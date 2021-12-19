Райола — о де Лигте: «Матийс готов к следующему шагу, он тоже так думает»

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вчера, 18:34

Агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем своего клиента – защитника «Ювентуса» .

Де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает.

Ранее сообщалось, что агент обсуждал трансфер де Лигта с «Манчестер Сити», «Челси» и «Барселоной».

Также появлялась информация, что Райола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса».