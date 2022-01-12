«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну в «Сассуоло»

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вчера, 11:38

«Ювентус» ищет игрока в линию атаки после серьезной травмы Федерико Кьезы.

Туринский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего «Зенита» , однако в качестве альтернативы может арендовать до конца сезона форварда «Сассуоло» .

В нынешнем сезоне Скамакка провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов.