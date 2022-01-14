Каттани: «Рано или поздно „Зенит“ кто-то сбросит с трона»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о конкуренции с «Зенитом».

«Зенит» вечно не может выигрывать РПЛ . Рано или поздно его кто-то сбросит с трона. Надеюсь, это будет правильная команда. Нам нужно сократить расстояние до «Зенита».

Наша задача — найти правильный вектор для «Спартака» с хорошими футболистами. С каждым приходом нового хорошего футболиста мы сокращаем до «Зенита» расстояние.

Я могу подойти к игрокам сказать: «Хватит терять очки с „Арсеналом“, „Ростовом“». Вот наша задача! Ни в одном клубе, кроме «Спартака», нет такой отвественности. Соперники понимают, что сейчас вся Россия будет смотреть их матч.