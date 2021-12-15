«Интер» решил расстаться с Эриксеном. Он перейдёт в «Оденсе»

Руководство «Интера» и полузащитник команды Кристиан Эриксен решили расторгнуть соглашение.
Вероятно, что хавбек продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе». Полтора месяца назад к футболисту проявлял интерес «Аякс», но к конкретным переговорам стороны не пришли.
В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.
В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.
А здесь к расторжению контракта шло с Евро, увы... Если в Италии по правилам нельзя с такими вещами играть, то нужно отпускать его. Может у него ещё будут шансы заиграть.
А здесь к расторжению контракта шло с Евро, увы... Если в Италии по правилам нельзя с такими вещами играть, то нужно отпускать его. Может у него ещё будут шансы заиграть.