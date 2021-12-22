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Ловчев: «„Спартак“ медленно и верно превращается в средненькую командочку»

вчера, 20:35

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о выступлениях «красно-белых».

Когда я сижу и смотрю, как покупают Малкома, который был в «Барселоне», Клаудиньо, который вызывается в сборную Бразилии, Ловрена, который играл в «Ливерпуле», я понимаю. А когда мне говорят — (приобретают) Хлусевича, соотечественника Боба Марли и других игроков по списку, тогда понимаю, что это всё далеко от тех задач, которые объявляют. «Спартак» медленно и верно превращается в средненькую командочку.

Кого покупать? Приличных игроков, тратить денюжку. В «Арсенале» нет звезд, они есть в двух-трех командах.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 04:59
Тут недавно ЦСКА в 2018 году два раза Реал выиграл, причём в Мадриде 3:0. А ты говоришь какой то Наполи, которому чемпионство опять как до луны раком.
А так конечно новогоднее настроение хочется верить в хорошее, кажется, что всё будет хорошо, но "Новый год" украдёт Федун со зловещей Заремой и всё будет как всегда - мечты, ожидания и разочарования.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:36
Но стоит Спартаку выиграть у ЦСКА после возобновления чемпионата, как Ловчев опять будет кричать о новом возрождении Спартака.
И тут даже не в Спартаке дело, а в таких как Ловчев. В таких мания величия борется с полной обречённостью.
w78xp5qrevy3
w78xp5qrevy3
сегодня в 04:30
И ведь не поспоришь с ним
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 22:55
Федун еще локти не кусает, что избавился от Кареры? А если не самолюбие и признание ошибок - возвращай его обратно, пока он свободный. Сплотятся все: и болельщики и футболисты!
НикСта63
НикСта63
вчера в 22:39
Можно подумать, что в 70-х это была звездная команда. Кто там играл?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:35
Превращение "Спартака" в "средненькую командочку" говорит только об одном: о возросшем уровне всех команд РПЛ, которые "почему-то" не хотят проигрывать московской команде. А вот почему не хотят, спросите у футболистов, и они очень доходчиво вам ответят.
makkie
makkie
вчера в 22:30
Спасибо Федуну.
Был шанс, что после чемпионства состав будет усилен и Спартак станет реальной силой в РПЛ, но и её развалили. Откровенное вредительство!
Константин Белых
Константин Белых ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:27
Ну я понимаю что каждый гордится чем может)). Повторюсь-победы и поражения в нашем шапито не показатель крутизны. Еврокубки-вот тест на вшивость. На остальное чихать 100 раз..
oFANATo
oFANATo ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:25
может 2 раза обыграть почти чемпиона Италии....ну да это не многократный победитель ЛЧ Реал.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:07
У любого футболиста есть сильные и слабые стороны. Умение тренера раскрыть сильные стороны и найти оптимальное им приминение. А это не так легко сделать. Проще купить уже "готового", но и тут может не повезти. Для этого перебирают кучу схем и меняют кучу позиций. Но для того,чтобы этот механизм заработал нужно время,труд и терпение.
Tex
Tex ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:17
ну да, нужно немного потерпеть и все станет круто)))) Главное верить)
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:09
Ну я не думаю что уж любая средняя командочка РПЛ может 2 раза обыграть почти чемпиона Италии и сыграть в ничью с крепким середняком АПЛ. Чет я не помню давно кто бы из наших грандов так смог. Насчет средней команды-это временно все.. Бабки есть и необязательно 40 лямов за игрока отваливать. Купим опорника и защитника и пудет все пучком. Нападение есть. А главное -вратаь появился. Так что не гунди дядя Женя.. Начнем с чистого листа в следующем сезоне-а пока строимся!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:01
Однако прав Женька - так и есть..
Сам по себе возникает вопрос - " Когда похороны "...???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:01
А что плохого в соотечественнике Боба Марли?
Capral
Capral
вчера в 20:59
Протончик, деточка, а что, дед правильно сказал? В своё время, он сбежал из Спартака в Динамо, потом, жалел, сокрушался. В чём, он прав? Бесков, лепил звезд из игроков 1й лиги, сам воспитывал и делал из них блистательную команду!!! А Ловчеву, только мировых звезд не хватает....
pomor45
pomor45
вчера в 20:57
Спартак превращается в средненькую командочку верно, но слишком медленно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:57
Спартак давно средненькая командочка просто ловчев этого не хотел видеть а сейчас деваться некуда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:56
Давно и уверенно...
Capral
Capral
вчера в 20:51
У Бескова, вообще не было известных игроков с мировым именем, но Спартак играл и побеждал!!!!!!!
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:44
да уже
протон
протон
вчера в 20:44
Красиво сказал,дед
Ребят, а куда Бубнов пропал?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:41
Так говорят уже лет 15, и чот не как не превратится!
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