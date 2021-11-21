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«Манчестер Юнайтед» хочет помешать «Барселоне» продлить контракт с Дембеле

вчера, 09:38

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается переманить нападающего Усмана Дембеле у «Барселоны». Для этого им придется помешать продлить контракт между двумя сторонами. Действующее трудовое соглашение француза с каталонским клубом истекает будущим летом.

Англичане предлагают заработную плату выше, чем в «Барселоне». Это заставило игрока, который регулярно нарушает дисциплину в каталонском клубе, задуматься о переходе в АПЛ.

«Юнайтед» попытается подписать Дембеле уже в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 16:04
И снова "todofichajes.com" поторапливает Барселону - СРОЧНО ПРОДЛЕВАЙТЕ КОНТРАКТ с этим не дисциплинированным и хрустальным лентяем, а то сейчас прям все набегут (а МЮ уже прям в процессе) его у вас забрать и платить ему по 15 лимонов в год за 8-10 полных матчей в сезоне ))))))
Всё равно ведь, если продлят (а это и зарплата в 15 лимонов + ещё бонус за подписание + ещё агентские) - фиг его потом продашь. В другом клубе ему таких условий не предложат, а отбить хоть какие-то деньги вообще не факт что удастся - по итогу просто повесят себе "гирю на шею". Вот и выходит: если переподпишут - то продолжат себя финансово гробить; если отпустят - то ничего не заработают на трансфере, зато хотя бы сэкономят на зп.
Даже не знаю, какой здравомыслящий человек выбрал бы первый вариант)) А согласиться платить Дембеле 3 (!!!) зарплаты Депая - это нужно хорошо "умом тронуться"...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:14
Согласно сообщениям, «Манчестер Юнайтед» планирует набег на «Барселону» для Френки де Йонга и Усмана Дембеле. В последние недели будущее Де Йонга стало предметом обсуждения, и «Юнайтед» - последняя команда, связанная с его услугами.

Увольнение Рональда Куманa позволило Хави вернуться на Камп Ноу, но говорят, что бывший полузащитник, выигравший серию, не был слишком впечатлен ранними признаками 24-летнего игрока.

Поль Погба, похоже, намерен уйти в «Реал» или «ПСЖ» (в конце своего контракта следующим летом).

Борьба «Юнайтед» в центре поля была заметна и подчеркнута на ранних этапах сезона. Де Йонг стал последним связанным именем и, как сообщается, был предложен на замену французу.

С появлением Гави и Педри, как говорят, они стремятся сократить свой фонд заработной платы. Поскольку до сделки Де Йонга в Испании осталось пять лет, любые попытки снизить его рыночную стоимость в размере 81 млн фунтов стерлингов могут оказаться бесплодными.

Они полны решимости «подтолкнуть» игрока и его агента принять их предложение. Представители «Юнайтед» «работали в течение некоторого времени», чтобы убедить его присоединиться, с французом, который поддержал эту идею. Ранее сообщали, что «Юнайтед» рассматривал возможность Дембеле, но опасался этого шага, учитывая его травмы.

Де Йонг вероятнее, все знают про травм Дембеле, и знают про риск.
протон
протон
вчера в 11:21
Очередной Погба у этого ещё травмы
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:49
Пользы от этого Дембеле меньше, чем вреда...
Пусть в МЮ режим нарушает и дисциплину разлагает...
112910415
112910415
вчера в 10:35
он теперь нарочно опаздывает ?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:10
Нужно официально разрешить ему опаздывать.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:53
Забирайте, забирайте) Там они с Погба "споются".))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
По конспектам Баварии))
ОПС
ОПС
вчера в 09:40
Интересно, что из этого выйдет.
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