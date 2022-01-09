ГлавнаяНовостиКонтрактыКазахстан. Премьер-лига 2021

Тошич ведёт переговоры о продлении контракта с «Тоболом»

вчера, 16:36

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ведет переговоры о новом контракте с казахстанским «Тоболом». Тошич выступает за команду с апреля прошлого года.

Обсуждаем контракт. На днях все решим. На следующей неделе, думаю, будет какое-то решение.

Не давит ли на мое решение политическая ситуация в Казахстане? Я только знаю то, что читал в прессе. Насколько понимаю, там были протесты. Но надеюсь, что сейчас все будет хорошо, все успокоится и нормализуется.

Запасные варианты? Если с «Тоболом» не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен, так что ждем следующей недели.

Все новости
ОфициальноУмтити продлил контракт с «Барселоной». Игрок пошёл на сокращение зарплаты
Сегодня, 15:14 Комментарии13
Слухи«Бавария» решила ускорить процесс продления контракта с Команом
Вчера, 17:15 Комментарии5
Мальдини сообщил, что «Милан» скоро продлит контракты с тремя футболистами
Вчера, 10:57 Комментарии5
Официально«Марсель» выкупит голкипера Пау Лопеса у «Ромы» летом
Вчера, 08:49 Комментарии2
СлухиМбаппе может продлить контракт с ПСЖ
Вчера, 08:31 Комментарии25
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Леау
08 января Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:21
до сих пор на хорошем уровне !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:07
А я думал он давно завязал. Никак он ровесник Юры Жиркова?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:08
Это ЦСКА!!!
протон
протон
вчера в 18:32
Хороший парень
ДСА
ДСА
вчера в 17:57
Похоже самосохранение пересилит возможный контракт
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:18
Фк Тобол уже пару десятков лет на ведущих позициях в Казахстане, для возрастного серба не самый плохой вариант для продолжения карьеры. А то, что бунты сейчас там происходят, то это временно и к старту чемпионата, Бог даст, всё наладится.
idres
idres
вчера в 17:09
Ну да...там ситуации не для продления контрактов...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:44
Тобол - это серьезно!!!
Cat01
Cat01
вчера в 16:39
Это хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100