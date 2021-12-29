«Я сказал, что брошу в него бутсу». Насри рассказал о конфликте с Манчини

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, что у него были напряжённые отношения с бывшим тренером «горожан» .

Это произошло во время одного из матчей с «Вулверхэмптоном». Манчини не переставал критиковать меня на протяжении всей игры. Я обернулся и сказал ему, чтобы он перестал со мной разговаривать со мной в таком тоне, если он недоволен, он может заменить меня.

Этого не произошло. Когда я собирался выйти на второй тайм, я снял бутсу. Яя Туре стоял рядом со мной, и я сказал ему, что если Манчини будет говорить со мной в таком ключе, я брошу в него бутсу.