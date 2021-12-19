ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Райола — о де Лигте: «Матийс готов к следующему шагу, он тоже так думает»

вчера, 18:34

Агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем своего клиента – защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.

Де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает.

Ранее сообщалось, что агент обсуждал трансфер де Лигта с «Манчестер Сити», «Челси» и «Барселоной».

Также появлялась информация, что Райола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса».

Все новости
Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лигт
Сегодня, 10:32 Комментарии0
Слухи«Челси» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона»
Сегодня, 09:00 Комментарии3
СлухиСтала известна причина, по которой Азар не уйдёт из «Реала» в этом сезоне
Сегодня, 08:40 Комментарии9
Райола: «Холанд может остаться в „Боруссии“ Дортмунд ещё на один год»
Сегодня, 08:18 Комментарии9
Слухи«Рома» предложит «Аталанте» 10 млн евро за Фройлера
Вчера, 23:56 Комментарии4
Слухи«РБ Лейпциг» хочет отдать Морибу в аренду
Вчера, 23:22 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 21:33
Если дадут за него 100-110 Лямов - то можно отдавать не думая! За эти деньги можно купить 3 де Лигхта! По большому счёту он не показал за эти годы игру на свои 87 млн.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 20:47
Я могу понять когда там нападающие или полузащитники могут не подходить тому или иному клубу ,так как стили атаки разные ,как и атакующие построения .Но как центральный защитник не может подходить это для меня нонсенс
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:42
Все верно. Список дел Райолы:
1. Продаешь дорогущего молодого парня в клуб, который ему заведомо не подходит, выбиваешь ему конскую зарплату и заманиваешь этим
2. Параллельно ищешь ему новый клуб, так как дела у него не пойдут,
3. Ищешь ему замену (Романьоли) в нынешний клуб, желательно тоже такого игрока, который не подходит команде
4. Получаешь три комиссии с двух клубов и повторяешь заново по карусельному методу.
С Доннаруммой тот же фокус вышел ))) И с Погбой в «МЮ». И с Холандом будет так же.
протон
протон
вчера в 19:11
Мечта Райолы, чтобы его клиент каждые полгода/год менял клуб, – это ведь нескончаемый поток комиссионных!
juvenale
juvenale
вчера в 19:10
вот же ж жирная гадина
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:50
Бежит из тонущего корабля?
drug01
drug01
вчера в 18:47
Пусть сам решает
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45, ред.
Нельзя его отпускать. Но если уже сам решил , то тогда в Челси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100