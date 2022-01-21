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Сазонов: «Я выбирал между „Динамо“ и „Эспаньолом“»

сегодня, 11:39

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, что перед подписанием контракта с московским клубом у него было предложение от «Эспаньола». Сазонов перешел в «Динамо» летом прошлого года.

Я — воспитанник академии «Зенита». Именно воспитанник, а не просто выпускник, пришедший под конец обучения. Рос там с шести лет, когда еще существовала «Смена». Но в «Зените», вы же сами знаете, молодому очень сложно дорасти до регулярной игры в главной команде. Сидел в заявке, тренировался с основной, но получал практику в «Зените-2» и вышел только на один официальный матч — с «Тамбовом». Я же стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

Какие были варианты? Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами — «Динамо» и «Эспаньол».

Подумал, что рано в иностранный чемпионат? Нет, вообще связано не с этим. Причин много, но здесь именно дело в самом «Динамо», в его руководстве и тренерском штабе. Я увидел, что действительно интересен клубу. «Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. Скажем так, это был обоюдный «тест-драйв»: и в клубе посмотрели на меня в деле, и я посмотрел на структуру, тренерский штаб и команду изнутри.

На сборах, как мне сказали, я понравился и Бувачу, и Шварцу, в итоге пришло конкретное предложение. Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть.

Деньги значения не имели? «Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере — это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, всё остальное придет. Меня интересовало то, сколько буду играть, как играть, в какой схеме, готовы ли со мной работать индивидуально. Именно это.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:59
Его и сейчас Шварц не особо включает в состав на игры, хотя у парня есть отличные задатки
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:54
Победила жадность
Сп62
Сп62
сегодня в 11:47
Вектор карьеры выбрал правильно. Удачи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:46
Сделала выбор и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:42
Хорошо, когда выбор есть...
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