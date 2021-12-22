Ловчев: «„Спартак“ медленно и верно превращается в средненькую командочку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о выступлениях «красно-белых».

Когда я сижу и смотрю, как покупают Малкома, который был в «Барселоне», Клаудиньо, который вызывается в сборную Бразилии, Ловрена, который играл в «Ливерпуле», я понимаю. А когда мне говорят — (приобретают) Хлусевича, соотечественника Боба Марли и других игроков по списку, тогда понимаю, что это всё далеко от тех задач, которые объявляют. «Спартак» медленно и верно превращается в средненькую командочку.

Кого покупать? Приличных игроков, тратить денюжку. В «Арсенале» нет звезд, они есть в двух-трех командах.