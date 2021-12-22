«Нижний Новгород» сделал предложение Жиркову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что его клуб сделал предложение бывшему футболисту «Зенита» .

Да, наш клуб действительно заинтересован в Жиркове. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход.