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Каттани: «Рано или поздно „Зенит“ кто-то сбросит с трона»

вчера, 17:19

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о конкуренции с «Зенитом».

«Зенит» вечно не может выигрывать РПЛ. Рано или поздно его кто-то сбросит с трона. Надеюсь, это будет правильная команда. Нам нужно сократить расстояние до «Зенита».

Наша задача — найти правильный вектор для «Спартака» с хорошими футболистами. С каждым приходом нового хорошего футболиста мы сокращаем до «Зенита» расстояние.

Я могу подойти к игрокам сказать: «Хватит терять очки с „Арсеналом“, „Ростовом“». Вот наша задача! Ни в одном клубе, кроме «Спартака», нет такой отвественности. Соперники понимают, что сейчас вся Россия будет смотреть их матч.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:41
Именно деньги "Газпрома" "мешают" армейцам и другим командам стать чемпионами. Не в том смысле, что кампания имеет возможность влиять каким-то образом на судейский корпус или другие течения в РФС с помощью административного ресурса , а в том, что "Газпром" обладает неограниченными финансовыми ресурсами, которые позволяют покупать более качественных иностранных игроков. Лично у меня нет в этом никаких сомнений. Эти футболисты, кстати, если вы обратили внимание, дурака на поле не валяют, а играют по максимуму своих возможностей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:23
Разумеется. Расходы на Зенит около 250-300 млн евро в год. Расходы ПФР на несколько порядков выше. Дело совсем не в этом. По большому счету хотелось бы . чтобы чемпионат РПЛ разыгрывался по спортивному, а не по финансовому признаку. Если вы заметили, я уже несколько лет призываю отстегнуть от госбюджета все клубы РПЛ. И ЦСКА, и Динамо, и Локо, и Зенит и все провинциальные. Коль скоро мы провозгласили РФ как страну с рыночной экономикой, то пусть и все клубы будет приватизированы, или акционированы. А бюджетные деньги должны идти только на детский и массовый футбол. Все и просто и сложно одновременно. Ведь госкормушка так притягательна.
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:09
У них +12 запас, ему что об этом не сказали?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 22:51
Я могу подойти к игрокам сказать: «Хватит терять очки с „Арсеналом“, „Ростовом“». Вот наша задача! Ни в одном клубе, кроме «Спартака», нет такой отвественности. Соперники понимают, что сейчас вся Россия будет смотреть их матч.
Мания величия при переходе в Спартак неизлечима. Это вам не КОВИД.
trimetil
trimetil ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:27
Насчёт Гинера уже не актуально, отлучили Евгения Ленноровича от судейского корпуса.
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:26, ред.
Конечно сбросят, но это будет, явно не его клуб.
minai
minai
вчера в 22:26, ред.
Надеюсь, что рано или поздно, а лучше рано, сеньору Каттани растолкуют, что такое Газпром. И он начнёт мыслить более трезво.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:03
Тема не для ОВ конечно в плане дискуссии. Жаль оффтопы закрыли, там бы с огромным удовольствием подискутировал с умным человеком. Постараюсь вкратце и попытаюсь с иронией. Предположим "Зенит" канет в Лету, перестанет существовать. Я не думаю, что мне пенсию поднимут, да и пресловутые бабушки вряд ли заживут как условно в Германии. Эти избранные народом украдут и разворуют на чем-то другом. Но это не отнимет того, что опять же условно болельщики "ЦСКА" не будут впиваться в глотку болелам "Спартака" или наоборот. Я повторюсь, не деньги "Газпрома" мешают "ЦСКА" стать чемпионами, и не в "Зените" дело. Не будет "Зенита" будет другое вечное зло. Вы грамотный человек, думаю поймете о чем я.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
С уважением поправлю. Газпром не все купил, не об этом речь, хотя заподозрить Дюкова - топ менеджера Газпрома в нейтральности невозможно. Газпром , как госкорпорация сделал Зенит непрофильным активом. А дальше все по обычной схеме. около 30 дочек Газпрома стали спонсорами Зенита. А фактически этот клуб полностью содержится государством. Это все устраивает. В эту структуру (непрофильный актив) внедрены чиновники Газпрома и их родня ( наблюдательные советы, контролирующие органы и т.д. т т.п.), что позволяет безбоязненно пилить госбюджет. Да и откаты по трансферам и госзакупкам никто не отменял. Так что разрушить это осиное гнездо будет непросто. Именно об этом речь. А у Дюкова ,как президента РФС, явный конфликт интересов, т.к. он вице-президент Газпромнефти. Так что спортивный принцип при определении чемпиона в РПЛ полностью отсутствует. В этом одна из проблем нашего футбола. А "играть начнут" тогда , когда деньги надо будет зарабатывать, а не получать, как сейчас из бюджета.
xajaks
xajaks
вчера в 21:42
кто нибудь сбросит,но не спартак....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:37
Шутка неудачная, т.к. Газпром владелец клуба, а Почта РФ спонсор и не генеральный. Разница между владельцем клуба и спонсором (не генеральным) видная при сравнении затрат. Газпром тратит на Зенит около 260-280 млн евро в год при том, что Почта , как спонсор не более 1-2 млн евро в год. Я совсем иное имел в виду. Если во главе Газпрома будет не фанат Зенита, как Миллер. а либо нейтральный человек, либо из иной структуры (не что не вечно под луной), то Зенит сразу превратиться в обычный провинциальный клуб РПЛ типа Ростова, или Рубина. Вот и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:27
Все на это надеются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:26
Весьма "обнадёживающее" мнение.
shlomo
shlomo ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:25
Ну где то так...:)
SHMEL
SHMEL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:19
Ну если почта будет в нас вкладывать столько же, то тогда всё возможно.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:15
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Стараюсь вообще избегать общения. К Вам, можете поверить на слово, отношусь позитивно. Ваши посты читать интересно ( оговорюсь, не все). Но в данном Вашем посте что-то напомнило, Газпром все купил, Гинер чемодан занес, Федун запугал снятием с чемпионата и.т.п. Когда они играть эти болезные начнут, а не пешком по полю бродить? Когда на свою игру смотреть начнут?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:04
Ничто не вечно под луной. и еще. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Всем известно, что успехи Зенита оплачены и щедро Газпромом. А если ситуаиция изменится?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:59
Зенит на порядок богаче всех клубов РПЛ,если шейхи вложатся в какой нибудь клуб,лазурная сказка закончится
shur
shur
вчера в 20:51
...Лука не в курсе , как дела в Газпроме, а там вечный газ, вечное бабло, вечный Зеня, что ещё надо для вечного золота!!!
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:48
Доброго времени Вам суток. У "Зенита" до Семака денег не было (не считаю Семака нужным для "Зенита" тренером, но в РПЛ другой пока не нужен, а ЕК это к сожалению просто беда для всех наших команд последние годы)? "ЦСКА", "Локо", "Спартак", "Краснодар", Динамо" последний детородный орган без соли доедают? Что очевидно? Лично мне очевидно что болельщики оппонентов "Зенита" угорали и тролили здесь на сайте клуб из Санкт Петербурга при Луческу и Манчини, а теперь почему-то плачут про "Газпром" судей и т. п. А что поменялось? Просто объективность и беспристрастность дамы очень ветреные и непостоянные, особенно когда дело заходит о клубе который не безразличен. Ну это я так, со своей колокольни.
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:37
Зенит это голый король и шут на международной арене
Ron09
Ron09
вчера в 20:37
Зенит на находится на дне в Европейских соревнованиях получается другие в Рпл даже ниже дна
pomor45
pomor45
вчера в 20:27
Накатил по первой. Ждём следующего тоста.
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:24
Рано или поздно спартак вылетит в пердив)))
Doping87
Doping87
вчера в 20:22
Значит поздно, и точно это будет на Спартак.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:12
А что Зенит на троне ?
Он в ДЧ что нибудь выиграл ?
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:10
Это будет точно не Спартак
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:04, ред.
Фейспалм. Все эти заремины племяши - никто и звать никак, а туда же, - уже чето там заливают про Спартак. Противно.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:59
Америку не открыл.
Брулин
Брулин
вчера в 19:51
Это случится тогда, когда Зенит возглавит Йозе Марино
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