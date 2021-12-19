Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить в московский клуб легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, утверждает Serie B News.
По информации источника, 43-летний голкипер недоволен результатами «Пармы» в Серии B. Из-за этого он готов покинуть клуб.
Контракт Буффона с «Пармой» рассчитан до 2023 года.
В этом сезоне Джанлуиджи сыграл в 18 матчах, в которых пропустил 20 голов.
Буффону очередную винодельню в альпах мутить.
Буффону очередную винодельню в альпах мутить.
Но твоя теория ещё круче
Но твоя теория ещё круче
Селихов сейчас сильнее Алиссона и Де Хеа. Класс и уровень игры вратаря определяется не по 6 играм, а как минимум по паре сезонов. " Эксперт" должен это знать.
Селихов сейчас сильнее Алиссона и Де Хеа. Класс и уровень игры вратаря определяется не по 6 играм, а как минимум по паре сезонов. " Эксперт" должен это знать.