Азмун не намерен покидать «Зенит» в январе

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сегодня, 13:42

Нападающий не намерен покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, сообщает Café du Commerce OL.

По информации источника, иранский форвард хочет доработать контракт с петербургским клубом до конца, и уже летом 2022 года рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее.

Отмечается, что контракт с «Зенитом» Азмун продлевать не будет. Ранее появлялась информация о том, какую сумму хочет выручить «Зенит» с продажи Сердара.