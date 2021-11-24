Эмери может стать кандидатом на должность главного тренера МЮ

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вчера, 15:19

Согласно сообщениям журналиста Bild Кристиана Фалька, станет еще одним кандидатом на должность нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как отмечается, пока контакта между клубом и специалистом не было.

Испанский наставник на данный момент тренирует «Вильярреал». Вчера тренер встречался со своим потенциальным новым клубом в очном поединке Лиги чемпионов.