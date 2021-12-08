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Ковалевски: «Черчесов может вывести Польшу из кризиса, если будет нужно»

вчера, 23:47

Бывший вратарь московского «Спартака», «Легии» и сборной Польши Войцех Ковалевски высказался по поводу потенциального назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера сборной Польши:

Он известен как тренер, который здорово разбирается с кризисом. Я не удивляюсь таким слухам, если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет достаточно серьезный удар для команды и федерации. И нужен человек, который с этой ситуацией справится. Станислав Саламович может справиться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:26
Жаль поляков заранее.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:02
Поляков не трдуно вывести из себя.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:22
Тут палка о двух концах.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:54
По результатам видно как он выведет!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:54
Все его только нахваливают. А как им его предлагают, сразу - да ну его на хрен. Все помнят чабанский стиль сборной России в ЛН и на Евро. До сих пор сборную трясёт от "багажа" Черчесова. И никто не хочет рисковать и доверять ему сборную или клуб. Удел Черчесова Мальта, Кипр, Сан Марино. Там тоже играют пастухи и почтальоны. Может с ними он найдёт общий язык.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Кто его знает, как оно будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:25
Хотел бы я на это посмотреть
протон
протон
сегодня в 01:38
Черчесов мог бы реально помочь сборной России) если бы возглавил Польшу)
Cat01
Cat01
сегодня в 00:12
У него есть уже большой опыт... Берите скорей
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:00
Доброго времени суток Всем.
А почему нет ставок на перенесённый матч
Аталанта - Вельярреал ???
1bear
1bear
вчера в 23:56
лучше пусть Легию из кризиса выводит - сборную жалко...
Futurista
Futurista
вчера в 23:51, ред.
Если Родина прикажет, то Черчесов может вывести Польшу из кризиса)...без вопросов...
4RT
4RT
вчера в 23:51
Вывидит ,как Сусанин
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