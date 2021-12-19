Райола — о де Лигте: «Матийс готов к следующему шагу, он тоже так думает»

Агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем своего клиента – защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.
Де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает.
Ранее сообщалось, что агент обсуждал трансфер де Лигта с «Манчестер Сити», «Челси» и «Барселоной».
Также появлялась информация, что Райола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса».
1. Продаешь дорогущего молодого парня в клуб, который ему заведомо не подходит, выбиваешь ему конскую зарплату и заманиваешь этим
2. Параллельно ищешь ему новый клуб, так как дела у него не пойдут,
3. Ищешь ему замену (Романьоли) в нынешний клуб, желательно тоже такого игрока, который не подходит команде
4. Получаешь три комиссии с двух клубов и повторяешь заново по карусельному методу.
С Доннаруммой тот же фокус вышел ))) И с Погбой в «МЮ». И с Холандом будет так же.
1. Продаешь дорогущего молодого парня в клуб, который ему заведомо не подходит, выбиваешь ему конскую зарплату и заманиваешь этим
2. Параллельно ищешь ему новый клуб, так как дела у него не пойдут,
3. Ищешь ему замену (Романьоли) в нынешний клуб, желательно тоже такого игрока, который не подходит команде
4. Получаешь три комиссии с двух клубов и повторяешь заново по карусельному методу.
С Доннаруммой тот же фокус вышел ))) И с Погбой в «МЮ». И с Холандом будет так же.