УЕФА подтвердил проведение чемпионского матча между Италией и Аргентиной

Сборная Италии по футболу сыграет с командой Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки.
Матч, который получил название «Финалиссима», состоится в Лондоне (Англия) 1 июня 2022 года.
Напомним, что Италия минувшим летом выиграла Евро-2020, а Аргентина первенствовала на Кубке Америки.
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Кубок интертото это по сути отдельная квалификация КУ. Кубок конференций это отдельный турнир, который проводится по ходу сезона, со своим призовым кубком.