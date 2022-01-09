Тошич ведёт переговоры о продлении контракта с «Тоболом»

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал, что ведет переговоры о новом контракте с казахстанским «Тоболом». Тошич выступает за команду с апреля прошлого года.

Обсуждаем контракт. На днях все решим. На следующей неделе, думаю, будет какое-то решение.

Не давит ли на мое решение политическая ситуация в Казахстане? Я только знаю то, что читал в прессе. Насколько понимаю, там были протесты. Но надеюсь, что сейчас все будет хорошо, все успокоится и нормализуется.

Запасные варианты? Если с «Тоболом» не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен, так что ждем следующей недели.