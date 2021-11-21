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«Бавария» видит в Адейеми потенциальную замену Левандовски

вчера, 10:19

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми может переехать в чемпионат Германии. Игроком интересуется «Бавария». Мюнхенцы видят в молодом игроке потенциальную замену Роберту Левандовски, которому сейчас 33 года.

За Адейеми охотятся многие топ-клубы Европы.

Сумма потенциальной сделки может составить 40 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:29
Карим Адейеми был главной темой для разговоров о трансферах для мюнхенской «Баварии» в последние несколько недель. Юноша разыскивается защищающимися чемпионами Бундеслиги, но последнее обновление из Германии не является многообещающим, поскольку другие клубы обошли их в гонке за завершение этого трансфера.

Боруссия Дортмунд и Пари Сен-Жермен лидируют в гонке, чтобы подписать Адейеми. В течение последних нескольких недель представитель молодого форварда вeл переговоры с многочисленными топ-клубами Европы.

«Бавария» была тесно связана с Адейеми в начале сезона. Еще больше внимания юноша получил после того, как забил свой первый гол за сборную Германии. Неделю за неделей он забивал голы за «РБ Зальцбург», что сделало его одним из желанных молодых форвардов Европы.

В одном из немецких отчетов говорилось, что «Бавария» хотела ускорить сделку для юноши и избежать «войны», подписав его в январе. Однако РБ Зальцбург исключил трансфер из Австрии в зимнее трансферное окно.

Опасения представителей Адейеми оправданы, поскольку Бавария в настоящее время имеет первоклассные возможности для атаки. Адейеми будет соревноваться с Сержем Гнабри, Джамалом Мусиалой и Лероем Сане на флангах, а Томас Мюллер и Роберт Левандовски обеспечат ему конкуренцию на центральных позициях. Уход Кингсли Комана открыл бы место для Адейеми в команде.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:30
Хороший нападающий, сможет заменить неизвестно
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