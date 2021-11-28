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Газзаев высказался о работе А. Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА

вчера, 10:02

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Алексея Березуцкого на посту наставника команды.

Он всегда был очень ответственным человеком и спортсменом. За всю нашу совместную работу, конечно, я делал ему какие-то замечания, чисто тактического плана, указывал на индивидуальные ошибки. Это абсолютно нормальная ситуация в отношениях главного тренера и игрока. Серьезных нареканий к нему у меня никогда не было. Алексей был образцом профессионального футболиста и железным игроком стартового состава.

Вижу его спокойствие, вдумчивость. Безусловно, Алексей пока начинающий специалист, и надо учитывать, что он принял команду в очень непростой момент. В последнее время часто происходили изменения, в том числе на тренерском мостике.

Видно, что Березуцкий сплотил коллектив. Кроме того, потихоньку становятся заметными изменения в качестве игры. Со временем Алексей будет только прибавлять. Вижу, как он реагирует и на удачные эпизоды игры, и на неудачные. Все это говорит о спокойствии, уверенности. Важно, чтобы в этом сезоне команда стала призером чемпионата России. Это очень нужно как молодому тренеру Алексею Березуцкому, так и футболистам, которые, к сожалению, слишком надолго задержались в молодых и перспективных.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Видимо, Валерия Георгиевича попросили поддержать Берёзу. Так как слишком много лести. Никакого улучшения качества игры и сплочения коллектива не замечено. Наоборот, ощущение, что в команде кто в лес, кто по дрова. Слишком много паники в концовках, особенно на стандартах, когда многие не то что концентрацию теряют, а по позиции втроём одного бегут накрывать. Такого быть не должно в команде, ставящей высокие задачи (по словам Бабаева).
доктоР7
доктоР7 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:12
КАк там Рангник поживает? Марадишвили - супер. Но что вы из Тикнизяна сделали? Таким лопухом в ЦСКА он никогда не был!
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:08
Так себе тренеришка отскакивает с пенальти в матче с Мальмё и не может в еврокубках несколько лет выиграть на выезде.
112910415
112910415
вчера в 13:08
провала точно не случилось
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:02
Все четко и по делу сказал Валерий Георгиевич....
berda2003
berda2003
вчера в 11:48
футболист и тренер - разные профессии...
а вот тренер-п...здобол и депутат-п...здобол - это одно и тоже...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:45
Тренер Лёша Березуцкий полностью соответствует нынешнему ЦСКА!
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:27
Березуцкому нужно дать время и он будет прибавлять.
Futurista
Futurista
вчера в 11:20
Ответственный человек и спортсмен...образец профессионального футболиста и железный игрок стартового состава...это все очень хорошо...
Где тренер для ЦСКА?)...вот вопрос...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:20
Когда то надо начинать карьеру.
Сп62
Сп62
вчера в 11:18
Тренер вызывает симпатию. Желаю ему удачи.
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:14
А я согласен с Газзаевым. Лёша действительно принял команду в очень трудный и непростой период, с игроками не самого высокого уровня. Не думаю, что сейчас нашёлся бы специалист, с этим же составом способный биться на равных за первое место.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:02, ред.
Желаю удачи Березуцкому и набираться опыта ... в другом месте!
mensk
mensk
вчера в 10:51
Удачи Алексею!
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:32
Должен прибавить как тренер.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:23
Вроде как должны сегодня победить
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:08
Дайте Лёше поработать! 😉😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:07
Так себе тренеришко...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:03
Пусть ещё годик поработает!
Cat01
Cat01
вчера в 10:02
Всё будет хорошо
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