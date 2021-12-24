«Прогресс скандинавов в этом клубе показателен». Кнудсен — о «Ростове»

Полузащитник Магнус Кнудсен прокомментировал свой переход из «Лиллестрема» в «Ростов».
Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своем выборе. Хочу отметить и то, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня.
Что знаю о клубе и городе? Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Еще я получил сотни теплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на «Ростов-Арене» отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!
Общался ли с кем-нибудь из игроков, кто выступает в России? Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнеру по «Лиллестрему» Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за «Ростов». Сейчас я хочу как можно быстрее познакомиться с новой командой и приносить пользу клубу.
А началось всё в сезоне 2017-2018, когда в Ростов пришёл Леонид Станиславович Кучук и при нём высадился первый десант викингов, трио из Исландии, два защитника и один нападающий на тот момент игроки национальной сборной, которую благодаря им тепло поддерживали местные болельщики на ЧМ-2018, во время проведения одного из матчей с участием исландской сборной проходившем на стадионе Ростов-Арена. С приходом Карпина мода на скандинавов продолжилась и к исландцам добавились шведы и норвежцы, был даже фин с русской фамилией. Но правда в отличии от Кучука, Валерий Георгиевич предпочёл брать не зрелых игроков, а молодых и через некоторое время обкатав футболистов в РПЛ, клуб продавал их в европейские клубы с хорошим наваром. Теперь, в Ростове уже другой Главный тренер, но традиции нерушимы и очередной новичок из Норвегии Магнус Кнудсен скорее всего в будущем повторит судьбу своих земляков. А пока ему предстоит влиться в свой новый колектив и помочь клубу улучшить турнирные показатели. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
А началось всё в сезоне 2017-2018, когда в Ростов пришёл Леонид Станиславович Кучук и при нём высадился первый десант викингов, трио из Исландии, два защитника и один нападающий на тот момент игроки национальной сборной, которую благодаря им тепло поддерживали местные болельщики на ЧМ-2018, во время проведения одного из матчей с участием исландской сборной проходившем на стадионе Ростов-Арена. С приходом Карпина мода на скандинавов продолжилась и к исландцам добавились шведы и норвежцы, был даже фин с русской фамилией. Но правда в отличии от Кучука, Валерий Георгиевич предпочёл брать не зрелых игроков, а молодых и через некоторое время обкатав футболистов в РПЛ, клуб продавал их в европейские клубы с хорошим наваром. Теперь, в Ростове уже другой Главный тренер, но традиции нерушимы и очередной новичок из Норвегии Магнус Кнудсен скорее всего в будущем повторит судьбу своих земляков. А пока ему предстоит влиться в свой новый колектив и помочь клубу улучшить турнирные показатели. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!