ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» может уволить Нико Ковача

вчера, 11:11

Будущее Нико Ковача в должности наставника «Монако» находится под вопросом, сообщает L’Équipe.

Руководство монегасков насторожено темпами развития команды и все более отдаленными отношениями между тренером и игроками.

Ковач тренирует «Монако» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне «Монако» занимает 6-е место в чемпионате Франции. В Лиге Европы команда заняла 1-е место в группе B.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:40
Норм тренер,зачем увольнять!
протон
протон
вчера в 13:13
Не вариант дать тренерам поработать пару сезонов?!Тренер самая выгодная профессия:заключаешь контракт на 3-4 года,через полгода тебя увольняют и выплачивают неустойку за 3,5 лет!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:49
Не совсем понятное решение
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:39
Думаю, что рано делать выводы о работе Ковача. Есть конечно нестабильность, но составчик Монако не мешало бы перетряхнуть, нужна свежая кровь , ну а от некоторых туристов надо бы избавится.
ФорвардЪ
ФорвардЪ ответ David Young (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
Пиза - Фрозиноне,
Тернана - Асколи Пиккио,
Читтаделла - Козенца,
СПАЛ - Беневенто,
Реджина - Брешиа,
Порденоне - Лечче,
Монца - Перуджа,
Виченца - Алессандрия,
Кремонезе - Комо,
Парма - Кротоне,
Джиллингем - Ипсвич,
Пенибонт - Барри Таун,
Ньютаун - Кардифф МЮ,
Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй,
Аберистуит Таун - Хаверфордуэст,
drug01
drug01
вчера в 11:24
Видно не тянет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:20, ред.
С жиру бесится Рыболовлев. С не самым сильным составом команда в нескольких очках от зоны ЛЧ. Был плохой старт, из-за неудачи в стыках в ЛЧ с Шахтёром, а потом выправились и нормально идут. Завышенные амбиции у хозяина
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:15
Не самые плохие у него показатели.
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