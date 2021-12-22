ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Нижний Новгород» сделал предложение Жиркову

вчера, 17:06

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что его клуб сделал предложение бывшему футболисту «Зенита» Юрию Жиркову.

Да, наш клуб действительно заинтересован в Жиркове. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход.

Все новости
Агент форварда «Штурма» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»
Сегодня, 18:14 Комментарии4
СлухиЦСКА не заинтересован в услугах Оздоева
Сегодня, 15:31 Комментарии27
Слухи«Зенит» интересуется вратарём «Будё-Глимта» Хайкиным
Сегодня, 00:04 Комментарии10
СлухиСтало известно, какую сумму «Краснодар» заплатил за трансфер Ботхейма
Вчера, 21:34 Комментарии5
Слухи«Локомотив» готов продать Смолова в январе за 3 млн евро
Вчера, 19:00 Комментарии30
Сергеев будет стоить «Локомотиву» не менее 2,2 млн евро
Вчера, 18:11 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
сегодня в 09:49
Жирков один из тех кто прославил российский футбол. До сих пор быть востребованным это показатель профессионального отношения к своему делу. Это хороший пример для молодых футболистов. Желаю Юрию удачи в НН. А НН закрепится в РПЛ.
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:56
Странно, в топ лигах ветераны переходят в топ-клубы: Роналду- в МЮ, Ибрагимович- в Милане, Суарес-в Атлетико и тп. А у нас Жирков переходит в кандидата на вылет, лучше бы в ЦСКА пошёл доигрывать.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 22:20
Он ещё покажет, где раки зимуют!
протон
протон
вчера в 22:06
Старый конь борозды не испортит.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:06
Жиркову бы успокоится,а то унесут с поля сразу на п.гост!
1bear
1bear
вчера в 20:49
да это Саша Кержаков за Юру попросил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Юра старше Александра.
протон
протон
вчера в 19:38
А Жирков красавчик все равно!
Ну если он действительно хочет еще попылить в рпл, то других вариантов у него не будет уже к сожалению ...
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
И за Зенит можно вспомнить. Этот гол и определил дальнейшую судьбу Кононова. Раз в год и выстрелил, именно Спартаку
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:34
Звучит, как предложение руки и сердца любимой).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:18
Можно и поиграть еще,пока играется.
tsk116
tsk116
вчера в 18:18
Ибра же играет
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:11
Юре пора успокоиться и отдыхать.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:11
- Жирков - МОЛОДЕЦ! Вроде бы и пенсия обеспечена, а мужик хочет играть и приносить пользу. Вот это - 10 баллов!!!
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:04
Не могут оставить душу Йорика, то есть Юрика, в покое войска великого и ужасного РПЛ.
beefs
beefs
вчера в 17:59
а чего, хороший вариант в настоящее время...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:36
бедный Юрик(
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:33
Не забуду его гол Спартаку за Челси, история
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:30, ред.
Весной в случае успешного завершения сезона, продление участия нижегородцев в РПЛ, у Жиркова будет почетные проводы на пенсию.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:30
Почему Спартак не взял его, не пойму
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:29
Давай Юрчик соглашайся. Кержакову нужна твоя помощь !!! Я думаю что это будет хороший вариант для обеих сторон. Удачи Жиркову и НН !!!
санек002
санек002
вчера в 17:28
ЮР УДАЧИ В НИЖНЕМ!
Futurista
Futurista
вчера в 17:23
Поздновато Юре замуж)...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:18
Западло ему быть под Кержаковым
drug01
drug01
вчера в 17:14
Юра решай....
lotsman
lotsman
вчера в 17:13
Нормальный вариант для завершения карьеры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100