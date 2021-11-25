Рангник согласился временно возглавить МЮ. Клуб ждёт ответа от «Локомотива»

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вчера, 18:40

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

The Athletic сообщает, что немецкий специалист может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что Рангник уже согласился возглавить МЮ , договорившись о контракте на 6 месяцев. После окончания срока контракта 63-летний специалист станет консультантом в МЮ , подписав 2-летнее соглашение.

По информации источника, окончательное решение сейчас за «Локомотивом». В МЮ считают, что московский клуб даст согласие на расторжение контракта с Рангником.