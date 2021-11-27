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МЮ удвоит зарплату Рангнику. Клуб не будет платить компенсацию «Локо»

вчера, 12:10

Немецкий специалист Ральф Рангник готовится к назначению в «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор «Локомотива» перейдет на работу в Англию на должность главного тренера «красных дьяволов». Занимать он будет этот пост, как ожидается, до конца сезона. По слухам, затем он перейдет на работу в совет директоров «Юнайтед» на следующие два сезона.

Англичане согласились платить специалисту удвоенную заработную плату по сравнению с той, которую он получает в «Локо». Сейчас он зарабатывает 3,8 млн фунтов в год. Кроме этого, «красным дьяволам» не придется выплачивать компенсацию за досрочный разрыв контракт Рангника с российской командой.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 11:53
нужно чтобы еще и локомотив заплатил неустойку, этому немцу...будет справедливо. локо заслужил
AlVi77
AlVi77
сегодня в 11:07
Надеюсь Роналдо после пары матчей скажет клубу или я или этот ну как его, ну тот самый. Раздербанить команду и свалить. РЖД гони на х этих специалистов-недоруководителей в германию и пусть штаб свой великий заберут! Умоляйте Семина на тренера консультанта и ставьте главным того же Лоськова, Палыч ему расскажет и покажет что и как, пока не поздно! Ну и школу тянуть сильнее, Казанку под ФНЛ1 пора готовить.
Nazi
Nazi
вчера в 18:46
За что ему давали 3,8 лимона фунтов бляха муха... Даже я бы справился получше (при нулевом самомнении) за 1 несчастный лимон, единовременно :)
kust07
kust07
вчера в 17:16
Развалил Локо и до свидания. Пора бы и иностранщине директорам тренерам,а не только игрокам урезать ЗП
BDA81
BDA81 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:47
Как в 90-е без 8 и жизнь плоха )) Локо и весь Российский футбол жизнь ни чему не учит.
протон
протон
вчера в 15:32
Когда я с самого начала прихода этого жучка говорил, что приехал матёрый разводила - меня минусовали, говорили что "крутой менеджер, европейский уровень и прочее ко-ко-ко".

Потом он притащил кучу друзей и знакомых, а тренером - бездаря уровня ПФЛ. А теперь спокойно ушёл осваивать ещё большие бюджеты, оставив всех с носом.
протон
протон
вчера в 15:29
ну как детей развели жд-шников
даже пожалеть хочется
амурец
амурец
вчера в 15:21
Нагадил и сбежал
112910415
112910415
вчера в 15:19
у сильного всегда бессильный виноват ...
BDA81
BDA81 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:28
Объясню вам на пальцах ))) Вы нанимаете конкретное лицо (как в случае с Рагником, именно его лицо было в афишах. Теперь к вам приезжают гастробайторы какой то там не понятной нацианальности и начинают делать то что вы в принцепе даже и не хотели. ) Это нужно и надо прописывать в контректе с колсандингом и идти в суд!!!! А теперь получается Локо просто 8ы!!! Но вам видимоэтого не понять, так как вы не знакомы с такими ситуациями. И дай бог не сталкиваться.
makkie
makkie ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:07
Сам Рангник и составлял, держа в уме переход в топ-клуб ))
ДСА
ДСА
вчера в 13:05
В Локомотиве идиоты похоже составляли контракт.
galem72
galem72 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 12:59
В каком смысле "какая-то афера"? Рангник что-то нарушает или как-то скверно обходится с Железяками? Для начала нужно изучить ситуацию, а потом уже критиковать. У ЛМ заключён контракт на оказание спортивно-консультационных услуг не с самим специалистом, не с конкретным физ.лицом, а с юридическим лицом, его консалтинговой конторой, где он является директором и основателем. Там штата ещё не один десяток людей. Таким образом, он физически ничего не должен платить Локу за официальное трудоустройство в Юнайтед. Вместо него руководить спортом останется опытный и доверенный человек, который продолжит начатую работу.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:44
То есть, Рангник пришел в «Локо», наворотил делов, потратил кучу денег, а теперь такой «ну, ребята, теперь уж сами все это расхлебывайте» ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
Круто они с Локо обошлись...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:18
Делают что хотят. Рангнику провала в МЮ.
BDA81
BDA81 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
Это по моему все знали , что не надолго Рагник в Локо. Я сразу говорил , что это какая то афёра.
shlomo
shlomo
вчера в 12:14
Что и требовалось доказать.... а Локо останется ни с чем...
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