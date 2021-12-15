ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

УЕФА подтвердил проведение чемпионского матча между Италией и Аргентиной

вчера, 21:39

Сборная Италии по футболу сыграет с командой Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки.

Матч, который получил название «Финалиссима», состоится в Лондоне (Англия) 1 июня 2022 года.

Напомним, что Италия минувшим летом выиграла Евро-2020, а Аргентина первенствовала на Кубке Америки.

Все новости
СлухиБлижайший Кубок Африки может не состояться
Вчера, 17:55 Комментарии16
«Барселона» и «Бока Хуниорс» сегодня разыграют Кубок Марадоны
14 декабря Комментарии16
Официально«Спартак» проведёт товарищеский матч с чемпионом Малайзии
14 декабря Комментарии14
ОфициальноОпубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионов
14 декабря Комментарии10
ОфициальноМатч «Брентфорд» — МЮ перенесён
14 декабря Комментарии14
Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится. Решение по результату примет УЕФА
11 декабря Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
e7252zu4g9qk
e7252zu4g9qk
сегодня в 05:32
В Неаполе надо снова играть как на Мундиале-90
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:12
В Лондоне короновирус. Надо переносить.
An Jo
An Jo
сегодня в 04:54
В Лондоне?! (С)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:36
Матч вызовет непотдельный интерес.
sash71
sash71
вчера в 23:12
Давно пора было такой формат сделать. Матч однозначно вызовет неимоверный интерес. Но не понятно почему решили обозвать его под названием Финалиссма, когда изначально планировалось название кубок Марадоны.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:56
Хороший по вывески нас матч ожидает, ну и для кого то это будет зацепкой для ЗМ)))
Глядишь серез годик другой придумают новый турнир Межконтенентальный кубок чемпионов среди сборных...
Hamman
Hamman ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:43
Из этого вытекает что УЕФА читает комменты на soccer и ворует идеи. Подавай на них в суд, может поделятся частью прибыли )))
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:12
Чего, бл...???

Кубок интертото это по сути отдельная квалификация КУ. Кубок конференций это отдельный турнир, который проводится по ходу сезона, со своим призовым кубком.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:02
Мы ждем!
Elliada
Elliada
вчера в 21:55
Смысл было отменять Кубок Конфедераций? В ФИФА чудики одни работают. Только могут турниры переименовывать, отменять турниры, а потом возвращать обратно, но с другим названием. Например, чем нынешняя Лига Конференций отличается от упраздненного Кубка Интертото?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 21:52
Что за идиотизм ?)))
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:48
Почему именно эти команды?Еть же еще Азия ,Африка и тд.
протон
протон
вчера в 21:40
Эта идея своебразного Суперкубка Мира была у меня в мыслях ещё в школе . )) кстати на Чемпе высказывал эту мысль несколько лет назад) УЕФА и Конмебол только дотуркали . ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100