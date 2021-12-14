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Лапорта и Райола встречались в Турине, чтобы обсудить трансферы «Барсы»

14 декабря 2021, 21:49

По сообщениям Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и футбольный агент Мино Райола встречались в Турине, чтобы обсудить будущее нескольких игроков, главный из которых нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, являющийся, по многочисленным заявлениям, приоритетной трансферной целью для каталонского клуба.

На встрече также были обсуждены имена ещё трёх футболистов, подписание которых может обойтись каталонской команде бесплатно в связи с истекающими контрактами этих игроков. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, 18-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс и защитник амстердамского «Аякса» Нуссаир Мазрауи.

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20 мартаВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
15 декабря 2021 в 06:41
Мазрауи и Симонса можно брать. Погба не нужен. Холланд дорогой.
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 06:25
в ходе беседы Райола расчувствовался и дал собеседнику немного денег ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 декабря 2021 в 04:59
Ничему жизнь не учит...
ДСА
ДСА
15 декабря 2021 в 04:41
Барселона опять пытается начать сорить деньгами.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:26
Лапорта: мне понравился игрок из ПСЖ и Аякса, играют намного лучше норвежца,пойду с кредиторами поговорю,может дадут на транс.
протон
протон ответ particular (раскрыть)
14 декабря 2021 в 22:27
С одной стороны - утка, с другой - Фабрицо Романо.
Может, под прицелом на этот трансфер и обставили невозможным сохранение Месси
протон
протон
14 декабря 2021 в 22:27
Вы покупаете?
-Нет, просто смотрим, красивые
sv_1969
sv_1969
14 декабря 2021 в 22:23
Думаю это помогло бы Барсе. Хотя Погба сомнительный трансфер
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 22:16
Барса пытается выбраться из ямы.
particular
particular
14 декабря 2021 в 21:56, ред.
Для плодотворного обсуждения не хватает третьего... Пройдоха Селюк, который фонтанирует идеями, вполне бы сгодился :)
Carl Lewis
Carl Lewis
14 декабря 2021 в 21:53
Лапорта и Райола встречались, хорошо для Барсы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 21:49
Надеюсь пришли к соглашению!
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