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«Интер» предложил «Эвертону» подписать Санчеса

вчера, 16:21

Миланский «Интер» по-прежнему пытается избиваться от нападающего Алексиса Санчеса. Итальянцы предложили услуги игрока «Эвертону», который ищет форварда на вторую половину сезона. Высокие запросы по заработной плате чилийца могут стать препятствием для возвращения футболиста в АПЛ.

В текущем сезоне Санчес в 17 матчах за «Интер» забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Контракт игрока с «Интером» действует до 2023 года. Ранее слухи связывали чилийца с переходом в испанский гранд.

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Все комментарии
Mikki
Mikki
вчера в 16:49, ред.
Всем привет! Для любителей ловить хорошие кэфы завтра, скорее всего в 13.00, запустим ачивки - за самый высокий угаданный кэф в каждом типе ставок, например, в азиатских форах, тоталах и тд. Размер ставки значения не имеет, хоть 100.

После каждого матча идет сравнение за последние 7 дней, лучшие получат медальки (золото, серебро, бронза) - вместе с оповещением о ставке будет и оповещение про медаль. Сохраняется она у игрока навсегда, т.е. в теории можно собрать всю коллекцию золота и пройти КП :) Проверить свои уже накопленные медали можно в линии любого матча.

Инсайд - ловите редкие типы ставок (типы "победят хотя бы в одном тайме), там гораздо меньше игроков.
протон
протон
вчера в 16:22
Как же был хорош когда-то в Арсенале
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