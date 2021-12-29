«Монако» может уволить Нико Ковача

Будущее Нико Ковача в должности наставника «Монако» находится под вопросом, сообщает L’Équipe.
Руководство монегасков насторожено темпами развития команды и все более отдаленными отношениями между тренером и игроками.
Ковач тренирует «Монако» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне «Монако» занимает 6-е место в чемпионате Франции. В Лиге Европы команда заняла 1-е место в группе B.
Тернана - Асколи Пиккио,
Читтаделла - Козенца,
СПАЛ - Беневенто,
Реджина - Брешиа,
Порденоне - Лечче,
Монца - Перуджа,
Виченца - Алессандрия,
Кремонезе - Комо,
Парма - Кротоне,
Джиллингем - Ипсвич,
Пенибонт - Барри Таун,
Ньютаун - Кардифф МЮ,
Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй,
Аберистуит Таун - Хаверфордуэст,
Тернана - Асколи Пиккио,
Читтаделла - Козенца,
СПАЛ - Беневенто,
Реджина - Брешиа,
Порденоне - Лечче,
Монца - Перуджа,
Виченца - Алессандрия,
Кремонезе - Комо,
Парма - Кротоне,
Джиллингем - Ипсвич,
Пенибонт - Барри Таун,
Ньютаун - Кардифф МЮ,
Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй,
Аберистуит Таун - Хаверфордуэст,