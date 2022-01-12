«Арсенал» ведёт переговоры с «Ювентусом» об аренде Артура

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вчера, 17:26

«Арсенал» ведет предварительные переговоры о подписании полузащитника «Ювентуса» , сообщает RMC Sport.

По информации источника, «канониры» работают над заключением арендного соглашения по 25-летнему игроку, чей нынешний контракт с «бьянконери» рассчитан до 2025 года.

Утверждается, что Артур, которым интересуется и «Бавария», готов к переезду из-за редкой игровой практики в «Юве» при Массимилиано Аллегри.