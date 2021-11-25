Рангник согласился временно возглавить МЮ. Клуб ждёт ответа от «Локомотива»

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.
The Athletic сообщает, что немецкий специалист может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».
Утверждается, что Рангник уже согласился возглавить МЮ, договорившись о контракте на 6 месяцев. После окончания срока контракта 63-летний специалист станет консультантом в МЮ, подписав 2-летнее соглашение.
По информации источника, окончательное решение сейчас за «Локомотивом». В МЮ считают, что московский клуб даст согласие на расторжение контракта с Рангником.
Недавно информацию о возможном уходе Рангника в МЮ комментировали в «Локомотиве».
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Сколько потеряли времени, и приглашая "временщика" главного тренера, снова потеряют время, которое было бы возможно использовать более эффективно, к примеру так, как "Челси"-Тухель....
МЮ уволив Сульшера, не может найти достойную кандидатуру главного тренера, Сульшера уволили тогда, когда главные тренеры топ-уровня все при делах...
А ведь была возможность уволить Сульшера и пригласить того же Тухеля, Конте, ведь отставка Сульшера уже давно "перезрела"....
Сколько потеряли времени, и приглашая "временщика" главного тренера, снова потеряют время, которое было бы возможно использовать более эффективно, к примеру так, как "Челси"-Тухель....