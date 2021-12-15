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«Интер» решил расстаться с Эриксеном. Он перейдёт в «Оденсе»

вчера, 07:46

Руководство «Интера» и полузащитник команды Кристиан Эриксен решили расторгнуть соглашение.

Вероятно, что хавбек продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе». Полтора месяца назад к футболисту проявлял интерес «Аякс», но к конкретным переговорам стороны не пришли.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven ответ beefs (раскрыть)
вчера в 10:18
Ну Блинд же играет с кардиостимулятором.
А здесь к расторжению контракта шло с Евро, увы... Если в Италии по правилам нельзя с такими вещами играть, то нужно отпускать его. Может у него ещё будут шансы заиграть.
beefs
beefs
вчера в 07:57
неужели он еще мечтает играть в профессиональный футбол...
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