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«Арсенал» ведёт переговоры с «Ювентусом» об аренде Артура

вчера, 17:26

«Арсенал» ведет предварительные переговоры о подписании полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает RMC Sport.

По информации источника, «канониры» работают над заключением арендного соглашения по 25-летнему игроку, чей нынешний контракт с «бьянконери» рассчитан до 2025 года.

Утверждается, что Артур, которым интересуется и «Бавария», готов к переезду из-за редкой игровой практики в «Юве» при Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:47
- Алло, вам король не нужен?
- Какой король?
- Король Артур. Самопровозглашенный только.
Cat01
Cat01
вчера в 17:52
Надо решать
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:34
Практикой он в Арсенале будет обеспечен.
STVA 1
STVA 1 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Думаю договорятся
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:31
Надо договариваться.
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