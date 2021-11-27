МЮ удвоит зарплату Рангнику. Клуб не будет платить компенсацию «Локо»

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вчера, 12:10

Немецкий специалист готовится к назначению в «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор «Локомотива» перейдет на работу в Англию на должность главного тренера «красных дьяволов». Занимать он будет этот пост, как ожидается, до конца сезона. По слухам, затем он перейдет на работу в совет директоров «Юнайтед» на следующие два сезона.

Англичане согласились платить специалисту удвоенную заработную плату по сравнению с той, которую он получает в «Локо». Сейчас он зарабатывает 3,8 млн фунтов в год. Кроме этого, «красным дьяволам» не придется выплачивать компенсацию за досрочный разрыв контракт Рангника с российской командой.