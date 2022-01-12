«Интер» предложил «Эвертону» подписать Санчеса

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вчера, 16:21

Миланский «Интер» по-прежнему пытается избиваться от нападающего . Итальянцы предложили услуги игрока «Эвертону», который ищет форварда на вторую половину сезона. Высокие запросы по заработной плате чилийца могут стать препятствием для возвращения футболиста в АПЛ .

В текущем сезоне Санчес в 17 матчах за «Интер» забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Контракт игрока с «Интером» действует до 2023 года. Ранее слухи связывали чилийца с переходом в испанский гранд.