Рангник может остаться главным тренером «Ман Юнайтед» и в следующем сезоне

Появилась новая информация о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Manchester Evening News сообщает, что 63-летний специалист подпишет контракт сроком до мая, однако он может остаться тренером МЮ и на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Рангник станет консультантом «Юнайтед» в новом сезоне.
На данный момент Ральф занимает должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».
Зачем приходил,все сломал,не последняя команда в РПЛ была, а теперь непонятно что.Как специально все делается.
Зачем приходил,все сломал,не последняя команда в РПЛ была, а теперь непонятно что.Как специально все делается.