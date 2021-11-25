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Рангник может остаться главным тренером «Ман Юнайтед» и в следующем сезоне

вчера, 20:08

Появилась новая информация о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Manchester Evening News сообщает, что 63-летний специалист подпишет контракт сроком до мая, однако он может остаться тренером МЮ и на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Рангник станет консультантом «Юнайтед» в новом сезоне.

На данный момент Ральф занимает должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:48
как рванул-то воспитанник Локо !
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:52
Руководитель по спорту и развитию в Локо, может стать главным тренером Манчестер Юнайтеда. Что-то верится с трудом...
протон
протон
вчера в 20:36
Как гром среди ясного неба.А через полчаса с Лацио играть...
Зачем приходил,все сломал,не последняя команда в РПЛ была, а теперь непонятно что.Как специально все делается.
протон
протон
вчера в 20:35
«Подстава бедного «Локомотива».
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
Время покажет кто куда, зачем.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:15, ред.
Неужели решил кидануть Локо?
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