«Спартак» объявил о подписании хавбека Пруцева из «Крыльев Советов»

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сегодня, 16:13

«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» .

21-летний хавбек заключил контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

Пруцев уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае. Он будет играть под 25-м номером.

Ранее появлялась информация о том, какую сумму «Спартак» заплатит за трансфер Пруцева.