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«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну в «Сассуоло»

вчера, 11:38

«Ювентус» ищет игрока в линию атаки после серьезной травмы Федерико Кьезы.

Туринский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, однако в качестве альтернативы может арендовать до конца сезона форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

В нынешнем сезоне Скамакка провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:42
Сначала Зенит хочет получить за Азмуна 20 млн евро, а в конце - Медведев дал понять, что зимой иранца продавать не будут.
Как тогда планируют выручить 20 млн, если не продавать?
Проще взять нападающего из вышеперечисленной четверки Марсьяль, Ориги, Скамакка и Берарди предварительно убрав оттуда Марсьяля. Ориги просто нет шанса в Ливере за спинами основной тройки плюс еще в том же запасе сидит Минамино вместе с ним. Игроки Сассуоло куда более понятные в том плане, что выступают в том же чемпе. Берарди и раньше сватали в разные топ-клубы Италии, Скамакка тоже довольно неплох. Уж куда лучше если сравнивать с ранее типо игроком нарасхват Белотти из Торино. На месте манагеров Юве если выбирать из всех предложенных вариантов, то можно рассмотреть Ориги, Берарди и Скамакку.
kust07
kust07
вчера в 12:47
Пролетел Азмун с Ювентусом как фанера над Турином
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 12:26
Со Скамаккой привет конечно же получше! То что он заиграет в Юве лично у меня нет никаких сомнений! Как раз типа Манджукича. Да и возраст очень привлекательный , ему всего 22!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:08
Зенит ни как не может продать туркмена
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:54
Уже и замену Азмуну нашли.
shlifen
shlifen
вчера в 11:52
"однако в качестве альтернативы может арендовать до конца сезона" - наверное всё-таки ХОЧЕТ арендовать (а не "может"). Поскольку врядли Сассуоло вот так запросто, отпустит В АРЕНДУ своего основного форварда ))) Тем более когда за него вполне могут просить лимонов 30-40.
Для Юве выгода в такой сделке ясна - а в чём выгода для чёрно-зелёных?? Закончить в таблице мест на 5-6 ниже чем сейчас?? ))
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вчера в 11:39
Похоже Зенит и Азмун вместе до лета...
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