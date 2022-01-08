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«Барселона» упустила победу над «Гранадой»

вчера, 22:32
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.

За хозяев забивал Антонио Пуэртас (89’), в составе гостей отличился Люк де Йонг (57’).

«Гранада» расположилась на двенадцатом месте, «Барселона» — шестая.

В следующем туре «Гранада» сыграет с «Хетафе», «Барселона» встретится с «Райо Вальекано».

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:54
Согласен полностью. Перейти на тактику удержания не за 5’ до конца, а за 30’ это бок Хави.
sash71
sash71 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Дело не только в нападающих ... чёрт с ними уже. Почему не стали прессинговать, а ушли в оборону ? Почему решили играть на удержание за 30’ до конца игры ? 1:0 с сегодняшней Барсой это вообще не преимущество и Хави это как никто должен был понимать.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:20
Дожили Барселона играет на удержание с Гранадой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:45
Хави сильно порицал,когда при Кумане выигрывая 3:0 не смогли удержать счет и пропустили 3,говорил,что надо атаковать до конца а не играть,чтобы удерживать счет,а вчера был повтор той игры,поэтому мне кажется не Хави виноват вчера а игроки,они не могли услить игру,когда начал атаковать соперник,выше головы не прыгнешь,в Барсе нет нападающих ни одного.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 07:19
Клоп бы больше выжил ,он из го..на и падок Ливер поднял
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 06:31
В Гвардиолу вообще никто не верил, кроме Лапорты, поэтому рано делать выводы. У него очень длинный путь, а это только начало.
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 05:40
Не знаю, как по мне у Хави нет какого-то своего отличительного от других стиля. Игра команды после ухода Кумана особо не изменилась. Да, состав конечно слабый, но уж точно не слабее состава Гранады. Это лично моё, субъективное мнение, но мне кажется, в каком состоянии, и с каким бы составом не была Барселона, у команды всегда должны быть чемпионские амбиции, а цепляется за минимальное преимущество в один мяч, и всеми силами пытаться его защитить, намеренно отдав инициативу сопернику - это явно не игра Барсы. И ладно, если бы это была игра с условными Реалом или Атлетико, здесь ещё можно было бы понять тактику Хави, учитывая кризисное состояние команды, но в игре с рядовым середняком такая игра для любой Барсы недопустима. И это проблема уже не состава, а именно тренера. Я не утверждаю, но именно мне видится проблема нынешней Барсы не только в слабом составе, а и в безидейном и очень слабом как для такого клуба как Барселона, тренере.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:27
Походу хрен с ней, с Барселоной...
3ton
3ton
сегодня в 02:25
Хороший матч .
У Хави еще много работы и жадь резульиатов сразу - глупо
Пару укреплений летом и команда заиграет совсем по другому
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:56
Барселона скорее всего попадёт в четвёрку по итогу сезона
Честно говоря состав у них для Лиги Европы и не больше,так что в лч им делать нечего,разве что только ради денег!
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:20
Да никто особо. Просто в Хави в любом случае не верю. Ну и уж хотя бы на уровне 3го место играть должен. Конкуренты-то тоже ни о чем. А про Зидана что-то забыли, что когда тот приходил, то над Реалом все смеялись. Ну, правда, по делу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Это не глоры были, а болелы всех остальных клубов, которые наглотались от Барсы.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:38
Ну кто больше сможет выжать из этого состава? Анчи, Клопп, Жозе, Хосеп? Маловероятно. Зидан ещё бы хуже выступил. Поэтому бежит в сильные клубы.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:34
Больше всего злит вот такие пропуски на последних минутах, команда, ты о чём думала? В четвёрку нужно входить уверенно, а состав не такой уж плохой по сравнению с теми, кто чуть выше.
Pancher_95
Pancher_95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:25
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:46
    Жаль что не дотерпели а счастье было так близко.
    1bear
    1bear
    вчера в 23:37
    это не Барса упустила победу - это Гранада не дожала
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:27, ред.
    В Ла Лиге футбольный клуб Гранада не особо претендует на высокие позиции, но для Барселоны стал довольно-таки неудобным соперником. По итогам сезона 2018-2019 в испанской Сегунде Гранада вновь пробилась в высшую лигу и с тех пор ежегодно отбирает ровно половину турнирных очков у одного из грандов высшего дивизиона.
    И если три года назад дебютанту удалось сенсационно обыграть у себя дома действующего чемпиона со счётом 2:0, то через год фаворит был уже бит на своём знаменитом на весь мир стадионе 1:2. И вот очередной "братский" делёж турнирных очков этого чемпионата, после ничьей в первом круге, где каталонцам удалось сравнять счёт буквально на последней минуте матча, сегодня очередная ничья с тем же счётом 1:1 только теперь алаверды от Барселоны, к великому разочарованию фанатов хозяев поля, позволившей Гранаде уйти от поражения в самом конце матча. Сегодняшняя ничья всё ещё позволяет Барселоне рассчитывать на призовое место, но лидеры Реал и Севилья скорее всего ещё дальше отрываются от преследователей, сокращая число соискателей золота Ла Лиги до двух клубов. Болейте за своих, а не против чужих.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:18
    Скоро наверно тут я один останусь.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:17
    Барса молодцы,играют как могут,пока лучше быть не может,это временно.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ rvw8nzckfakz (раскрыть)
    вчера в 23:15
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:14, ред.
      Когда Барса при Хавииньестемесси играла писали много до 900 и больше постов временами,оказывается 95% были глоры,испарились все.
      rvw8nzckfakz
      rvw8nzckfakz
      вчера в 23:12
      Холланд, задумайся... Тебе оно надо?
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:12
      Школьники и не понимающие сути хотят,чтобы в кризисе со слабыми и старыми игрокамии выиграть Ла Лигу и ЛЧ.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:08, ред.
      Для этого состава эта норма.Хави еще покажет себя.С этим составом ни один треннр не сделает ничего.
      След. сезон будет наш.
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 23:03
      Да уж...Плохи дела у Барсы.
      barcamilan
      barcamilan
      вчера в 22:56
      уберите на уй немецкого кипера-отброса, скоко мячей подарил сопернику, ну и очередная 12ная игра барсы
      sash71
      sash71 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Не не не …. ни в коем случае. Это опять там окажутся все голландские «беженцы»
      протон
      протон
      вчера в 22:46
      Куман, вернись, ты не физрук
      NOVA
      NOVA
      вчера в 22:45
      гранада должна была побеждать, слабовато сыграли!!
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