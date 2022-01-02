Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой нападающий перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Возраст Смолова? Думаю, что он не станет проблемой. Года два еще поиграет на хорошем уровне. Но сейчас в «Динамо» яркая, молодая атака, и Фёдор может стать тормозом в этой структуре. Хотя если он будет играть немного в оттяжке, то, почему бы и нет. Хуже точно не будет. Считаю, что для Смолова будет полезным шагом, если он окажется в «Динамо».

Нынешний «Локомотив» — это поезд, который идет под откос. Повезет, если ему удастся спрыгнуть. Сейчас динамовцы реальные претенденты на чемпионство. Советую Смолову быстрее сбегать от рук немецкой банды. Когда «Локомотив» по итогам сезона не попадет в еврокубки, а такая возможность есть, то их просто разорвут на части. Поэтому, если он действительно перейдет в «Динамо», то это будет хорошим вариантом для всех сторон. Но сейчас много слухов. В общем, посмотрим.