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Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»

вчера, 16:42

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Возраст Смолова? Думаю, что он не станет проблемой. Года два еще поиграет на хорошем уровне. Но сейчас в «Динамо» яркая, молодая атака, и Фёдор может стать тормозом в этой структуре. Хотя если он будет играть немного в оттяжке, то, почему бы и нет. Хуже точно не будет. Считаю, что для Смолова будет полезным шагом, если он окажется в «Динамо».

Нынешний «Локомотив» — это поезд, который идет под откос. Повезет, если ему удастся спрыгнуть. Сейчас динамовцы реальные претенденты на чемпионство. Советую Смолову быстрее сбегать от рук немецкой банды. Когда «Локомотив» по итогам сезона не попадет в еврокубки, а такая возможность есть, то их просто разорвут на части. Поэтому, если он действительно перейдет в «Динамо», то это будет хорошим вариантом для всех сторон. Но сейчас много слухов. В общем, посмотрим.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:49
Там, где смолов, — всегда газ! ))
lotsman
lotsman
вчера в 21:34
Для Смолова будет полезным, а для Динамо?
протон
протон ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:34
А кстати он ведь был пижон.
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:12
Конечно прав, кому в 62е не разбираться, как червю.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:11
Не станет, а останется.
pomor45
pomor45
вчера в 20:10
Вот ЛОКО и ищет возможности сбыть этот стоп-кран по сходной цене.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:41
Факт в том, что он стал тормозом в атаке ЛОКО и от него немедленно надо избавляться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:15
Вполне воозможно, что червь прав.
протон
протон
вчера в 18:06
на счет тормаза не знаю, но уверенно могу сказать, что пижоном станет точно!!!!!!!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:47
Если перейдет в "Динамо" - обязательно станет. Уверен у Смолова есть еще варианты, хотя бы в РПЛ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:25, ред.
Было бы очень странным, если бы эту первую громкую футбольную новость в новом году оставил без внимания Андрей Червиченко и как всегда не высказал свои противоречивые комментарии. Иначе, как понимать его слова: "...сейчас в «Динамо» яркая, молодая атака, и Фёдор может стать тормозом в этой структуре. И уже в следующем предложении делает обратное заключение: "Сейчас динамовцы реальные претенденты на чемпионство. Поэтому, если он действительно перейдет в «Динамо», то это будет хорошим вариантом для всех сторон."
Даже, если такой переход состоится, то навряд ли в Динамо ему предложат зарплату в три миллиона евро, которая у него сейчас в Локомотиве, поэтому для игрока это уже минус, для стороны Динамо он уже определил свой "минус", получается что только для железнодорожников это будет хороший вариант, способный разгрузить зарплатную ведомость, но никак не для всех сторон. Но подождём десять дней и тогда увидим в составе какой команды Фёдор отправится на первый зимний подготовительный сбор, с Локо или Динамо, а быть может обозначится ещё какой-нибудь претендент на Смолова для которого переход действительно окажется хорошим вариантом. Болейте за своих а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 17:19
Для Динамо- главное не свою атаку усилить, а ослабить атаку Локомотива.
Cat01
Cat01
вчера в 17:01
Так и будет!
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 16:58
пусть идет....динамо тормоз сейчас нужен...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:53
Хмм. Кто сказал что тормоза так уж и плохи на автомобилях? Червяк - оболдуй.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:50
Если условия для Динамо выгодные, то можно и попробовать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:48
Зря всё таки его решило фк ДИНАМО его тащит к себе...
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:48
Скорее всего так и будет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:46
трудно не согласиться
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