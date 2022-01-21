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«Спартак» объявил о подписании хавбека Пруцева из «Крыльев Советов»

сегодня, 16:13

«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.

21-летний хавбек заключил контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

Пруцев уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае. Он будет играть под 25-м номером.

Ранее появлялась информация о том, какую сумму «Спартак» заплатит за трансфер Пруцева.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:01
непонятный трансфер
kyxy
kyxy ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:44
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:39
    Добро пожаловать в Спартак!

    Второго Даниила в это трансферное окно подписали (первый - Хлусевич).
    Пруцев выделяется работой с мячом и развитием атак, плюс даёт беговой объем в центре поля. Но это скорее мозг и мотор, нежели опорнособака.
    Типичного бультерьера типа Барриоса в Спартак так и не подвезли, значит не собираются и в будущем. Хотя, возможно, летом из АПЛ вернётся Крал и его снова встроят в состав...

    Пруцеву удачи - в первую очередь психологически быть готовым к новому вызову. Далеко не каждый заиграет в Спартаке. Пусть всё получится, а мы будем смотреть. Парень интересный, так что шансы на успех имеются!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 17:08
      stanichnik
      stanichnik
      сегодня в 17:04
      Из Крыльев Советов осталось Зиньковского, Сарвели, Ежова увести в другие клубы и закончилась самарская сказка для местных болельщиков, как и в 2004 году.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Сочный сочень (раскрыть)
      сегодня в 16:59
      КС не аутсайдер а соперник спартака а конкурента как правило надо ослаблять.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 16:57
      Без заремочки не обошлось, скорее всего пруцева на картах гадала.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 16:50
      Пруцев классный полузащитник , типа Титова , но помоложе !
      Сочный сочень
      Сочный сочень
      сегодня в 16:43
      Знатно усиливаются
      Сначала свинов из ФНЛ
      Теперь какой то пруцев из аутсайдера РПЛ
      Спартак держит уровень
      sv_1969
      sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
      сегодня в 16:39
      Зениту Сергеев по чему подошел?)))
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 16:39
      дербанят Крылья
      YVG
      YVG
      сегодня в 16:26
      Наверняка, по гороскопу подошел.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:25
      Посмотрим на него в деле...
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      сегодня в 16:17
      и снова икра....
      beefs
      beefs
      сегодня в 16:13
      трансферное окно в действии...
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