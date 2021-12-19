Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»

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вчера, 21:10

Новый главный тренер «Спартака» может пригласить в московский клуб легендарного итальянского голкипера , утверждает Serie B News.

По информации источника, 43-летний голкипер недоволен результатами «Пармы» в Серии B. Из-за этого он готов покинуть клуб.

Контракт Буффона с «Пармой» рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Джанлуиджи сыграл в 18 матчах, в которых пропустил 20 голов.