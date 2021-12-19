Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не подпишет Холанда

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, почему мюнхенский клуб не купит форварда дортмундской «Боруссии» .

«Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовски.

Уверен, что Левандовски все еще может играть на том же уровне в течение многих лет.

Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь.