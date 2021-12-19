Спортдир ПСЖ: «У нас всё ещё есть хорошие шансы продлить контракт с Мбаппе»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего .

Люди думают, что мы говорим, что Мбаппе — лучший игрок мира, потому что хотим продлить с ним контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти 23 года, Килиан очень зрелый. Это особенная ситуация, потому что мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт.