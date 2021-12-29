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«Я сказал, что брошу в него бутсу». Насри рассказал о конфликте с Манчини

вчера, 23:17

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что у него были напряжённые отношения с бывшим тренером «горожан» Роберто Манчини.

Это произошло во время одного из матчей с «Вулверхэмптоном». Манчини не переставал критиковать меня на протяжении всей игры. Я обернулся и сказал ему, чтобы он перестал со мной разговаривать со мной в таком тоне, если он недоволен, он может заменить меня.

Этого не произошло. Когда я собирался выйти на второй тайм, я снял бутсу. Яя Туре стоял рядом со мной, и я сказал ему, что если Манчини будет говорить со мной в таком ключе, я брошу в него бутсу.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Читай внимательно. Если откинуть придаточное предложение "что если Манчини будет говорить со мной в таком ключе", то останется "Яя Туре стоял рядом со мной, и я сказал ему, я брошу в него бутсу."
ДСА
ДСА
сегодня в 06:31
А Хрущев бы по столу постучал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Мужик сказал, мужик сделал
1 984
1 984
сегодня в 05:31
Хотел бы бросить - бросил бы.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:58, ред.
Интересный случай и перевод на русский язык оригинальный, лучше бы Самир Насри сказал Яя Туре, если он ещё раз мне скажет оскорбительное слово, то я его размажу своей фамилией по лицу. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:48
Что непонятно? Рядом с Самиром стоял Яя Туре, Самир сказал Туре, что если Манчини продолжит такие действия, то он кинет бутсу в Манчини.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:26
Поцапались немного и всё.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:11
Интересно составлена фраза: "Яя Туре стоял рядом со мной, и я сказал ему, что если Манчини будет говорить со мной в таком ключе, я брошу в него бутсу." Непонятно, в кого он бросит бутсу - в Манчини или Туре)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
Бывает и такое
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:01
Обувью кидаются бабы, мужики бьют в рыло.
beefs
beefs
вчера в 23:23
это не по-нашему, в морду надо...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:23
Это прошлое...
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