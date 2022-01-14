ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Баженов — о трансферной кампании «Спартака»: «Ожидал большего»

вчера, 17:58

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов отреагировал на первые трансферы клуба в этом году.

Как я оцениваю трансферную кампанию «Спартака»? Честно говоря, даже не знаю, как сказать, пытаюсь подобрать слова. Я, наверное, ожидал большего, более громких каких-то покупок.

В тех людях, которых приобрели, есть какой-то потенциал, но на 80-90% я в них не уверен.

Сможет ли «Спартак» бороться за медали в этом сезоне в чемпионате? Нужно залезать в тройку, стараться. Если не залезут, думаю, что возникнут вопросы опять», — отметил Баженов.

Все новости
Кавазашвили: «Зелимхан Бакаев — ведущий игрок „Спартака“»
Вчера, 23:31 Комментарии7
Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»
Вчера, 20:47 Комментарии8
Семак: «Для Алипа одного сбора с нами должно быть достаточно»
Вчера, 18:49 Комментарии9
Сёмин — о Фарке: «Галицкий платит свои деньги, кого хочет, того и берёт»
Вчера, 18:02 Комментарии12
Евсеев: «Я не говорил, что выступаю против лимита на легионеров»
Вчера, 17:55 Комментарии3
Каттани: «Рано или поздно „Зенит“ кто-то сбросит с трона»
Вчера, 17:19 Комментарии58
Сортировать
Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 19:38
Кого вообще интересует мнение Баженова?!
kust07
kust07
вчера в 19:32
Это же Федун,какие ещё нормальные трансферы ожидать.он жадина
drug01
drug01
вчера в 18:39
Всё ещё впереди
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:36
Тренер пока сам не определился, кто ему нужен
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:07
Спартак забыл что такое трансферы.
санек002
санек002
вчера в 18:03
никита я тоже!он не романцев и не бесков!такого уже не будет ,имею ввиду тренера!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100