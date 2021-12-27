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Азмун не намерен покидать «Зенит» в январе

сегодня, 13:42

Нападающий Сердар Азмун не намерен покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, сообщает Café du Commerce OL.

По информации источника, иранский форвард хочет доработать контракт с петербургским клубом до конца, и уже летом 2022 года рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее.

Отмечается, что контракт с «Зенитом» Азмун продлевать не будет. Ранее появлялась информация о том, какую сумму хочет выручить «Зенит» с продажи Сердара.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 16:14
азмун выполняет первое задание лиона - досидеть до лета - уйти бесплатно...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:07, ред.
Что имеем по этому игроку?

1. Контракт заканчивается летом 2022 года, то есть, исходя из имеющейся практики заключения контрактов, чем ближе к окончанию оного тем меньше денег получит Зенит... И по исходу - свободный агент с нулевой прибылью клубу.
2. Исходя из вышеизложенного и банковского счета , "Зенит" позволит себе отпустить Азмуна свободным агентом... Можно предположить, что проверенный, сыгранный с командой хороший игрок, для питерцев будет более ценен, чем сейчас от "Лиона" 3 млн. евро....
3. Есть и третий вариант - всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги... Ближе к лету заключит новый контракт с Зенитом... Если нет, у питерцев найдутся деньги для приобретения любого игрока.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 16:00
Он уже жилье купил в Лионе и семью перевез туда ....
3 ему эти болота чухонские !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:59
Короче решил Сердар немного подложить свинью руководству и уйти бесплатно летом.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:50
Азмун же не дурак от дармовых баксов отказываться по контракту , тем более впереди отпуск - Франция , море ...
А вот в Газпроме работают одни 56ы , получат от дохлого осла уши !
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 15:12
Летом свалить и Зенит обломить
Ironigor
Ironigor ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 15:09
Привет ✌
А они что незнали ,что он рано или поздно уйдёт. Могли и его продать достойно и приобрести на его место другого нападающего. Уж деньги 💰 💰 💰 в хате есть. Да и ничем они и с Азмуном похвастаться не могли в прошлые игры в ЛЧ и ЛЕ. Так что как-то так.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:08
Что Он больной спрыгивать с мешка денег. Перезимует, а там видно будет...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Прям пи...ц каких фантастических результатов в ЛЧ Зенит добился с Азмуном. Бл..., даже Мальме дважды обыграть не получилось.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:53
Прошу сильно на меня не браниться, если выскажу своё мнение по данной ситуации. Похоже,что все попытки руководства питерского клуба продолжить сотрудничество с Азмуном оказались тщетными, но и расставаться с ним не торопятся, учитывая сложность предстоящей борьбы на трёх направлениях, включающих весенние матчи в Лиге Европы и в РПЛ за Кубок и регулярном первенстве без своего лидера атак. Поэтому скорее всего достигнуто компромиссное соглашение, удовлетворяющее все заинтересованные стороны. Сердар дорабатывает до окончания срока свой контракт, при этом, чтобы выгоднее себя продать летом, будет выкладываться по полной особенно в Еврокубковых матчах, не отбывая номер на поле и не жалея ног. И летом перейдёт в ту команду, которая будет наиболее полно удовлетворять его амбициям и финансовым требованиям. А клуб за это время попытается без особой спешки подыскать достойный вариант замены на его позицию, а там как знать, может ещё и договорятся о продлении. Но в любом случае болельщики команды с берегов Невы ещё будут получать удовольствие от его игры. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 14:43
Зачем уходить сейчас если еще пол годика можно из газовой трубы пососать!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:40
Его и в «Зените» неплохо кормят.
Doping87
Doping87 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:40
Не стал бы Зенит рубить сук на котором сидит. Продали бы Азмуна и с кем пришлось играть в нападении в ЛЧ с Дзюбой? Так что всё оправдано.
stavr74
stavr74
сегодня в 14:39
летом уйдёт бесплатно )))
и подъёмные хорошие получит от нового клуба
lotsman
lotsman
сегодня в 14:36
Правильно делает.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:31
Значит будет думать
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 14:31
Имеет право.
1 984
1 984
сегодня в 14:30
Хочет уйти бесплатно.
1bear
1bear
сегодня в 14:22
Летом на бесплатного Азмуна спрос будет в разы выше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:10
У каждого плута свои расчёты...
bzsmf5pyvccf
bzsmf5pyvccf
сегодня в 14:06
Тут он прав
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:04
Азмун им самим ещё пригодится
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:48
Зенит мог же хорошо срубить 💰 💰 💰 , но видать жадность фраера сгубила.
протон
протон
сегодня в 13:46
Летом сам выберет себе новый клуб, а не пойдёт зимой туда, куда укажут денежные мешки.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:45
За бесплатно придя , можно и пожирнее контракт выбить.
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