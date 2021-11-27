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«Милан» предложил Эрнандесу контракт до 2026-го с зарплатой €4 млн в год

вчера, 14:08

«Милан» работает над продлением контракта с защитником команды Тео Эрнандесом.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что игроку было предложение соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до 4 миллионов евро в год.

Отмечается, что стороны пока не договорились о новом соглашении, но требования Тео не превышают сумму в 5 млн евро.

Действующий контракт Эрнандеса с клубом истекает летом 2024 года. По нему игрок получает 1,5 млн евро в год.

Накануне «Милан» объявил о продлении контракта с главным тренером.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
сегодня в 09:45
А Ромка Голевой-Пас-Евро-2020 скока в год получает?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:02
Надеюсь, сделают его уже полузащитником. Не защитник же от слова совсем. Привозун каких поискать. Даже в сборной он играет только на фланге в полузащите. Зато в атаке пушка. Просто кайф смотреть как он ядром прокатывается сквозь линии соперников
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:32
Очень хорошо.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:26
Хорошие условия.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:11
Хорошие условия, надо соглашаться
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