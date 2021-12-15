«Интер» решил расстаться с Эриксеном. Он перейдёт в «Оденсе»

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вчера, 07:46

Руководство «Интера» и полузащитник команды решили расторгнуть соглашение.

Вероятно, что хавбек продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе». Полтора месяца назад к футболисту проявлял интерес «Аякс», но к конкретным переговорам стороны не пришли.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.