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Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»

вчера, 21:10

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить в московский клуб легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, утверждает Serie B News.

По информации источника, 43-летний голкипер недоволен результатами «Пармы» в Серии B. Из-за этого он готов покинуть клуб.

Контракт Буффона с «Пармой» рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Джанлуиджи сыграл в 18 матчах, в которых пропустил 20 голов.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 08:13
ненене, Фалькао к нам не поедет
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 06:52
Зачем покупать Буффона, когда есть такие свободные агенты, как Петер Шмейхель и Ринат Дасаев?
memphis
memphis
сегодня в 05:09
Сегодня 1 апреля?
jv683jbd5hx9
jv683jbd5hx9
сегодня в 04:52
Это было бы интересно
ДСА
ДСА
сегодня в 04:30
Это уже абсолютный перебор.
Михаил Хабибулаев
Михаил Хабибулаев
сегодня в 02:56
Если только как тренером вратарей!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:04
Лукойл оплатит с кармана Россиян .
Буффону очередную винодельню в альпах мутить.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:46
Если только на дачу.
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Конечно это очередная шутка, да даже если и правда, то на фига Спартаку эта дыра? У них своя есть Максименко
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 00:11
Любая утка про Спартак,так все начинают клевать и свои ассы теории показывают,😁😁😁
ABir
ABir
сегодня в 00:04
Только если в качестве тренера вратарей
David Young
David Young
вчера в 23:59
Ещё бы впридачу Радамеля Фалькао и Джона Терри.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:47
А как же мега-спаситель Максименко?
Сочный сочень
Сочный сочень ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:46
Я давно говорил, что Спартак спасет только схема с двумя вратарями
Но твоя теория ещё круче
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:37
Что то на фантастику смахивает.
Mi6
Mi6
вчера в 23:19
Мальдини ещё не хватает
mat73
mat73
вчера в 23:11
В качестве тренера вратарей наверное?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:04
Ахахах!!! Блин, тренеры меняются а клоунада остаётся, в спартаке уже есть один 43-х летний ребров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:44
Втроем будут в воротах играть?
navoi73
navoi73
вчера в 22:40
А вторым Овчиникова...💀💀💀
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:39, ред.
Сейчас на сказок напридумывают
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:21, ред.
Буффон, вроде, собрался до 50-ти играть. Так что, этот молодой человек на долгую семилетнюю перспективу! Теперь то, за ворота Спартака по-настоящему будет спокойно!
particular
particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Возможно, "четвертак" прошёлся по Селихову с некоторой долей иронии и оптимизма :) Не стОит принимать сравнение за чистую монету :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:04
25процентный клоун25процентный клоун 32 / 512сегодня в 21:53
Селихов сейчас сильнее Алиссона и Де Хеа. Класс и уровень игры вратаря определяется не по 6 играм, а как минимум по паре сезонов. " Эксперт" должен это знать.
Cat01
Cat01
вчера в 22:04
Зачем так шутить???
pele1981
pele1981 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:59
И Рональдиньо, вроде, никем не занят)))))
pxtnrntn78hp
pxtnrntn78hp
вчера в 21:55
может Пеле еще попробовать пригласить. просто так чтобы на скамейке сидел
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:53
Селихов сейчас сильнее Алиссона и Де Хеа
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:51, ред.
Не хочется верить, что "Спартак" превращается в помойку. Надеюсь, что у владельца команды хватит разума не делать этого, приглашая итальянца. Думаю, что это фейк чистейшей воды. А может, мутной.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:44
Сказывается абсолютное незнание СпаМа. Селихов и моложе и перспективнее, к тому же и Свинов приобретён. Вместо Буффона лучше Рональдо пригласил бы))))).
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