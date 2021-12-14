Лапорта и Райола встречались в Турине, чтобы обсудить трансферы «Барсы»

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14 декабря 2021, 21:49

По сообщениям Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и футбольный агент Мино Райола встречались в Турине, чтобы обсудить будущее нескольких игроков, главный из которых нападающий «Боруссии» Дортмунд , являющийся, по многочисленным заявлениям, приоритетной трансферной целью для каталонского клуба.

На встрече также были обсуждены имена ещё трёх футболистов, подписание которых может обойтись каталонской команде бесплатно в связи с истекающими контрактами этих игроков. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» , 18-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» и защитник амстердамского «Аякса» .