Тикнизян не сыграет против «Лацио» из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Лацио».
Игрок прошёл обследование, которое выявило травму мышцы задней поверхности бедра. Сегодня утром Тикнизян провёл тренировку по индивидуальной программе под наблюдением врачей.
Кроме того, Тикнизян рискует пропустить матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
Такое ощущение, что вместе с Николичем из клуба ушли все врачи и теперь там одни коновалы и физруки остались. Аномальная ситуация с травмированными...
Удачи Локо в сегодняшнем матче против Лацио!
Такое ощущение, что вместе с Николичем из клуба ушли все врачи и теперь там одни коновалы и физруки остались. Аномальная ситуация с травмированными...
Удачи Локо в сегодняшнем матче против Лацио!