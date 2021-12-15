УЕФА подтвердил проведение чемпионского матча между Италией и Аргентиной

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вчера, 21:39

Сборная Италии по футболу сыграет с командой Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки.

Матч, который получил название «Финалиссима», состоится в Лондоне (Англия) 1 июня 2022 года.

Напомним, что Италия минувшим летом выиграла Евро-2020, а Аргентина первенствовала на Кубке Америки.