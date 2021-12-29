«Монако» может уволить Нико Ковача

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вчера, 11:11

Будущее в должности наставника «Монако» находится под вопросом, сообщает L’Équipe.

Руководство монегасков насторожено темпами развития команды и все более отдаленными отношениями между тренером и игроками.

Ковач тренирует «Монако» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне «Монако» занимает 6-е место в чемпионате Франции. В Лиге Европы команда заняла 1-е место в группе B.