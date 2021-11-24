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Эмери может стать кандидатом на должность главного тренера МЮ

вчера, 15:19

Согласно сообщениям журналиста Bild Кристиана Фалька, Унаи Эмери станет еще одним кандидатом на должность нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как отмечается, пока контакта между клубом и специалистом не было.

Испанский наставник на данный момент тренирует «Вильярреал». Вчера тренер встречался со своим потенциальным новым клубом в очном поединке Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:37
Так себе вариант.
Nazi
Nazi
вчера в 20:31
емеришка будет последним гвоздем в гроб МЮ.. Жаль.. МЮ и Арсенал, два потрясных клуба, битву которых лично я ждал месяцами стали посмешищем...
протон
протон
вчера в 18:03
А я бы на месте Эмери согласился. Да уволят через сезон другой, но можно хорошо заработать и поездка в нынешнее МЮ это как поездка в Зенит для сильного тренера на карьере не сказывается. А если вдруг получится, то Эмери станет лучшим тренером Европы.
протон
протон
вчера в 18:00
Какой путь прошёл «трененишка» за 9 лет. В 2012 году тренировал Спартак, потом Севилью, ПСЖ, Арсенал. Напомните куда за это время пробился Дзюба?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:31
А оно ему надо?
112910415
112910415
вчера в 16:56
интересно, конечно, но нужен тренер, более жесткий по характеру
Sadisto
Sadisto
вчера в 16:40
Эмери и Спартак не потянул, а потом как пошло!!!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:20
Да ладна.Не верю.
LOpp
LOpp
вчера в 15:56
При всем моем уважении к Эмери, но он тренер чисто для Ла Лиги
Cat01
Cat01
вчера в 15:46
Точно не потянет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:46
Сэр Алекс Фергюсон не будет иметь права голоса в том, кого «Манчестер Юнайтед» нанимает для замены Уле Гуннара Сульшера на посту тренера.

По имеющимся данным, только футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер будут нести ответственность за следующее назначение.

Майкл Каррик был временно назначен на должность и привел «красных дьяволов» к победе со счетом 0:2 над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов в своем первом же матче.

«Юнайтед» намерен нанять временного менеджера на оставшуюся часть сезона (возможно это будет Эрнесто Вальверде). Эмери не подходит (личное мнение). Конечно это их дело, но Сэр Алекс Фергюсон мог бы стать этим временным тренером. Да, он завершил тренерскую карьеру, но хотел бы увидеть воссоединение - Фергюсона и Роналду, хотя бы до конца этого сезона. Потому что все эти кандидаты как-то не подходят. Майкл Каррик может помочь как помощник главного тренера. Ну, это я так, может это нереально звучит прямо сейчас, но потом все возможно...
Elliada
Elliada
вчера в 15:45
Король ЛЕ для команды уровня ЛЕ. Идеальный симбиоз
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:38
Уже в следующем сезоне выиграет им ЛЕ))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:35
Этот тренер соответствует амбициям Манчестер Юнайтед.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:21
Прямо ромашка какая-то...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:21
Что-то все отказываются
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