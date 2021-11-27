«Милан» предложил Эрнандесу контракт до 2026-го с зарплатой €4 млн в год

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вчера, 14:08

«Милан» работает над продлением контракта с защитником команды .

La Gazzetta dello Sport сообщает, что игроку было предложение соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до 4 миллионов евро в год.

Отмечается, что стороны пока не договорились о новом соглашении, но требования Тео не превышают сумму в 5 млн евро.

Действующий контракт Эрнандеса с клубом истекает летом 2024 года. По нему игрок получает 1,5 млн евро в год.

Накануне «Милан» объявил о продлении контракта с главным тренером.