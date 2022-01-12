«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну в «Сассуоло»

«Ювентус» ищет игрока в линию атаки после серьезной травмы Федерико Кьезы.
Туринский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, однако в качестве альтернативы может арендовать до конца сезона форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
В нынешнем сезоне Скамакка провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов.
Как тогда планируют выручить 20 млн, если не продавать?
Проще взять нападающего из вышеперечисленной четверки Марсьяль, Ориги, Скамакка и Берарди предварительно убрав оттуда Марсьяля. Ориги просто нет шанса в Ливере за спинами основной тройки плюс еще в том же запасе сидит Минамино вместе с ним. Игроки Сассуоло куда более понятные в том плане, что выступают в том же чемпе. Берарди и раньше сватали в разные топ-клубы Италии, Скамакка тоже довольно неплох. Уж куда лучше если сравнивать с ранее типо игроком нарасхват Белотти из Торино. На месте манагеров Юве если выбирать из всех предложенных вариантов, то можно рассмотреть Ориги, Берарди и Скамакку.
Как тогда планируют выручить 20 млн, если не продавать?
Проще взять нападающего из вышеперечисленной четверки Марсьяль, Ориги, Скамакка и Берарди предварительно убрав оттуда Марсьяля. Ориги просто нет шанса в Ливере за спинами основной тройки плюс еще в том же запасе сидит Минамино вместе с ним. Игроки Сассуоло куда более понятные в том плане, что выступают в том же чемпе. Берарди и раньше сватали в разные топ-клубы Италии, Скамакка тоже довольно неплох. Уж куда лучше если сравнивать с ранее типо игроком нарасхват Белотти из Торино. На месте манагеров Юве если выбирать из всех предложенных вариантов, то можно рассмотреть Ориги, Берарди и Скамакку.
Для Юве выгода в такой сделке ясна - а в чём выгода для чёрно-зелёных?? Закончить в таблице мест на 5-6 ниже чем сейчас?? ))
Для Юве выгода в такой сделке ясна - а в чём выгода для чёрно-зелёных?? Закончить в таблице мест на 5-6 ниже чем сейчас?? ))