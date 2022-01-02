Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».
Возраст Смолова? Думаю, что он не станет проблемой. Года два еще поиграет на хорошем уровне. Но сейчас в «Динамо» яркая, молодая атака, и Фёдор может стать тормозом в этой структуре. Хотя если он будет играть немного в оттяжке, то, почему бы и нет. Хуже точно не будет. Считаю, что для Смолова будет полезным шагом, если он окажется в «Динамо».
Нынешний «Локомотив» — это поезд, который идет под откос. Повезет, если ему удастся спрыгнуть. Сейчас динамовцы реальные претенденты на чемпионство. Советую Смолову быстрее сбегать от рук немецкой банды. Когда «Локомотив» по итогам сезона не попадет в еврокубки, а такая возможность есть, то их просто разорвут на части. Поэтому, если он действительно перейдет в «Динамо», то это будет хорошим вариантом для всех сторон. Но сейчас много слухов. В общем, посмотрим.
Даже, если такой переход состоится, то навряд ли в Динамо ему предложат зарплату в три миллиона евро, которая у него сейчас в Локомотиве, поэтому для игрока это уже минус, для стороны Динамо он уже определил свой "минус", получается что только для железнодорожников это будет хороший вариант, способный разгрузить зарплатную ведомость, но никак не для всех сторон. Но подождём десять дней и тогда увидим в составе какой команды Фёдор отправится на первый зимний подготовительный сбор, с Локо или Динамо, а быть может обозначится ещё какой-нибудь претендент на Смолова для которого переход действительно окажется хорошим вариантом. Болейте за своих а не против чужих!
Даже, если такой переход состоится, то навряд ли в Динамо ему предложат зарплату в три миллиона евро, которая у него сейчас в Локомотиве, поэтому для игрока это уже минус, для стороны Динамо он уже определил свой "минус", получается что только для железнодорожников это будет хороший вариант, способный разгрузить зарплатную ведомость, но никак не для всех сторон. Но подождём десять дней и тогда увидим в составе какой команды Фёдор отправится на первый зимний подготовительный сбор, с Локо или Динамо, а быть может обозначится ещё какой-нибудь претендент на Смолова для которого переход действительно окажется хорошим вариантом. Болейте за своих а не против чужих!