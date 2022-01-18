ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Жирков вернулся, у «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Локо» свежие форварды. 10 главных новичков зимы в РПЛ

18 января 2022, 14:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Защитник
Сергеев Иван
Сергеев Иван
Нападающий
00:00 / 00:00

А еще Смолов в «Динамо» и лучший снайпер ФНЛ в «Урале».

Зимнее трансферное окно в России будет открыто еще 35 дней — до 22 февраля, так что еще далеко не все переходы состоялись, но уже к середине января набирается бодрая десятка новичков, ведь клубы РПЛ позаботились о покупках до первых сборов, чтобы у тренеров было время на внедрение новобранцев в игру, а они сами успели адаптироваться до рестарта чемпиона.

Новички, не попавшие в топ-10: Мампасси («Локомотив»), Ломовицкий («Рубин»), Классен, Свинов (оба — «Спартак»), Мамаев («Химки»), Кнудсен («Ростов»).

10 место. Александр Юшин («Урал»)

- «Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ из «Нефтехимика»: на счету Юшина 18 голов в 25 матчах «лучшей лиги мира» в сезоне 2021/22, причем все свои мячи он забил с игры.

- Александр Юшин — воспитанник «Спартака», на профессиональном уровне играл в Армении, Беларуси, второй и первой лигах России. В начале апреля футболисту исполнится 27 лет, к своему дню рождения он надеется получить дебют и первый гол в РПЛ.

- Основная позиция Юшина — правый вингер. Может сыграть и на противоположной бровке, а также на позиции оттянутого форварда/центрального атакующего полузащитника. Александр уже заявил о желании стать самым результативным в Премьер-Лиге и попасть в сборную России.

9 место. Юрий Жирков («Химки»)

- После завершения контракта с «Зенитом» летом 2021-го полгода не играл в футбол и подумывал о завершении карьере, но подоспевшее предложение «Химок» заставило 37-летнего Жиркова сдуть пыль с бутс.

- У Жиркова 334 матча в Российской Премьер-Лиге, входит в топ-30 по этому показателю. Если примет участие хотя бы в семи матчах «Химок» в весенней части сезона, обойдет в списке гвардейцев РПЛ Егора Титова и Александра Кержакова.

8 место. Даниил Хлусевич («Спартак»)

- «Спартак» объявил о трансфере футболиста молодежной сборной России еще 1 ноября. Компенсация в пользу «Арсенала» составила 3 миллиона евро.

- Хлусевич — лучший игрок туляков по системе «гол+пас» в первой части сезона: на счету Даниила 4 забитых мяча и 2 ассиста.

7 место. Ян Кухта («Локомотив»)

- Форвард пражской «Славии» и сборной Чехии обошелся «Локомотиву» в 5 миллионов евро.

- В прошлом сезоне у Яна 20 голов и 11 ассистов в 40 матчах всех турниров за «Славию», со старта нынешней кампании — 12+4 в 25 матчах. Томас Цорн назвал Кухту «игроком с правильным менталитетом, умеющим мотивировать партнеров».

- В Чехии у Яна репутация дерзкого парня, тренировавший его в «Теплице» Станислав Гейкал называл форварда «специфичным игроком» из-за жестких подкатов на тренировках и постоянных ссор с партнерами. А вот увлечения у Кухты вполне миролюбивые: в Чехии он разводил кур, кроликов и овец. Признавался, что проведенное в спокойствии на ферме время помогает ему расслабиться и освежить голову. Интересно, как будет справляться без кудахчущих психотерапевтов в Москве.

6 место. Эрик Ботхейм («Краснодар»)

- «Краснодар» зимой подписал друга Эрлинга Холанда и обидчика Жозе Моуриньо: в двух осенних матчах Лиги Конференций против «Ромы» под руководством «Особенного» Ботхейм забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

- Прорывным для 22-летнего форварда в футболе стал 2021 год: Эрик забил 22 гола во всех турнирах. До 2021-го у него было всего лишь 9 голов в профессиональном футболе.

5 место. Хесус Медина (ЦСКА)

- Парагвайский вингер присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

- ЦСКА — первый европейский клуб Медины, до переезда в Россию Хесус играл только на родине и в США за «Нью-Йорк Сити».

- В рядах «горожан» из «Большого яблока» провел четыре года, напоследок выиграл Кубок МЛС, а такова статистика за время выступлений в «Нью-Йорк Сити»: 26 голов и 10 ассистов в 118 матчах.

4 место. Хуниор Алонсо («Краснодар»)

- В отличие от Медины, на счету которого только один матч за сборную Парагвая в 2017 году, новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо регулярно получает вызовы и является игроком стартового состава «гуарани».

- Алонсо предпочитает действовать в центре обороны, но может сыграть и слева. В 2021-м году Хуниор провел на поле 6641 минуту — больше, чем любой полевой игрок в мире.

- Прошлый год получился для Алонсо урожайным: выиграл с «Атлетико Минейро» чемпионат и Кубок Бразилии. Играл за «гало» вместе с Халком и Диего Костой, выводил лучшую команду Бразилии на поле с капитанской повязкой на плече.

3 место. Шамар Николсон («Спартак»)

- «Краснодар» заплатил за Алонсо 8 миллионов евро, а Шамар Николсон обошелся «Спартаку» в 9 миллионов. Ямайский нападающий — пока что самое дорогое приобретение российских клубов в зимнее трансферное окно.

- Шамар пришел из «Шарлеруа», в рядах которого результативно провел первую половину чемпионата Бельгии 2021/22: 13 голов и 7 ассистов в 18 матчах. В последнем матче за бельгийский клуб оформил хет-трик и сделал ассист, его команда выиграла 4:0. В двух следующих матчах без Николсона «Шарлеруа» проиграл с одинаковым счетом 0:3.

- Николсон — креатура нового спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который первым делом решил усилить атаку, не казавшуюся самой уязвимой линией «красно-белых» при наличии Соболева, Ларссона и Понсе. Теперь конкуренция просто сумасшедшая.

2 место. Иван Сергеев («Зенит»)

- В линии нападения «Зенита» конкуренция тоже усилилась: Азмун и Дзюба пока на месте, а теперь к ним присоединился Иван Сергеев, блиставшие своими бомбардирскими талантами в «Крыльях Советов».

- В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах ФНЛ, но с переходом на уровень выше не растерялся: 6+5 в 18 матчах РПЛ.

1 место. Федор Смолов («Динамо»)

- Основной форвард сборной России при Валерии Карпине сменил клубную прописку зимой: «Локомотив» рад избавиться от очередного возрастного игрока, а «Динамо», напротив, сочло за благо усилить атаку опытным футболистом, который должен помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

- Так как Смолов покинул «Локомотив» за полгода до окончания контракта, «Динамо» не разорилось на этой сделке, заплатив в качестве компенсации всего лишь 120 тысяч евро.

- Этот трансфер стоит особняком еще и потому, что Смолов возвращается к родным пенатам: Федор начинал карьеру в «Динамо», у него 77 матчей за «бело-голубых» (с 2007-го по 2015-й). Правда, с голами тогда отношения не клеились: забил всего лишь 4 раза, курам заменившего его в «Локомотиве» Кухты на смех. Зато теперь есть возможность закрыть этот карьерный гештальт.

ЦСКА представил новичка сексистской шуткой. Плеймейкерам, вроде Языджи, непросто в РПЛ
Вчера, 20:17Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии9
Вильена — об «Эспаньоле»: «Рад присоединиться к этому удивительному клубу»
18 января ФотоКомментарии5
Официально«Химки» подписали полузащитника «Славена» Главчича
18 января Комментарии8
Официально«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»
18 января Комментарии10
ОфициальноГолкипер «Рубина» Коновалов перешёл в шотландский «Ливингстон»
18 января Комментарии5
«Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась». Медина — о ЦСКА
17 января Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 09:36
...есть не до игроки, вот что он был и что его не было, это про него, разве что пенальти хорватам "незабываемое зрелище" ...не прощу!!!
shur
shur
вчера в 09:33
...а про Юру снимок, типа - ветеран Куликовской Битвы ?!
cftyjk
cftyjk
вчера в 00:40
смолов давно сбитый летчик...
steelhead
steelhead
18 января в 21:53
Ну, Смолов в Динамо должен был конкурировать с Кураньи. Тут как говориться нечего сравнивать хрен с пальцем, понятно, что у Феди шансов не было от слова совсем.
Roger Young
Roger Young
18 января в 16:41
Смолов уже в тогда в Динамо показывал хорошие качества для нападающего. В целом, карьера сложилась и закончить ее можно в родном клубе
shlomo2
shlomo2
18 января в 15:38
Спасибо за статью.....ну что, вечно молодой Жирков???...вот наверное кто должен быть на первом месте...а остальные так, "погулять вышли"...:))) .....есть предчувствие, что Юра похоже, никогда-никогда не закончит.... ну а так, молодой и перспективный.... и что вы смотрите в паспорт все время?.... не надо туда смотреть... главное – есть желание, мотивация (если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть...)...а теперь – новый вызов: вытащить Химки из подвала таблицы (16-е место) вместе с Глушаковым и Мамаевым....не удивлюсь, если весной вернётся в сборную, отгрузит полякам и шведам/чехам, и ещё на Мир съездит в ноябре, после чего наконец серьезно займётся своим музеем, посвящённом ВОВ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 января в 14:44
Как говорят китайцы Сергеев это скорей бумажный тигр " По уровню Николсон гораздо выше. А Сергеев по уровню где то между ФНЛ и РПЛ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 января в 14:43
1и 2 явно не тянут на топ трансферы. По моему, топ трансферы это Шамар в Спартак и Алонсо в Краснодар. А остальные, как говорят " надо посмотреть" Разве, что Хлусевича смотреть не надо классный парень
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 14:38
Смолов первое место? Вот Сергеев в Зените это даа!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100