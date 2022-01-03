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Мелешкин: «Неизвестно, как Смолов выдержит модель игры „Динамо“»

вчера, 14:36

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака», обладатель Кубка СССР-1984, директор ФШМ Евгений Милешкин прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Для Феди, думаю, сменить клуб сейчас полезно. Да, ему за 30, но еще можно перезапустить карьеру. Каждый его переход в новый клуб — будь то «Урал», «Краснодар» или «Локомотив» — сопровождался всплеском в игре.

Конечно, неизвестно, как он выдержит конкуренцию с молодыми форвардами. И модель игры «Динамо», подразумевающую высокий прессинг.

С другой стороны — команда Шварца много владеет мячом. И ей нужен острый нападающий в штрафной, умеющий реализовать момент. Да и помощник главного тренера Андрей Воронин его хорошо знает.

Для «Локо» же — не думаю, что это потеря, учитывая и те критические стрелы, которые направляли относительно игры Смолова многие эксперты. При одном условии: если будет найден сильный форвард, который теперь вдвойне необходим.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:30
Будет перестраиваться, если сможет.
Capral
Capral ответ Мишима (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Модель игры- антифутбол!!! Вчера, принципиально, посмотрел игру Челси-Ливерпуль, хоть и не люблю британский футбол. Но, всё-таки, два великих клуба, интересно было. Ну так вот, что-то, я не припомню, чтобы, кто-то из этих команд применял высокий прессинг весь матч. Эпизодами, в зависимости от необходимости, возможно, что-то похожее и было, но вот, чтобы прессинг стал панацеей, нет, не припомню. Те, кто помнят футбол Шварца в Майнце, те, НИКОГДА не признают в нём тренера.....
Capral
Capral
вчера в 15:19, ред.
Фактически, всё то, что я говорил вчера, сегодня- повторил Мелешкин....
Мишима
Мишима
вчера в 15:12
Какой модель игры? Который показал в матче с Зенитом?
beefs
beefs
вчера в 15:08
на горизонте новый Кокоша, теперь пару месяцев будут жжужать о Смолове...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:06
А Федя так вопрос не ставит.Контракт будет-деньги не иссякнут,а остальное-трын-трава.
Брулин
Брулин
вчера в 14:50
Колосков о трансфере Смолова: «Большая находка для «Динамо». Теперь у них будет конкуренция»
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:42
Никому не нужный трансфер
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:40
Время покажет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40
Он способен выдержать полировку лавки !!!)
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