Сазонов: «Я выбирал между „Динамо“ и „Эспаньолом“»

Защитник «Динамо» рассказал, что перед подписанием контракта с московским клубом у него было предложение от «Эспаньола». Сазонов перешел в «Динамо» летом прошлого года.

Я — воспитанник академии «Зенита». Именно воспитанник, а не просто выпускник, пришедший под конец обучения. Рос там с шести лет, когда еще существовала «Смена». Но в «Зените», вы же сами знаете, молодому очень сложно дорасти до регулярной игры в главной команде. Сидел в заявке, тренировался с основной, но получал практику в «Зените-2» и вышел только на один официальный матч — с «Тамбовом». Я же стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

Какие были варианты? Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами — «Динамо» и «Эспаньол».

Подумал, что рано в иностранный чемпионат? Нет, вообще связано не с этим. Причин много, но здесь именно дело в самом «Динамо», в его руководстве и тренерском штабе. Я увидел, что действительно интересен клубу. «Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. Скажем так, это был обоюдный «тест-драйв»: и в клубе посмотрели на меня в деле, и я посмотрел на структуру, тренерский штаб и команду изнутри.

На сборах, как мне сказали, я понравился и Бувачу, и Шварцу, в итоге пришло конкретное предложение. Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть.