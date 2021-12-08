Ковалевски: «Черчесов может вывести Польшу из кризиса, если будет нужно»

Бывший вратарь московского «Спартака», «Легии» и сборной Польши высказался по поводу потенциального назначения на должность главного тренера сборной Польши:

Он известен как тренер, который здорово разбирается с кризисом. Я не удивляюсь таким слухам, если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет достаточно серьезный удар для команды и федерации. И нужен человек, который с этой ситуацией справится. Станислав Саламович может справиться.