрока и его агента принять их предложение. Представители «Юнайтед» «работали в течение некоторого времени», чтобы убедить его присоединиться, с французом, который поддержал эту идею. Ранее сообщали, что «Юнайтед» рассматривал возможность Дембеле, но опасался этого шага, учитывая его травмы.
Де Йонг вероятнее, все знают про травм Дембеле, и знают про риск.
Увольнение Рональда Куманa позволило Хави вернуться на Камп Ноу, но говорят, что бывший полузащитник, выигравший серию, не был слишком впечатлен ранними признаками 24-летнего игрока.
Поль Погба, похоже, намерен уйти в «Реал» или «ПСЖ» (в конце своего контракта следующим летом).
Борьба «Юнайтед» в центре поля была заметна и подчеркнута на ранних этапах сезона. Де Йонг стал последним связанным именем и, как сообщается, был предложен на замену французу.
С появлением Гави и Педри, как говорят, они стремятся сократить свой фонд заработной платы. Поскольку до сделки Де Йонга в Испании осталось пять лет, любые попытки снизить его рыночную стоимость в размере 81 млн фунтов стерлингов могут оказаться бесплодными.
Они полны решимости «подтолкнуть» игрока и его агента принять их предложение. Представители «Юнайтед» «работали в течение некоторого времени», чтобы убедить его присоединиться, с французом, который поддержал эту идею. Ранее сообщали, что «Юнайтед» рассматривал возможность Дембеле, но опасался этого шага, учитывая его травмы.
Де Йонг вероятнее, все знают про травм Дембеле, и знают про риск.