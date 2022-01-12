«Арсенал» ведет предварительные переговоры о подписании полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает RMC Sport.
По информации источника, «канониры» работают над заключением арендного соглашения по 25-летнему игроку, чей нынешний контракт с «бьянконери» рассчитан до 2025 года.
Утверждается, что Артур, которым интересуется и «Бавария», готов к переезду из-за редкой игровой практики в «Юве» при Массимилиано Аллегри.
- Какой король?
- Король Артур. Самопровозглашенный только.
- Какой король?
- Король Артур. Самопровозглашенный только.