«Спартак» объявил о подписании хавбека Пруцева из «Крыльев Советов»

«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.
21-летний хавбек заключил контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.
Пруцев уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае. Он будет играть под 25-м номером.
Ранее появлялась информация о том, какую сумму «Спартак» заплатит за трансфер Пруцева.
Второго Даниила в это трансферное окно подписали (первый - Хлусевич).
Пруцев выделяется работой с мячом и развитием атак, плюс даёт беговой объем в центре поля. Но это скорее мозг и мотор, нежели опорнособака.
Типичного бультерьера типа Барриоса в Спартак так и не подвезли, значит не собираются и в будущем. Хотя, возможно, летом из АПЛ вернётся Крал и его снова встроят в состав...
Пруцеву удачи - в первую очередь психологически быть готовым к новому вызову. Далеко не каждый заиграет в Спартаке. Пусть всё получится, а мы будем смотреть. Парень интересный, так что шансы на успех имеются!
Второго Даниила в это трансферное окно подписали (первый - Хлусевич).
Пруцев выделяется работой с мячом и развитием атак, плюс даёт беговой объем в центре поля. Но это скорее мозг и мотор, нежели опорнособака.
Типичного бультерьера типа Барриоса в Спартак так и не подвезли, значит не собираются и в будущем. Хотя, возможно, летом из АПЛ вернётся Крал и его снова встроят в состав...
Пруцеву удачи - в первую очередь психологически быть готовым к новому вызову. Далеко не каждый заиграет в Спартаке. Пусть всё получится, а мы будем смотреть. Парень интересный, так что шансы на успех имеются!