«Ростов» подписал полузащитника «Спартака»

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе хавбека «Спартака» .

19-футболист подписал с клубом контракт сроком на 4,5 года.

19-летний полузащитник Степан Мельников подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.



Степан – воспитанник академии московского «Спартака». Дебютировал за «красно-белых» в ноябре 2021-го года в матче против «Уфы».



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