Эмери может стать кандидатом на должность главного тренера МЮ

Согласно сообщениям журналиста Bild Кристиана Фалька, Унаи Эмери станет еще одним кандидатом на должность нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как отмечается, пока контакта между клубом и специалистом не было.
Испанский наставник на данный момент тренирует «Вильярреал». Вчера тренер встречался со своим потенциальным новым клубом в очном поединке Лиги чемпионов.
По имеющимся данным, только футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер будут нести ответственность за следующее назначение.
Майкл Каррик был временно назначен на должность и привел «красных дьяволов» к победе со счетом 0:2 над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов в своем первом же матче.
«Юнайтед» намерен нанять временного менеджера на оставшуюся часть сезона (возможно это будет Эрнесто Вальверде). Эмери не подходит (личное мнение). Конечно это их дело, но Сэр Алекс Фергюсон мог бы стать этим временным тренером. Да, он завершил тренерскую карьеру, но хотел бы увидеть воссоединение - Фергюсона и Роналду, хотя бы до конца этого сезона. Потому что все эти кандидаты как-то не подходят. Майкл Каррик может помочь как помощник главного тренера. Ну, это я так, может это нереально звучит прямо сейчас, но потом все возможно...
По имеющимся данным, только футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер будут нести ответственность за следующее назначение.
Майкл Каррик был временно назначен на должность и привел «красных дьяволов» к победе со счетом 0:2 над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов в своем первом же матче.
«Юнайтед» намерен нанять временного менеджера на оставшуюся часть сезона (возможно это будет Эрнесто Вальверде). Эмери не подходит (личное мнение). Конечно это их дело, но Сэр Алекс Фергюсон мог бы стать этим временным тренером. Да, он завершил тренерскую карьеру, но хотел бы увидеть воссоединение - Фергюсона и Роналду, хотя бы до конца этого сезона. Потому что все эти кандидаты как-то не подходят. Майкл Каррик может помочь как помощник главного тренера. Ну, это я так, может это нереально звучит прямо сейчас, но потом все возможно...