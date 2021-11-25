ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниЛига Европы 2021/2022

Тикнизян не сыграет против «Лацио» из-за травмы

вчера, 15:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Игрок прошёл обследование, которое выявило травму мышцы задней поверхности бедра. Сегодня утром Тикнизян провёл тренировку по индивидуальной программе под наблюдением врачей.

Кроме того, Тикнизян рискует пропустить матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».

Все новости
Семак: «Крицюк пропустит 2-3 месяца из-за травмы»
Сегодня, 14:02 Комментарии1
Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед игрой с «Рубином»
Сегодня, 13:47 Комментарии1
Азмун тренировался в общей группе перед матчем с ЦСКА
Сегодня, 12:48 Комментарии6
СлухиЖивоглядов пропустил матч с «Лацио» из-за сомнительного теста на COVID
Сегодня, 09:06 Комментарии5
Зобнин рассказал, когда сможет вернуться на поле
24 ноября Комментарии6
Бакаев не попал в заявку «Спартака» на матч с «Наполи» из-за недомогания
24 ноября Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:22
Ну теперь Лацио конечно победит
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:19
Скорейшего выздоровления.
makkie
makkie
вчера в 16:03
Многовато травм стало в Локо.
Такое ощущение, что вместе с Николичем из клуба ушли все врачи и теперь там одни коновалы и физруки остались. Аномальная ситуация с травмированными...

Удачи Локо в сегодняшнем матче против Лацио!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:55
Жаль, это в некотором смысле потеря для Локо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:20
Это так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100