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Гендиректор «Рубина» сообщил, что Самошников восстановился после травмы

вчера, 18:42

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ходе восстановление после травм защитника Ильи Самошникова и нападающего Джордже Деспотовича.

У Ильи травма голеностопа, он не тренировался три недели. Сейчас потихоньку восстанавливается, появляется на поле. Не уверен, будет ли он играть против «Динамо», не будем загадывать. Защитник работает в общей группе. Ранее он также возвращался в общую группу, но в определенный момент почувствовал дискомфорт.

Джордже имеет повреждение, при котором нужно долго восстанавливаться. С ним всё гораздо сложнее. Форвард не работает в общей группе. Прогнозов по его восстановлению давать также тяжело. В его ситуации вероятен рецидив.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:12
Хорошая новость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:02
Отличная новость,его не хватает!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:09
У игрока снова шанс показать себя
drug01
drug01
вчера в 18:59
Это отлично
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:54
Травмированные в Казани плохо лечатся.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:44
Очень рад!
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