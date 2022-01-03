Мелешкин: «Неизвестно, как Смолов выдержит модель игры „Динамо“»

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака», обладатель Кубка СССР -1984, директор ФШМ Евгений Милешкин прокомментировал информацию, согласно которой нападающий перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Для Феди, думаю, сменить клуб сейчас полезно. Да, ему за 30, но еще можно перезапустить карьеру. Каждый его переход в новый клуб — будь то «Урал», «Краснодар» или «Локомотив» — сопровождался всплеском в игре.

Конечно, неизвестно, как он выдержит конкуренцию с молодыми форвардами. И модель игры «Динамо», подразумевающую высокий прессинг.

С другой стороны — команда Шварца много владеет мячом. И ей нужен острый нападающий в штрафной, умеющий реализовать момент. Да и помощник главного тренера Андрей Воронин его хорошо знает.

Для «Локо» же — не думаю, что это потеря, учитывая и те критические стрелы, которые направляли относительно игры Смолова многие эксперты. При одном условии: если будет найден сильный форвард, который теперь вдвойне необходим.