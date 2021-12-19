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Ракицкий, Азмун и Дзюба станут свободными агентами. У восьми футболистов «Зенита» заканчиваются контракты

19 декабря 2021, 15:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Ерохин Александр
Ерохин Александр
Полузащитник
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Переговоры затянули, ждут новый лимит.

Артем Дзюба (нападающий, 33 года)

Оценочный оклад: 334 миллиона рублей в год.

Данные о зарплатах здесь и ниже взяты из открытых источников. Получается, Дзюба зарабатывает 915 000 рублей в день без учета бонусов. Не удивительно, почему руководство «Зенит» тянет с продлением контракта, который истекает в 30 июня. Говорят, Миллер и компания не простили Дзюбе участие в скандалах за пределами поля. В 2018-м петербуржцы рассчитывали слепить из Артема национального спортивного героя, и остаточный эффект от той рекламы остается – в этом году 2 % проголосовали за форварда как за «спортсмена года». «Победил» Нурмагомедов с 3 % голосов, но это в целом говорит о том, как популяризируют спорт. Зато на поле Дзюба набирал больше процентов признания, помогал в любом состоянии. 10 голов и 4 ассиста в РПЛ и ЛЧ намекают: раз уходит Азмун, а крутым бразильцам нужен адресат для передач, то с Дзюбой логично договориться. Правда, вряд ли ему предложат 4 млн евро в год.

Алексей Сутормин (универсал, 27 лет)

Оценочный оклад: 83 млн рублей в год.

Говорили, что Сутормин согласился на оклад в 500 тысяч евро, потом уточняли, что речь о 600, но с условием, что каждый новый сезон в «Зените» добавляет еще двести тысяч. Прошло два года – зарплата Сутормина в районе 1 млн евро. Неплохо для игрока резерва, которого лишь проблемы Караваева выдвинули в основу. Алексей сполна воспользовался обстоятельствами, и Семак точно предложит руководству продлить с ним контракт. Пускай средний возраст в этом списке 30.5 лет, тут 6 россиян из 8, а непросто найти им всем замену при лимите «8+14» — учитываем, что у «Зенита» усеченная обойма, использовали в РПЛ лишь 22 игрока.

Магомед Оздоев (хавбек, 29 лет)

Оценочный оклад: 167 млн рублей в год.

Травма связки колена выбила его с лета по конец осени, поэтому Оздоева на поле почти не видели. За это время появился Вендел, который может играть рядом с Барриосом. Продуктивно включился Кузяев, ведь у Далера не получилось переметнуться на сторону топ-5 – не сыграет против «Зенита» в плей-офф ЛЧ в составе успешного в новом сезоне Примеры «Бетиса». А Оздоев может не получить новый контракт, ведь давно плодят слухи о возвращении в Москву. «Спартак» и «Динамо» к такому свободному агенту с паспортом точно присматриваются, а «Зенит» может предложить меньше, чем 2 млн евро в год.

Станислав Крицюк (вратарь, 31 год)

Оценочный оклад: 92 млн рублей в год.

Для голкипера, который не привык к большим окладам, переход в «Зенит» — шанс подзаработать. И поиграть в футбол, если бы не помешала травма, что выбила стража ворот на несколько месяцев. Не сказать, что Кержаков или Крицюк были в основе проблематики игры в защите, но и спасали они не всегда. В Португалии Станислав творил чудеса чаще. У него контракт по схеме «1+1», и если Семак захочет, то этот голкипер не станет свободным агентом.

Сердар Азмун (нападающий, 26 лет)

Оценочный оклад: 500 млн рублей в год.

Полмиллиарда, неплохо. Многие источники указывают, что Азмуну платят только 2.5 млн евро, вот только есть его агент, который проболтался – иранец получает в Санкт-Петербурге больше шести миллионов евро, как Малком и Ловрен. Отсюда неспешные переговоры с «Ромой», «Байером» и «Лионом». Петербуржцы на флажке пытаются предложить Азмуну новый контракт, но будет ли такой шаг умным? Уже заметно, что Сердар мыслями где-то далеко во Франции. Плохо, что теряют 20 млн евро, которые получили бы в случае своевременного расставания, но «Зенит» не о бизнесе. Форварду точно предложат новый контракт с петербуржцами, но он вряд ли согласится. Пора подписывать молодых форвардов – нашли классных кандидатов.

Михаил Кержаков (вратарь, 34 года)

Оценочный оклад: 84 млн рублей.

Миллион евро получает, а вот новый контракт могут не предложить. Кержаков получил контракт летом лишь на один сезон, и это отражает отношение руководства к ветерану. Пока Сафонов не клюнул – перебиваются с ветеранами Кержаковым и Крицюков. Но стоит найти молодого голкипера, который подойдет по характеристикам и согласится на переезд, шансы Михаила на получение нового контракта упадут. Сидеть на скамейке он устал – поэтому сам рассказывал, как планировал покинуть «Зенит». Посмотрим на Крицюка весной, но пока скаутам точно нужно искать нового голкипера. Может, в Ломаева из «Крыльев Советов» поверят?

Александр Ерохин (хавбек, 32 года)

Оценочный оклад: 167 млн рублей.

С одной стороны, Ерохин – крутой джокер, который забивает много мячей и не выделывается. Готов играть хоть в центре атаки, хоть ближе к середине поля, хоть на полуфланге. С другой, Александр обходится «Зениту» дороже, чем Клаудиньо. В 32 года ни о каких отдаленных перспективах речи не идет. И хотя паспорт – мощное оружие на переговорах, Ерохину, скорее всего, придется немного умерить аппетиты. Возраст и изначально завышенные оклады – две основные причины, почему в большинстве из приведенных случаев серьезные проблемы с продлением соглашений. На дворе почти 2022-й год, а у «Зенита» треть заявки на переправе для свободных агентов.

Ярослав Ракицкий (центрбек, 32 года)

Оценочный оклад: 192 млн рублей.

В теории надо найти двух идеальных молодых центральных защитников. Чтобы снимали весь верх, не зевали при игре низом в ЛЧ и одновременно были таким же полезными для позиционного футбола «Зенита», как Ловрен и Ракицкий. На практике Семаку будет сложно найти равноценную замену. А поскольку тот же Ярослав в конце года был в форме, то не удивит продление контракта. Особенно если лимит изменят и разрешат 10 легионеров. Ракицкий хочет остаться, и хотя его подумывали убрать, доказал полезность на поле. Ярослав вряд ли получит почти 200 млн рублей в год, как сейчас – пятый по окладу в «Зените», но Семак его ценит, а мнение тренера хотя бы иногда нужно выслушивать. Защитник не идеален у своих ворот, но без него команда намного хуже в целом. Не удивительно, что агент Ярослава наглеет, сделал однозначное заявление о позиции своего клиента.

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Хиромант
Хиромант
20 декабря 2021 в 16:33, ред.
- Лично я бы Ракицкого пока на сезон оставил, а вот от Дзюбы и Ловрена явно надо избавляться... Скорости обоим не хватает, технику подрастеряли, партнёров не страхуют - только постоянно с судьями вступают в споры...

- Как говорили в СССР: "Молодым везде у нас дорога! (Читай: "Добро пожаловать в Зенит"), а "Старикам везде у нас почёт! (Читай: "Добро пожаловать на пенсию...)"

- А там, глядишь, и Ерохин к вам подтянется...
PhanTheit
PhanTheit
20 декабря 2021 в 08:51
За чтоооро такое бабло всех 3 и Сережу со своим штабом разогнать
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
19 декабря 2021 в 22:38
Зенит всё грамотно делает. Тех кого могут действительно сманить, переподписали не дожидаясь финиша контракта. Я о Барриосе и Сантосе. А других никто не зазывает, а если возьмут, то за более скромные деньги. Сейчас Зенит выстраивает с ними справедливые зарплаты. Всем выше перечисленным предложат меньше и за меньшие сроки. Получал условный Оздоев 170 лимонов, согласится на сто, больше на западе не дадут, да и тут не дадут. А игрок для РПЛ хороший, иногда и Челсям приткнёт. По остальным тоже самое. Вон Кузяеев помыкался, а никто ему платить не собирался, хотели за фантики на халяву. Вернулся в Зенит. Получать стал меньше, играть злее.
Так что не надо верить слухам и домыслам в этой статье. Всё у нас тут на Неве в порядке. Высококлассный стадион, клуб борется за новые трофеи. К хиромантам не ходим, буквы в фамилиях не рассматриваем. Цирковые представления , это в других местах.
trudogolik
trudogolik
19 декабря 2021 в 21:10
Дзюба явно сдал в этом году и в силу возраста, маловероятно, что он станет играть лучше в следующем году. В конце концов он же не Ибрагимович или Роналду, поэтому надо его отпустить в другой клуб, другие игроки не критичны, за исключением мб Ракитского и их тоже можно отпустить. Вообще надо отменить лимит, хотя при нынешнем руководстве это врядли произойдёт.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
19 декабря 2021 в 19:38
Как с такимим бабками можно сосредоточиться на футболе ??
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
19 декабря 2021 в 19:37
Ракицкий мог бы в Бенфику
Азмун в топ 5
Дзюба бы мог во Фрпнцузский Бордо или Нант
Остальные сочи да уралы
YVG
YVG
19 декабря 2021 в 18:31
Крицюка, Ерохина и Оздоева можно отпустить, Ерохин годен разве что для Оренбурга.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 декабря 2021 в 18:15
Надо постараться всех удержать!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
19 декабря 2021 в 15:59
Мне всегда было интересно, откуда берется бюджет Зенита. Якобы из личных денег некоторых акционеров Газпрома? Или напрямую из Газпрома? Или из госбюджета? Почему на фоне, когда вокруг все плохо, а европейские футболисты часто идут на снижение оклада из-за сложившейся ковидной ситуации, Зенит (ЦСКА, Спартак, Локомотив) продолжают шиковать?
Такие оклады это просто унижение для всех российских граждан
shlomo
shlomo
19 декабря 2021 в 15:42
Спасибо за статью.... ну что, наверное главная интрига: продлят ли Дзюбу?... по ходу чемпионата Зенит продлил договоры с двумя ключевыми игроками Сантосом и Барриосом (бразилец с колумбийцем подписали новые контракты...)... ну а так что, из всех перечисленных в статье, переподписать контракт стоит лишь с Кержаковым, Суторминым и Азмуном, хотя если получится найти хорошую замену последнего можно и продать за адекватные деньги.... также было бы хорошо избавиться от Ловрена, так как надежности обороне Зенита он не добавил (как расчитывали при его покупке), а косячит довольно много... Ярика и Ерохина думаю, что тоже нужно оставлять, у Зенита есть ещё Маммана в Сочи, можно сделать ставку на него, Крицюк слишком много ошибается и в ЛЧ много волнуется, такой вратарь только для внутреннего чемпионата.... остальным срочно нужно найти замены... (оставлю Дзюбу за скобками.... но почистить зарплатную ведомость стоит...)...
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