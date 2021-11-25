Рангник может остаться главным тренером «Ман Юнайтед» и в следующем сезоне

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вчера, 20:08

Появилась новая информация о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Manchester Evening News сообщает, что 63-летний специалист подпишет контракт сроком до мая, однако он может остаться тренером МЮ и на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Рангник станет консультантом «Юнайтед» в новом сезоне.

На данный момент Ральф занимает должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».