Баженов — о трансферной кампании «Спартака»: «Ожидал большего»

Бывший игрок «Спартака» отреагировал на первые трансферы клуба в этом году.

Как я оцениваю трансферную кампанию «Спартака»? Честно говоря, даже не знаю, как сказать, пытаюсь подобрать слова. Я, наверное, ожидал большего, более громких каких-то покупок.

В тех людях, которых приобрели, есть какой-то потенциал, но на 80-90% я в них не уверен.

Сможет ли «Спартак» бороться за медали в этом сезоне в чемпионате? Нужно залезать в тройку, стараться. Если не залезут, думаю, что возникнут вопросы опять», — отметил Баженов.