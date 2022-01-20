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«Ростов» подписал полузащитника «Спартака»

сегодня, 20:54

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе хавбека «Спартака» Степана Мельникова.

19-футболист подписал с клубом контракт сроком на 4,5 года.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:05
Купили Гулиева за пол ляма а продали за лям - это в 5 раз, а если еще учесть инфляцию то это Спартак наварился! И когда это Ростов Зуева Спартаку продать успел?!)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:32
Вот и хорошо, через полтора-два года продадим обратно в Спартак с пятикратным наваром, как это было уже не один раз. Зуев, Гулиев яркое тому подтверждение.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:30
Новые приобретения, ещё и помощь молодёжке, которая идёт на первом месте, а выдёргивание игроков, сказывается на результате, а у молодёжке шансы на чемпионство, есть!!! Плюс Президенту клуба будет легче, зарекался о Чемпионстве в ближайшее время Нобелю, вот молодняк, разве не часть клуба?!
1bear
1bear
сегодня в 21:08
дай то бог - может заиграет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:05
Главное перспективно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:01, ред.
Ростов втаривается молодёжью . И я думаю правильно делают . В команде есть тренер Заур Тедеев который умеет и знает как работать с молодёжью. Он долгое время работал с молодёжью Алании , а потом и с основным составом команды. Потом был приглашён в академию Краснодара и работал с молодёжью и второй командой. От туда его и пригласили в Ростов . И я думаю что и в Ростове у него получится удачно вводить молодёжь в основу Ростова . И Мельников тоже станет основным игроком основы и поможет команде добиваться поставленных целей. Пожелаем ему Удачи в Ростове и самое главное чтобы без травм !!!
Всем Добра !!!
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