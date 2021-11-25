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Рангник согласился временно возглавить МЮ. Клуб ждёт ответа от «Локомотива»

вчера, 18:40

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

The Athletic сообщает, что немецкий специалист может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что Рангник уже согласился возглавить МЮ, договорившись о контракте на 6 месяцев. После окончания срока контракта 63-летний специалист станет консультантом в МЮ, подписав 2-летнее соглашение.

По информации источника, окончательное решение сейчас за «Локомотивом». В МЮ считают, что московский клуб даст согласие на расторжение контракта с Рангником.

Недавно информацию о возможном уходе Рангника в МЮ комментировали в «Локомотиве».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 09:36
а как же стратегический план? кинул локо - бабки срубил, лапши навешал и свалил.. только в россии можно провернуть такой фокус, потому что продажные: за 3 руб. ляжет под любого... фашисты стали умнее - разводят лохов на раз.
112910415
112910415
сегодня в 07:37
всё-таки кинул ...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:52
Пусть уходит совсем.
протон
протон
сегодня в 01:27, ред.
Наш Футбол- отражение ситуации в стране….
Неприятное позорное чувство, видеть любимый Локомотив, на таком днище, на донном дне, локомотив всегда представлял в Европе Россию достойно, были громкие победы, все были очки в копилку, лучшая команда от России... Но увы, сейчас это не так, дно пробили, с такой игрой даже не стоит и бороться за еврокубки, а зачем? Чтоб так позорно проваливаться из года в год? Это боль всех болельщиков Локомотива, видеть такой Локо, но это не отвернет истинных болельщиков от родного клуба, мы любим наш Паровоз! Но нам больно и неприятно от такой игры, не результатов, а именно игры, безвольной, бесхарактерной игры
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
сегодня в 01:07
Это как понимать? Им что, лишь бы кто-нибудь да занял вакантное место? Лучше бы меня назначили, хотя я никогда, никого не тренировал, но как болельщик с 40 летним стажем разбираюсь в футболе не хуже.
minai
minai
сегодня в 00:12
"В МЮ считают, что московский клуб даст согласие на расторжение контракта с Рангником". Ну тогда пусть готовят денежки, и немалые.
протон
протон
вчера в 23:44
И как много достойных поражений!! Молодцы
Вот и кинул Рангник Локомотив. Как и ожидали.
К Локо возвращается его прошлое. Весь блеск команды, в том числе и в Европе, связан был с Палычем. Как поступили с Палычем локомотивские бонзы всем известно. Вот и расплата началась. Судьба всё возвращает. На поле ни одного игрока за который можно зацепиться взглядом. Серость в красно - зелёном.
pomor45
pomor45 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:31
Не пройдут: и Ла-Манш на пути, и колея другая.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:30
Вытирают о российский клуб ноги. Или пусть выплатят денежки, потраченные под этого летуна, или показать им жирную дулю под аккомпанемент паровозного гудка.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:44, ред.
Старому физруку пора уже на пенсию.Не достоен он тренировать великий клуб.За многие годы тренерской карьеры ничего значимого так и не добился.
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:39
ТОЛКУ ОТ НЕГО КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:04
Недолго погостил .
амурец
амурец
вчера в 21:28
Нагадил и решил смыться
pele1981
pele1981
вчера в 21:13
Бред! Кэррик хорошо матч с Вильярреал провел. Он скорее всего до конца и останется. А эта инфа, скорее всего, от Шнобеля!))
4RT
4RT
вчера в 21:08
Лучше временным в М.Ю. ,чем постоянным в Локо 😁
xajaks
xajaks ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:51
"На бесптичье и 63-соловей"
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:24
Для немчуры открывается на 6 месяцев огромные просторы деятельности!
Гоните рублики боссы МЮ)))

makkie
makkie
вчера в 20:23
Вот и кончилась немецкая сказка для детишек из Локо )))

Вообще, странно, что Рангник вдруг тренировать собрался. Он же менеджер, а не коуч в последние годы. Хотя, наверное в будущем МЮ собирается назначить серьезного тренера, а Рангник будет его правой рукой в комплектовании команды.
Сп62
Сп62
вчера в 20:16
Не верю, чтоб МЮ, так себя не ценил.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:09
Быстро же он решил свалить ...а что так?
beefs
beefs
вчера в 20:05
ужас, какие безголовые руководят в российском футболе, прощай футбол, пора переходить на городки...
BDA81
BDA81
вчера в 20:05
Для МЮ это пустая трата времени и денег. Лучше тогда временно Кэррика оставить , он лучше знает обстановку в клубе и можно спокойно заняться поиском тренера. Или попросите Ферги на полгода тряхнуть стариной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:38
Ну и скатертью дорога!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:35
пусть МЮ готовит отступные , грузовые вагоны уже выехали на туманный Альбион.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:27
Ну а что такого ?
Пустили козла в огород, сейчас еще и неустойку с Локомотивов сдерет .
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 19:25
Насчёт менеджера не знаю, а вот нового тренера искать придётся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25, ред.
«Локомотив»: «Рангник в МЮ? Не обращайте внимание на вбросы» !Ничего нового, в «Локомотиве» уже с юмором относятся к тому, что перед каждым поединком в СМИ появляются различные слухи.

Сейчас вот на повестке дня ковид и очередной уход Рангника, теперь в «Юнайтед». Не обращайте внимание на вбросы. Они на клуб никакого влияния не оказывают .
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:18
Ну вот, локо придётся искать нового эффективного менеджера...
cska1948
cska1948
вчера в 19:06
"...В МЮ считают, что московский клуб даст согласие на расторжение контракта с Рангником."
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Если руководство Локо не совсем потеряло голову, то даст согласие, пока этот немец окончательно не угробил Локо.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:04
Что-то уж совсем несусветное.
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