Жирков вернулся, у «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Локо» свежие форварды. 10 главных новичков зимы в РПЛ

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18 января 2022, 14:30

А еще Смолов в «Динамо» и лучший снайпер ФНЛ в «Урале».

Зимнее трансферное окно в России будет открыто еще 35 дней — до 22 февраля, так что еще далеко не все переходы состоялись, но уже к середине января набирается бодрая десятка новичков, ведь клубы РПЛ позаботились о покупках до первых сборов, чтобы у тренеров было время на внедрение новобранцев в игру, а они сами успели адаптироваться до рестарта чемпиона.

Новички, не попавшие в топ-10: Мампасси («Локомотив»), Ломовицкий («Рубин»), Классен, Свинов (оба — «Спартак»), Мамаев («Химки»), Кнудсен («Ростов»).

10 место. Александр Юшин («Урал»)

- «Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ из «Нефтехимика»: на счету Юшина 18 голов в 25 матчах «лучшей лиги мира» в сезоне 2021/22, причем все свои мячи он забил с игры.

- Александр Юшин — воспитанник «Спартака», на профессиональном уровне играл в Армении, Беларуси, второй и первой лигах России. В начале апреля футболисту исполнится 27 лет, к своему дню рождения он надеется получить дебют и первый гол в РПЛ .

- Основная позиция Юшина — правый вингер. Может сыграть и на противоположной бровке, а также на позиции оттянутого форварда/центрального атакующего полузащитника. Александр уже заявил о желании стать самым результативным в Премьер-Лиге и попасть в сборную России.

9 место. Юрий Жирков («Химки»)

- После завершения контракта с «Зенитом» летом 2021-го полгода не играл в футбол и подумывал о завершении карьере, но подоспевшее предложение «Химок» заставило 37-летнего Жиркова сдуть пыль с бутс.

- У Жиркова 334 матча в Российской Премьер-Лиге, входит в топ-30 по этому показателю. Если примет участие хотя бы в семи матчах «Химок» в весенней части сезона, обойдет в списке гвардейцев РПЛ Егора Титова и Александра Кержакова.

8 место. Даниил Хлусевич («Спартак»)

- «Спартак» объявил о трансфере футболиста молодежной сборной России еще 1 ноября. Компенсация в пользу «Арсенала» составила 3 миллиона евро.

- Хлусевич — лучший игрок туляков по системе «гол+пас» в первой части сезона: на счету Даниила 4 забитых мяча и 2 ассиста.

7 место. Ян Кухта («Локомотив»)

- Форвард пражской «Славии» и сборной Чехии обошелся «Локомотиву» в 5 миллионов евро.

- В прошлом сезоне у Яна 20 голов и 11 ассистов в 40 матчах всех турниров за «Славию», со старта нынешней кампании — 12+4 в 25 матчах. Томас Цорн назвал Кухту «игроком с правильным менталитетом, умеющим мотивировать партнеров».

- В Чехии у Яна репутация дерзкого парня, тренировавший его в «Теплице» Станислав Гейкал называл форварда «специфичным игроком» из-за жестких подкатов на тренировках и постоянных ссор с партнерами. А вот увлечения у Кухты вполне миролюбивые: в Чехии он разводил кур, кроликов и овец. Признавался, что проведенное в спокойствии на ферме время помогает ему расслабиться и освежить голову. Интересно, как будет справляться без кудахчущих психотерапевтов в Москве.

6 место. Эрик Ботхейм («Краснодар»)

- «Краснодар» зимой подписал друга Эрлинга Холанда и обидчика Жозе Моуриньо: в двух осенних матчах Лиги Конференций против «Ромы» под руководством «Особенного» Ботхейм забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

- Прорывным для 22-летнего форварда в футболе стал 2021 год: Эрик забил 22 гола во всех турнирах. До 2021-го у него было всего лишь 9 голов в профессиональном футболе.

5 место. Хесус Медина ( ЦСКА )

- Парагвайский вингер присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

- ЦСКА — первый европейский клуб Медины, до переезда в Россию Хесус играл только на родине и в США за «Нью-Йорк Сити».

- В рядах «горожан» из «Большого яблока» провел четыре года, напоследок выиграл Кубок МЛС , а такова статистика за время выступлений в «Нью-Йорк Сити»: 26 голов и 10 ассистов в 118 матчах.

4 место. Хуниор Алонсо («Краснодар»)

- В отличие от Медины, на счету которого только один матч за сборную Парагвая в 2017 году, новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо регулярно получает вызовы и является игроком стартового состава «гуарани».

- Алонсо предпочитает действовать в центре обороны, но может сыграть и слева. В 2021-м году Хуниор провел на поле 6641 минуту — больше, чем любой полевой игрок в мире.

- Прошлый год получился для Алонсо урожайным: выиграл с «Атлетико Минейро» чемпионат и Кубок Бразилии. Играл за «гало» вместе с Халком и Диего Костой, выводил лучшую команду Бразилии на поле с капитанской повязкой на плече.

3 место. Шамар Николсон («Спартак»)

- «Краснодар» заплатил за Алонсо 8 миллионов евро, а Шамар Николсон обошелся «Спартаку» в 9 миллионов. Ямайский нападающий — пока что самое дорогое приобретение российских клубов в зимнее трансферное окно.

- Шамар пришел из «Шарлеруа», в рядах которого результативно провел первую половину чемпионата Бельгии 2021/22: 13 голов и 7 ассистов в 18 матчах. В последнем матче за бельгийский клуб оформил хет-трик и сделал ассист, его команда выиграла 4:0. В двух следующих матчах без Николсона «Шарлеруа» проиграл с одинаковым счетом 0:3.

- Николсон — креатура нового спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который первым делом решил усилить атаку, не казавшуюся самой уязвимой линией «красно-белых» при наличии Соболева, Ларссона и Понсе. Теперь конкуренция просто сумасшедшая.

2 место. Иван Сергеев («Зенит»)

- В линии нападения «Зенита» конкуренция тоже усилилась: Азмун и Дзюба пока на месте, а теперь к ним присоединился Иван Сергеев, блиставшие своими бомбардирскими талантами в «Крыльях Советов».

- В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах ФНЛ , но с переходом на уровень выше не растерялся: 6+5 в 18 матчах РПЛ .

1 место. Федор Смолов («Динамо»)

- Основной форвард сборной России при Валерии Карпине сменил клубную прописку зимой: «Локомотив» рад избавиться от очередного возрастного игрока, а «Динамо», напротив, сочло за благо усилить атаку опытным футболистом, который должен помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

- Так как Смолов покинул «Локомотив» за полгода до окончания контракта, «Динамо» не разорилось на этой сделке, заплатив в качестве компенсации всего лишь 120 тысяч евро.

- Этот трансфер стоит особняком еще и потому, что Смолов возвращается к родным пенатам: Федор начинал карьеру в «Динамо», у него 77 матчей за «бело-голубых» (с 2007-го по 2015-й). Правда, с голами тогда отношения не клеились: забил всего лишь 4 раза, курам заменившего его в «Локомотиве» Кухты на смех. Зато теперь есть возможность закрыть этот карьерный гештальт.