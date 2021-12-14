Лапорта и Райола встречались в Турине, чтобы обсудить трансферы «Барсы»

По сообщениям Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и футбольный агент Мино Райола встречались в Турине, чтобы обсудить будущее нескольких игроков, главный из которых нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, являющийся, по многочисленным заявлениям, приоритетной трансферной целью для каталонского клуба.
На встрече также были обсуждены имена ещё трёх футболистов, подписание которых может обойтись каталонской команде бесплатно в связи с истекающими контрактами этих игроков. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, 18-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс и защитник амстердамского «Аякса» Нуссаир Мазрауи.
Может, под прицелом на этот трансфер и обставили невозможным сохранение Месси
Может, под прицелом на этот трансфер и обставили невозможным сохранение Месси
-Нет, просто смотрим, красивые
-Нет, просто смотрим, красивые