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Спортдир ПСЖ: «У нас всё ещё есть хорошие шансы продлить контракт с Мбаппе»

вчера, 13:29

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.

Люди думают, что мы говорим, что Мбаппе — лучший игрок мира, потому что хотим продлить с ним контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти 23 года, Килиан очень зрелый. Это особенная ситуация, потому что мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт.

Это сложная ситуация в том смысле, что мы хотели бы, чтобы он оставался в ПСЖ всю жизнь. Но мы должны уважать его позицию. Я думаю, у нас всё ещё есть хорошие шансы продлить контракт с Мбаппе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:21
Леонардо уже чует, что успеха в этом деле ему не видать !
ДСА
ДСА
вчера в 14:44
Зарплатой его можно заманить.
An Jo
An Jo
вчера в 14:23
Для Мбаппе это отличный шанс вознагнуть мир в Реале. Барса и Атлетико лихорадит, конкурентов только Бензема, ЛЧ, кубки королей и тд. Ну и Реал так то клуб с историей, в отличие от псж.
протон
протон
вчера в 14:17
У Парижа ломка. Никак не могут смириться, что не все в футболе можно купить за деньги. Лига 1 как была дном так и останется, с Мбаппе или без него.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:07
Интересно на самом деле, что выберет Килиан. Деньги, или же деньги + более конкурентную лигу.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:53
А чтобы и не остаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Денег добавьте и вперёд...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
Я думаю что этих шансов нет.
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