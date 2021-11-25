Тикнизян не сыграет против «Лацио» из-за травмы

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вчера, 15:18

Полузащитник «Локомотива» пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Игрок прошёл обследование, которое выявило травму мышцы задней поверхности бедра. Сегодня утром Тикнизян провёл тренировку по индивидуальной программе под наблюдением врачей.

Кроме того, Тикнизян рискует пропустить матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».