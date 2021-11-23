Гендиректор «Рубина» сообщил, что Самошников восстановился после травмы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ходе восстановление после травм защитника и нападающего .

У Ильи травма голеностопа, он не тренировался три недели. Сейчас потихоньку восстанавливается, появляется на поле. Не уверен, будет ли он играть против «Динамо», не будем загадывать. Защитник работает в общей группе. Ранее он также возвращался в общую группу, но в определенный момент почувствовал дискомфорт.

Джордже имеет повреждение, при котором нужно долго восстанавливаться. С ним всё гораздо сложнее. Форвард не работает в общей группе. Прогнозов по его восстановлению давать также тяжело. В его ситуации вероятен рецидив.