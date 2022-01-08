«Барселона» упустила победу над «Гранадой»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.
За хозяев забивал Антонио Пуэртас (89’), в составе гостей отличился Люк де Йонг (57’).
«Гранада» расположилась на двенадцатом месте, «Барселона» — шестая.
В следующем туре «Гранада» сыграет с «Хетафе», «Барселона» встретится с «Райо Вальекано».
Игра завершилась в ничью, которая больше в радость будет каталонцам т.к. они уже из последних сил отстаивали свои ворота от атак Гранады.
Игра завершилась в ничью, которая больше в радость будет каталонцам т.к. они уже из последних сил отстаивали свои ворота от атак Гранады.
И если три года назад дебютанту удалось сенсационно обыграть у себя дома действующего чемпиона со счётом 2:0, то через год фаворит был уже бит на своём знаменитом на весь мир стадионе 1:2. И вот очередной "братский" делёж турнирных очков этого чемпионата, после ничьей в первом круге, где каталонцам удалось сравнять счёт буквально на последней минуте матча, сегодня очередная ничья с тем же счётом 1:1 только теперь алаверды от Барселоны, к великому разочарованию фанатов хозяев поля, позволившей Гранаде уйти от поражения в самом конце матча. Сегодняшняя ничья всё ещё позволяет Барселоне рассчитывать на призовое место, но лидеры Реал и Севилья скорее всего ещё дальше отрываются от преследователей, сокращая число соискателей золота Ла Лиги до двух клубов. Болейте за своих, а не против чужих.
И если три года назад дебютанту удалось сенсационно обыграть у себя дома действующего чемпиона со счётом 2:0, то через год фаворит был уже бит на своём знаменитом на весь мир стадионе 1:2. И вот очередной "братский" делёж турнирных очков этого чемпионата, после ничьей в первом круге, где каталонцам удалось сравнять счёт буквально на последней минуте матча, сегодня очередная ничья с тем же счётом 1:1 только теперь алаверды от Барселоны, к великому разочарованию фанатов хозяев поля, позволившей Гранаде уйти от поражения в самом конце матча. Сегодняшняя ничья всё ещё позволяет Барселоне рассчитывать на призовое место, но лидеры Реал и Севилья скорее всего ещё дальше отрываются от преследователей, сокращая число соискателей золота Ла Лиги до двух клубов. Болейте за своих, а не против чужих.