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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не подпишет Холанда

вчера, 18:09

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, почему мюнхенский клуб не купит форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовски.

Уверен, что Левандовски все еще может играть на том же уровне в течение многих лет.

Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь.

Недавно в «Боруссии» Дортмунд высказались о будущем Холанда.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05
Кино и немцы...))

Почему лучший в мире то ??
Потому что 7 раз подряд расчемпионился с Баварией ??
Сп62
Сп62
вчера в 22:00
От добра добра не ищут. И то верно.
112910415
112910415
вчера в 21:18
"А нам и так хорошо !"
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:07
Глупость.

Холанд - идеальная замена Левандовски. Поляк уже не молод, неизвестно, сколько сможет ещё играть без травм.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:36
Две причины:
1) Дорого. За эти 200 миллионов можно укрепить состав по всем направлениям. Одни только компенсации агенту и отцу Холанда, а также его бабушке, коту и собаке стоят больше, чем два хороших игрока в проблемные зоны. И еще при продлении контракта будут еще просить.
2) Райола
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:53
Так бы и сказал, Роберт против!
протон
протон
вчера в 19:50
Но Левандовскому 33 года
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:20, ред.
Да, судя потому, как бегает Левандовски , он еще года 3 может побегать и позабивать стабильно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:05
Высказывание похоже на правду.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:04
Левандовский стабильней играет, Холанд им не нужен
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:57
Такая политика гораздо разумнее чем тех же Реала или ПСЖ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:54
"Бавария" прекрасно обойдется и без Холанда.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:21
Вам виднее, лева лучший
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:17
Много Холандов не нужно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:13
Дорого и это основная причина!
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