Азмун не намерен покидать «Зенит» в январе

Нападающий Сердар Азмун не намерен покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, сообщает Café du Commerce OL.
По информации источника, иранский форвард хочет доработать контракт с петербургским клубом до конца, и уже летом 2022 года рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее.
Отмечается, что контракт с «Зенитом» Азмун продлевать не будет. Ранее появлялась информация о том, какую сумму хочет выручить «Зенит» с продажи Сердара.
1. Контракт заканчивается летом 2022 года, то есть, исходя из имеющейся практики заключения контрактов, чем ближе к окончанию оного тем меньше денег получит Зенит... И по исходу - свободный агент с нулевой прибылью клубу.
2. Исходя из вышеизложенного и банковского счета , "Зенит" позволит себе отпустить Азмуна свободным агентом... Можно предположить, что проверенный, сыгранный с командой хороший игрок, для питерцев будет более ценен, чем сейчас от "Лиона" 3 млн. евро....
3. Есть и третий вариант - всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги... Ближе к лету заключит новый контракт с Зенитом... Если нет, у питерцев найдутся деньги для приобретения любого игрока.
1. Контракт заканчивается летом 2022 года, то есть, исходя из имеющейся практики заключения контрактов, чем ближе к окончанию оного тем меньше денег получит Зенит... И по исходу - свободный агент с нулевой прибылью клубу.
2. Исходя из вышеизложенного и банковского счета , "Зенит" позволит себе отпустить Азмуна свободным агентом... Можно предположить, что проверенный, сыгранный с командой хороший игрок, для питерцев будет более ценен, чем сейчас от "Лиона" 3 млн. евро....
3. Есть и третий вариант - всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги... Ближе к лету заключит новый контракт с Зенитом... Если нет, у питерцев найдутся деньги для приобретения любого игрока.