Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не подпишет Холанда

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, почему мюнхенский клуб не купит форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовски.
Уверен, что Левандовски все еще может играть на том же уровне в течение многих лет.
Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь.
Недавно в «Боруссии» Дортмунд высказались о будущем Холанда.
Почему лучший в мире то ??
Потому что 7 раз подряд расчемпионился с Баварией ??
Почему лучший в мире то ??
Потому что 7 раз подряд расчемпионился с Баварией ??
Холанд - идеальная замена Левандовски. Поляк уже не молод, неизвестно, сколько сможет ещё играть без травм.
Холанд - идеальная замена Левандовски. Поляк уже не молод, неизвестно, сколько сможет ещё играть без травм.
1) Дорого. За эти 200 миллионов можно укрепить состав по всем направлениям. Одни только компенсации агенту и отцу Холанда, а также его бабушке, коту и собаке стоят больше, чем два хороших игрока в проблемные зоны. И еще при продлении контракта будут еще просить.
2) Райола
1) Дорого. За эти 200 миллионов можно укрепить состав по всем направлениям. Одни только компенсации агенту и отцу Холанда, а также его бабушке, коту и собаке стоят больше, чем два хороших игрока в проблемные зоны. И еще при продлении контракта будут еще просить.
2) Райола