«Бавария» видит в Адейеми потенциальную замену Левандовски

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вчера, 10:19

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» может переехать в чемпионат Германии. Игроком интересуется «Бавария». Мюнхенцы видят в молодом игроке потенциальную замену , которому сейчас 33 года.

За Адейеми охотятся многие топ-клубы Европы.

Сумма потенциальной сделки может составить 40 млн евро.